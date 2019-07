Von Hans Georg Frank

Heilbronn. Durch bedeutende Kapitel der deutschen Geschichte, von der Reformation bis zum Mauerfall, radeln aktuell 37 Schüler aus dem Raum Heilbronn. Das "rollende Klassenzimmer" ist eine Idee des pensionierten Lehrers Ortwin Czarnowski (79) aus Leingarten. Der noch immer drahtige Sportler, der 1968 an den Olympischen Spielen in Mexiko teilnahm, organisierte den mobilen Unterricht zum 15. Mal.

Die 710 Kilometer zwischen Heilbronn und Berlin sind in neun Etappen aufgeteilt, zwischen 30 und 96 Kilometer lang. Unterwegs sollen die Kinder zwischen elf und 16 Jahren aus neun Schulen beispielsweise in Wittenberg den Spuren von Martin Luther folgen oder in Leipzig das Motto demonstrierender DDR-Bürger, "Schwerter zu Pflugscharen", verstehen lernen.

Am früheren "Eisernen Vorhang" treffen sie auf Zeitzeugen der Teilung, und auf der Glienicker Brücke in Berlin sollen sie sich vorstellen, wie dort im "Kalten Krieg" CIA-Agenten gegen Ost-Spione ausgetauscht wurden. Initiator Czarnowski stammt aus Brandenburg, er war 1960 in den Westen geflüchtet.

"Mit dem Fahrrad durch das Brandenburger Tor - das ist ein Erlebnis, das vor 30 Jahren gar nicht möglich war", spornte Czarnowski die Radler beim Start auf der Bundesgartenschau in Heilbronn an. Zuvor werden die Schüler in Rathäusern entlang der Strecke empfangen, wo sie eine freundschaftliche Botschaft des Oberbürgermeisters Harry Mergel (SPD) überbringen, inklusive einer Flasche Wein. Auf gefährlichen Abschnitten passt eine Eskorte der Polizei auf. Zur Betreuung sind insgesamt acht Erwachsene auf dem Weg in die Bundeshauptstadt.

Für den neuntägigen Trip wurden die Kinder vom Unterricht befreit. "Das ist Fahrrad for future", erklärte Czarnowski den umweltschützenden Sinn seiner Aktion. Sie wurde ermöglicht durch Spenden von Banken und der Landesstiftung. Angefragte Ministerien hatten dafür hingegen kein Geld.

Mit seinem "rollenden Klassenzimmer" möchte Ortwin Czarnowski die Schüler für einen behutsamen Umgang mit der Erde gewinnen. Beim klimafreundlichen Strampeln sollen sie auch erfahren, bei Problemen nicht aufzugeben.

Der durchsetzungsstarke Anführer will ihnen sein Lebensmotto vermitteln: "Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen." "Man lernt ganz viel über die deutsche Geschichte, das macht richtig Spaß", erklärte Jonathan (13) vom Heilbronner Robert-Mayer-Gymnasium, der zum dritten Mal dabei ist. Sein Bruder Gabriel ließ sich von der Euphorie anstecken: Der Elfjährige ist der Jüngste der Gruppe. "Ich werde das schaffen", zeigte er sich bei der Abfahrt zuversichtlich.