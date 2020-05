Von Hundert auf Null: Ein Abschnitt der „Gastromeile“ am Heilbronner Neckarufer an guten Tagen ... Foto: Dezort

Von Brigitte Fritz-Kador

Wenn am kommenden Montag der Gemeinderat der Stadt Heilbronn zusammentritt, steht ganz oben auf der Tagesordnung ein brisantes Thema: Die Unterstützung des heimischen Einzelhandels und der Gastronomie. Jetzt schon absehbar ist, dass die Stadt dort Unterstützung leistet, wo sie auf Einnahmen verzichtet. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für die Gastronomie ist durch, jetzt geht es um die Dinge, die der Verwaltung obliegen, beispielsweise die Vorschriften und Gebühren, die in der Sondernutzungssatzung für Werbeaufsteller, Warenauslagen und vor allem auch die Außenbewirtschaftung festgelegt sind.

Hier will man den Spielraum nutzen und vergrößern, zunächst für ein Jahr. Die notwendige Flächenverfügbarkeit vorausgesetzt, sollen etwa die Bereiche der Außennutzung bis um das Doppelte erweitert werden können, auch um die Vorgaben des Infektionsschutzes umsetzen zu können. Dazu liegt ein gemeinsamer Antrag von SPD, Grünen und FDP vor, der alle Chancen hat, angenommen zu werden.

Noch weiter vorgeprescht ist die CDU-Fraktion mit einem ziemlich umfangreichen Maßnahmenpaket. Es trägt den Namen "Gestärkt aus der Krise" und wurde nun vom Fraktionsvorsitzenden Thomas Randecker in einer Pressekonferenz vorstellte. Kaum auf dem Tisch, folgte eine Pressemeldung aus dem Rathaus. "Wir sehen die besonderen Nöte von Gastronomie und Einzelhandel in der gegenwärtigen Situation", sagte auch Oberbürgermeister Harry Mergel, und: "Auch aus diesem Grund wird es noch diese Woche Gespräche mit Vertretern von beiden Branchen im Heilbronner Rathaus geben."

Auch nach Auffassung Mergels hat vor allem die Gastronomie unter der Corona-Krise stark gelitten. Thomas Aurich, CDU-Stadtrat, Gastronom und "akademischer" Gastroexperte, lässt bei der Pressekonferenz in einem Nebensatz anklingen, dass er die Ausfälle der Gastronomie in Heilbronn längst auf mehr als eine Millionen Euro schätzt. Das CDU-Papier stellt die Förderung von Gastronomie und Handel in einen Gesamtzusammenhang von weiteren Vorsichtsmaßnahmen – beispielsweise Personalverstärkung für mehr und wirksamere Kontrollen der Abstands- und Hygieneregeln – bis hin zu Elementen der Stadtentwicklung, etwa in der Schaffung einer "Innovationsgasse".

Während seit Jahren diverse Konzepte zur Weiterentwicklung von Gassen und Hinterhöfen in den Schubladen der Ämter verstauben – zuletzt hatte der Heilbronner Einzelhändler und frühere CDU-Stadtrat Wolfgang Palm ein solches "Gassenkonzept" vorgeschlagen und eingefordert –, wäre das einer "Innovationsgasse" leichter und rascher umsetzbar. Gedacht ist dabei an kreative Start-ups, Geschäfte und Lokale, die zum Beispiel zu großzügigeren und flexibleren Bedingungen verpachtet werden. Und für die die Verwaltung als "Partner und Möglichmacher" in Erscheinung treten und dabei "unkonventionell und im Dialog handeln" soll.

Angesichts der bisherigen Praxis von Verwaltungshandeln in diesen Bereichen kann ermessen, was der Stadt damit abverlangt wird. Dafür aber ist sich Aurich sehr sicher, dass sich die Gastronomie "zu hundert Prozent" an die Vorgaben halten werde, etwa auch bei angesagter Kontaktrückverfolgung.

Seine Fragezeichen setzt er anders, unter anderem beim Verhalten des Publikums. An der beliebten Gastromeile am Neckar genügten Absperrungen nicht, Tische und Stühle mussten weggeschafft werden, weil sich, vor allem Ältere, hier mit mitgebrachtem Vesper und Getränken vergnügten, anstands- und abstandslos. Es werde auch einen Abwägungsprozess geben müssen, wenn es um die Praktikabilität und die notwendigen Einschränkungen gehen werde, zum Beispiel beim Verkehrsfluss mit Fußgängern und Radfahrern. Bekanntlich führt der Neckartal-Radweg sehr kontaktnah an der Gastromeile entlang, das machte schon in der Vor-Corona-Zeit Probleme.

Den Problemen des Einzelhandels hat sich unter anderem auch schon länger die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) angenommen. Unter dem Motto "Heilbronn hält zusammen – online shoppen und lokal einkaufen" hat sie, zusammen mit der Händlervereinigung "Stadtinitiative", der städtischen Wirtschaftsförderung sowie einer Event- und Werbeagentur eine Initiative gestartet, um Kneipen, Bars, Restaurants und Hotels wie auch dem Handel wieder auf die Beine zu helfen. Unter dem Slogan war schon zuvor ein Online-Gutschein-System entwickelt worden, um eine vorgezogene Liquidität zu schaffen.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung unterstützt Heilbronner Gewerbetreibende von Beginn der Corona-Pandemie an als erster Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Themen Fördermittel, Unterstützungsangeboten und sonstige Fragestellungen wie corona-bedingte Verdienstausfälle. Nach dem Wegfall des Heilbronner Weindorfes in diesem Jahr dürfte ihr die Arbeit auf lange Zeit nicht ausgehen.