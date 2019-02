Projektleiter Rüdiger Engel steht vor einer Karte für das neue Wohngebiet Dietenbach, das in den kommenden Jahren in Freiburg gebaut werden soll. Foto: dpa

Von Benjamin Auber und Jürgen Ruf

Freiburg/Mannheim. Die Freiburger haben es getan. Sie stimmten am vergangenen Sonntag klar für den neuen Stadtteil Dietenbach (siehe Hintergrund), der die Probleme am Wohnungsmarkt lindern soll. Damit geht eine hart geführte Diskussion dem Ende zu, die Befürworter und Gegner scheinbar unversöhnlich gegenüberstellten. Auf Widerstand stößt das Vorhaben vor allem bei Naturschützern und Landwirten, die auf einen Teil ihrer Wiesen und Äcker verzichten müssen.

Oberbürgermeister Martin Horn rief die Gegner des Projekts zum Mitmachen auf. "Auf Arbeitsebene wollen wir mit Kritikern und Skeptikern kooperieren", sagte Horn. Deren Einwände gegen das Bauvorhaben würden gehört. Ziel sei es, gemeinsam zu planen. "Wir wollen keine neuen Gräben aufmachen, sondern Brücken bauen." Das eindeutige Ergebnis des Bürgerentscheids sei hierfür eine gute Grundlage. Es könne gelingen, Streit beizulegen.

Für die Baupläne votierten 60 Prozent der Wähler. 40 Prozent votierten dagegen. Die Entscheidung ist bindend, da das hierfür notwendige Quorum von mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten erreicht wurde. Die Wahlbeteiligung betrug dem Rathaus zufolge 49,6 Prozent. Es handelt sich um eines der größten Wohnneubauprojekte Deutschlands.

Hintergrund Der Stadtteil Dietenbach Der geplante neue Stadtteil Dietenbach mit einer Fläche von knapp 110 Hektar soll im rund 230.000 Einwohner zählenden Freiburg, die Wohnungsnot lindern. Geplant sind auf dem bislang landwirtschaftlich genutzten Areal 6500 Wohnungen für 15.000 Menschen. Mindestens die Hälfte der Wohnungen soll nach dem Willen von Stadt und Gemeinderat sozial gefördert sein und bezahlbaren Wohnraum garantieren. Zudem sind 22 Kitas, zwei Schulen, zwei Stadtparks und eine Straßenbahn geplant. Die Stadt rechnet mit Kosten von mehr als 600 Millionen Euro und einem Bau in den kommenden Jahrzehnten.

"Ich bin dankbar für das klare Votum und die hohe Wahlbeteiligung", sagte Horn. Dies gebe den Bauplänen eine größere Legitimation. Der Weg für den Bau sei nun frei. Mit den betroffenen Landwirten, deren Wiesen und Äcker weichen müssten, werde er das Gespräch suchen.

"Ausufernde Streits über Projekte sind keine Gefahr für die Demokratie, sondern eher ein Indiz dafür, dass die geltenden Regeln zunehmend weniger als fair im Sinne von offen gegenüber Argumenten und vorheriger Chancengleichheit empfunden werden", sagt Politikwissenschaftler Volker Mittendorf von der Universität Wuppertal zum Fall Freiburg.

Auch der Rechtswissenschaftler Steffen Voigt von der Universität Hamburg befürwortet Volksbegehren. "In Bayern finden bundesweit am meisten Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene statt. Alle Untersuchungen zeigen, dass die betroffenen Kommunen dadurch effektiver regiert werden", so Voigt.

Die für Bürgerbeteiligung zuständige Staatsrätin in der grün-schwarzen Landesregierung, Gisela Erler (Grüne), sagte, der Bürgerentscheid zeige, dass es durchaus möglich sei, Mehrheiten für ein kontroverses Großprojekt zu finden.

Erler wies zugleich die Kritik der kommunalen Spitzenverbände zurück, nach denen Bürgerentscheide die kommunale Bauleitplanung viel zu häufig blockierten. "Es kommt vor, dass ein Bürgerentscheid Planungen von Verwaltungen und Gemeinderäten bremst oder verhindert - auch wenn das Vorhaben sinnvoll sein mag." Dem Staatsministerium seien bislang aber nur 16 Abstimmungen zu Bauleitplanungen bekannt - davon seien Bürgerinitiativen in neun Fällen erfolgreich gewesen und hätten Bebauungen verhindert. Angesichts von 2000 bis 3000 Bauleitplanungen pro Jahr liege der Anteil der Ablehnungen aber im Promillebereich.

Auch die Grünen-Landtagsfraktion äußerte sich positiv zu dem Ergebnis. "Der Bürgerentscheid schafft endlich Klarheit", sagte die Sprecherin für Bauen und Wohnen der Fraktion, Susanne Bay. "Dietenbach steht nun als Synonym für einen positiven Ausgang einer Beteiligungsform bei einem Bauvorhaben - am Ende hatten die Wähler das letzte Wort. Ein schönes Signal für die Demokratie in unserem Land." Stadtverwaltung und Gemeinderat hätten nun ein gestärktes Mandat, die Baupläne voranzutreiben.

Der Präsident des Städtetags von Baden-Württemberg, der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz, kritisiert hingegen das Bürgerbegehren In Freiburg. Generell stelle sich ihm die Frage, "ob direkte Demokratie für solche Entscheidungen uns wirklich weiterbringt". Ihm bereite diese Entwicklung Sorgen, denn der Städtetag sei in dieser Frage sehr skeptisch, "weil wir die Sorge haben, dass tatsächlich der notwendige Wohnungsbau nicht mehr ausreichend realisiert werden kann". So könne man nicht "angemessen auf die Wohnungskrise reagieren".