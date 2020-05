Von Roland Muschel

Stuttgart/Berlin. Zahlreiche, teils prominente Gründungsmitglieder der Grünen lehnen das Vorgehen der Parteispitze in Bund und Land gegen den grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ab. Der Grünen-Landesvorstand hatte Palmer am vergangenen Freitag zum Parteiaustritt aufgefordert.

"Die einstimmige Ankündigung von Sanktionen gegen Boris Palmer durch den Bundesvorstand, den Landesvorstand, den Kreisvorstand und den Stadtvorstand von Bündnis 90 / Die Grünen irritiert und beunruhigt", lehnen 27 Grüne in einem Schreiben an die Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, das dieser Zeitung vorliegt, die Schritte ab.

Zu den Unterzeichnern gehören die frühere Vizepräsidentin des Bundestags, Antje Vollmer, die frühere parlamentarische Staatssekretärin Uschi Eid, der baden-württembergischen Landtagsabgeordnete Martin Hahn und der Bürgermeister der oberschwäbischen Gemeinde Maselheim Elmar Braun, der 1991 als erster Grüner überhaupt zum Rathauschef gewählt wurde und bis heute im Amt ist.

"Boris Palmer gehört zum Urgestein der baden-württembergischen Grünen, er ist ein überzeugter Ökologe und ein manchmal rebellischer Freigeist", machen sich die Unterzeichner für Palmer stark. Dieser sei "nicht unbelehrbar", habe aber ernsthafte Gründe für seine Position genannt. "Die versammelten Vorstandsebenen sollten den Dialog mit ihm suchen und den Stil der Maßregelung aufgeben", fordern Vollmer, Eid und Co. ein Gesprächsangebot an Palmer ein. Die Grünen seien seit ihrer Gründung ein "Ort leidenschaftlicher Debatten" und "des Respekts vor Minderheitsmeinungen gewesen".

Palmer hat die Gremien seiner Partei mit einem Satz gegen sich aufgebracht, mit dem er sein Plädoyer für einen Strategiewechsel in der Corona-Politik – hin zu Lockerungen der Restriktionen bei gleichzeitigem verbesserten Schutz von alten Menschen und solchen mit Vorerkrankungen – hatte unterstreichen wollen. Wörtlich hatte Palmer in dem Fernsehinterview gesagt: "Ich sage es ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen." Er habe nie davon gesprochen, alte und kranke Menschen aufzugeben, schrieb Palmer in einer Erklärung an den Landesvorstand. Das Gegenteil sei der Fall: "Ich erwarte selbstverständlich, dass jeder Mensch die bestmögliche medizinische Versorgung erhält."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat im Umgang mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zur Mäßigung aufgerufen. "Ich würde jetzt mal raten, dass man etwas von den Bäumen runterkommt und etwas abrüstet", sagte er am Dienstag in Stuttgart. Kretschmann erklärte, Palmer habe sich mit seiner Wortwahl erheblich verrannt. Aber in einer Demokratie habe man zum Schluss nichts als Argumente, und die müsse man aushalten, bekräftigte er am Dienstag.

