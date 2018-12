Offenbach. (dwd/rl) Es wird winterlich in Baden-Württemberg: Vor allem im Norden und Osten gibt es am Dienstag einzelne Schauer, im Bergland geringer Schneefall und Glättegefahr. Nachts Frost, örtlich überfrierende Nässe. Am Dienstagvormittag und im weiteren Tagesverlauf blieb es im Osten meist bedeckt und es gab örtlich leichte Schauer, die oberhalb mittlerer Lagen als Schneeregen und Schnee niedergingen. Im Bergland herrsche laut Deutschem Wetterdienst Glättegefahr. Am restlichen Dienstag bleibt es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. Höchstwerte liegen zwischen 0 und 7 Grad. Es weht schwacher Wind aus westlicher Richtung, der tagsüber böig auffrischt.

In der Nacht zum Mittwoch lockert sich die Wolkendecke auf. Es bleibt meist trocken, örtlich kommt es zu Glätte durch überfrierende Nässe. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -6 Grad.

Am Mittwoch soll es dem Wetterdienst zufolge meist heiter bis wolkig und trocken bleiben. In Richtung östlicher Landesgrenze bleibe es weiter dicht bewölkt, zeitweise fallen einige Schneeflocken. Im Bergland herrscht nun Dauerfrost bei Temperaturen um -1 Grad, der sich zwischen 0 und 4 Grad. Wind schwach aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag kommt es in Baden-Württemberg teils zu Nebel. Bei Tiefstwerten zwischen -1 und -7 Grad wird es richtig kalt und kann örtlich zu glatten Straßen führen.