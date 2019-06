Von Benno Stieber, Anika von Greve-Dierfeld und Jürgen Ruf

Freiburg. Mit lauten, zornigen Rufen kommt einer der Angeklagten in den Gerichtssaal. Er hat sich eine Schirmmütze tief in die Stirn gezogen und streckt Fotografen, Justizbeamten und Zuschauern den Mittelfinger entgegen. Die elf Angeklagten - acht Syrer, ein Iraker, ein Algerier und ein Deutscher im Alter zwischen 18 und 30 Jahren - werden mit Hand- und Fußfesseln vorgeführt. Manche verbergen ihr Gesicht hinter Aktenordnern, andere kommen erhobenen Hauptes in den Saal. Es dauert, bis alle im Gedränge von Anwälten und Wachtmeistern ihren Platz gefunden haben.

Der erste Prozesstag im Großverfahren um die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg beginnt auch aus anderen Gründen mit Verspätung. Die Angeklagten, die aus verschiedenen Justizvollzugsanstalten ins Gericht gebracht werden mussten, steckten im Stau. Sie sitzen getrennt in Untersuchungshaft, damit sie ihre Aussagen nicht absprechen können. Und schon die ersten Stunden zeigen: Es wird ein zähes und aufwendiges Verfahren.

Die Staatsanwaltschaft legt den elf jungen Männern Vergewaltigung, unterlassene Hilfeleistung sowie Handel und Konsum mit Drogen zur Last. Der 22-jährige Hauptverdächtige soll im vergangenen Oktober der jungen Frau und ihrer Freundin in einer Diskothek zwei Ecstasy-Tabletten verkauft und ihr zusätzlich K.o.-Tropfen verabreicht haben. Dann soll er sie unter einem Vorwand nach draußen gelockt und sie in einem 50 Meter entfernten Wäldchen vergewaltigt haben. Danach führte er laut Anklage seine Bekannten zu der wehrlos am Boden liegenden Frau.

Keiner scherte sich nach Worten von Staatsanwalt Rainer Schmid darum, dass das Opfer erkennbar unter Drogen stand und zwischenzeitlich sogar krampfte. Ihr Weinen und die schwachen Versuche, mit Fingernägeln oder Zweigen die Täter doch noch abzuhalten, änderten nichts. Zweieinhalb Stunden soll es gedauert haben, bis die Männer von ihr abließen. Einer schickte danach eine "Liebesnachricht mit roten Herzchen an seine Freundin", so Schmid. Als die 18-Jährige vor der Disco allmählich zu sich kam, soll ihr einer der Mittäter aufgeholfen haben. Bei ihm habe sie dann auch übernachtet.

> 13. Oktober 2018: In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 2018 wird eine 18-Jährige nach einem Discobesuch von mehreren Männern vergewaltigt. > 14. Oktober: Die 18-Jährige meldet sich bei der Polizei und wird noch an diesem Tag vernommen und rechtsmedizinisch untersucht. > 17. Oktober: Die Polizei veröffentlicht einen ersten Zeugenaufruf. > 19. Oktober: Experten des Landeskriminalamtes (LKA) finden DNA-Spuren und identifizieren so den ersten Tatverdächtigen. > 20. Oktober: Festnahme des ersten Tatverdächtigen. An den fünf darauffolgenden Tagen kommen sieben weitere Tatverdächtige in U-Haft. > 29. November: Festnahme eines neunten Tatverdächtigen. > 19. Dezember: Festnahme des zehnten Tatverdächtigen. > 7. Januar 2019: Die Polizei veröffentlicht ein Phantombild eines weiteren, bis heute unbekannten Verdächtigen. > 1. April: Elfte Festnahme. > 3. April: Festnahme eines zwölften Tatverdächtigen. Die Ermittlungen gegen ihn werden später mangels Beweisen eingestellt. > 26. Juni 2019: Prozessbeginn.

Soweit so schlimm und vor allem so unklar. Denn die Beweislage ist schwierig. Die Frau könne sich nicht klar an den Ablauf des Abends erinnern. Andere Zeugen gibt es nicht. DNA-Spuren von einigen, aber nicht allen Angeklagten wurden gefunden. Die Verabreichung von K.O.-Tropfen sei Spekulation, räumt Staatsanwalt Schmid ein. Denn die Tropfen lassen sich nur wenige Stunden nachweisen - danach nicht mehr.

Die 18-Jährige ist Nebenklägerin in dem Verfahren, das sich bis mindestens Dezember hinziehen wird. Sie erscheint vorerst nicht; ihre Anwältin äußert sich nicht. Das große öffentliche Interesse ist auch am ersten Prozesstag spürbar. Dutzend Kamerateams drängen sich vor dem Saal, die Besucherplätze sind vollständig besetzt. Gerade diese Aufmerksamkeit kritisieren die Verteidiger jedoch zu Verhandlungsbeginn heftig. In sozialen Netzwerken und klassischen Medien seien ihre Mandanten stigmatisiert worden, in Untersuchungshaft zum Teil "krass" angegangen worden. Auch sie als Verteidiger hätten Drohungen erhalten.

Die Angeklagten zeigen unterdessen wenig Reaktion. Der pöbelnde Algerier hat sich beruhigt. Seine Mütze hat er erst cool nach hinten gedreht und dann doch abgenommen. Die anderen Männer sitzen abwartend, antworten zum Teil in gutem Deutsch und überwiegend bereitwillig zur Person. Zur Sache aussagen will mit Ausnahme des deutschen 25-Jährigen niemand.