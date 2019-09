Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Als sich nach 12 Uhr der Protestzug der Demonstration von "Fridays for Future" vom Bollwerksturm aus in Richtung Innenstadt in Bewegung setzte, waren die Veranstalter schon sehr stolz: Beim letzten beziehungsweise ersten "Globalen Klimastreik" im März waren etwa 700 Teilnehmer gekommen, am gestrigen sonnigen Freitag diesmal geschätzte 3000. Der Zug war so lang wie die Allee, der Bollwerksturmplatz davor voll gewesen. Und noch etwas war anders: Als ab 11 Uhr die Teilnehmer eintrudelten, waren es nicht nur Schüler, die kamen, wie etwa die von der Peter-Bruckmann-Schule, die schulfrei bekommen hatten, es waren, generationenübergreifend, alle Altersklassen vertreten, vom Baby bis zum Großvater, manche kamen als ganzer Familienverbund, die sich auf selbst gebastelten Plakaten und in Sprechchören Luft machten. Auch die Schüler der Freien Waldorfschule ab der sechsten Klasse gingen geschlossen zur Demo.

Wie weit der gesellschaftliche Konsens in Kampf gegen die Klimakatastrophe reicht, das zeigten auch die vielen verschiedenen Gruppierungen die hier aufeinandertrafen, auch solche, die sich sonst im Alltag der Stadt eher aus dem Weg gehen. Angefangen bei den "Parents for Future", über BUND, Ver.di, bis hin zu den "BINN-Aktivisten" aus Neckarsulm, die mit einem Bürgerbegehren einen Ausbau der B 27 stoppen wollen. Mit dabei auch jene, die schon gegen die Atomwaffen auf der Waldheide protestiert hatten, Mitglieder von "Klima-Wende", die Mitorganisator war und dafür kämpft, in Heilbronn den Klimanotstand auszurufen. "Flagge zeigten" auch Mitarbeiter der Buga und Mitglieder des Buga-Freundeskreises - in Abstimmung mit Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas, die in "Dienstkleidung" erscheinen waren. Buga-Architektin Barbara Brakenhoff erzählt, dass zeitgleich ihr Mann in Hamburg demonstriert. Anwesend waren auch vereinzelte Stadträte wie Marianne Kugler-Wendt (SPD) oder Konrad Wanner (Linke). Thomas Villinger, Geschäftsführer des Zukunftsfonds Heilbronn, hatte zwei junge Mitarbeiter mitgebracht und fand, dass bei einem solche wichtigen Thema wie dem Klimaschutz das "Schuleschwänzen" kein Thema sein dürfe.

"Was wollen wir?" hieß die Frage über Megafon in die Menge. "Klimaschutz" schallte es zurück - und "Wann?", "Jetzt" war die Antwort. Rote Klimakarten wurden verteilt, um sie den Politikern unter die Nase zu halten, nachdem sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte. Das funktionierte auch.

Als der Weg über die Allee am Parteibüro der AfD vorbeiführte, gab es Pfiffe und "Nazi-Rufe", während die Mitarbeiter dort, hinter Vorhängen versteckt, die Demo mit ihren Handys filmten. Der Schlusspunkt fand mit Reden am Kiliansplatz statt. Einige Organisationen und Institutionen hatten auch Stände aufgebaut, darunter auch die "experimenta", womit klar sein dürfte, wie man sich in diesem Haus zu "Fridays for Future" positioniert.

Bei einer Nachfrage unter den Fraktionsführer im Heilbronner Rathaus kam heraus, dass man sich hier noch sehr zurückhaltend zeigt, wenn es darum geht, für die Stadt die "Klimakatastrophe" auszurufen. Zur Zeit erarbeitet Heilbronn einen "Masterplan Klimaschutz", der die Maßnahmen und Ziele für die "kommenden Jahrzehnte" definieren soll. Dabei werden "sowohl Bürger als auch Experten aus den Bereichen Wirtschaft und Umwelt bei der Entwicklung des Masterplans eingebunden".