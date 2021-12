Bologna. (dpa) Mit seinem Physalis-Avocado-Sorbet hat es der Rastatter Eismacher Giuseppe Cimino bei der Eis-Weltmeisterschaft nicht aufs Treppchen geschafft. Er sei aber "trotzdem einer der Gewinner", sagte der 42-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Das war für mich eine Riesenerfahrung." Er sei stolz, dabei gewesen zu sein. "Ich hab das Badener Land ganz gut vertreten denke ich mal, also auch Deutschland." Cimino war einer von zwei Teilnehmern aus Deutschland bei den Gelato Festival World Masters in der italienischen Stadt Bologna Anfang des Monats.

Das beste Eis der Welt kommt laut der Jury aus Ungarn: Elf Experten vergaben Gold für die Kreation "Pistachio Fruit" (Pistazie Frucht) von Adam Fazekas aus Budapest. Er habe die Jury mit Geschmack und seinem Präsentationsvideo "davon geweht", schrieben die Organisatoren des Wettbewerbs. Die Entscheidung fiel in der Nacht zum Freitag.

Der zweite Platz ging an Carlo Guerriero aus der spanischen Hafenstadt Cádiz mit seinem knallig-bunten Eis "Cremoso al Vino Oloroso" (Creme auf Oloroso-Wein). Bronze holte Marco Venturino aus dem norditalienischen Küstenort Varazze mit seiner etwas schlichter aussehenden Eis-Darbietung "Bocca di Rosa" (Rosenmund).

Cimino sagte, seine Platzierung werde er erst in einigen Wochen per Post erfahren - samt detaillierter Punktewertung. Er habe sich vor allem bei der Präsentation mit einem selbstgemachten Video schlecht verkauft. Andere hätten mit Werbeagenturen und professionellen Fotografen zusammengearbeitet. "Ich bin da in der Beziehung kein Marketingexperte", sagte Cimino. "Das war mein Manko, glaub' ich."

Geschmacklich sei sein Fruchteis gut angekommen, sagte er. Physalis und Avocado kenne man eher aus der Küche oder der Kosmetik, als Kombination bei Eis sei es eine Neuheit. "Ich mache immer gerne außergewöhnliche Ideen." Das sei seine Spezialität.

Cimino will auch in der nächsten Runde wieder antreten - "als Deutsch-Italiener oder Badener", wie er sagte: "Ich werde es wieder versuchen, der Ehrgeiz ist riesig." Mit welcher Kreation der Rastatter dann in den Wettkampf inklusiver deutscher Vorentscheidung geht, weiß er noch nicht. Da wolle er die Trends abwarten.

Allerdings sei das auch mit viel Arbeit verbunden. "Hunderte Stunden" habe die WM-Teilnahme in Anspruch genommen, sagte Cimino - unter anderem für die Aufzeichnungen des Videos und Proben. Er mache nun erstmal Urlaub. "Ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist."

32 internationale Eis-Macher waren zu dem Wettstreit angetreten. Die Organisatoren hatten nach eigenen Angaben vier Jahre lang weltweit in Hunderten Events aus rund 3500 Kandidaten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt, die in Bologna um den Titel kämpfen durften.

Rastatt. Mjam. Das zart orange-gelbe Eis schmilzt zitronig auf den Lippen, dockt dann cremig-frisch am Gaumen an, schmeckt nach Minze und irgendwie auch mangoartig und endet mit Avocadonote im Abgang. Mango? Nein, es ist die Andenbeere Physalis, die dem Physalis-Avocado-Sorbet Sommerfarbe und fruchtigen Geschmack verleiht. Eine ungewöhnliche Kreation hat sich Giuseppe Cimino, Eismacher und Eisdielenbesitzer in Rastatt in Baden-Württemberg, vor einigen Jahren ausgedacht, damit 2018 die Deutsche Meisterschaft in Berlin gewonnen und sich dadurch gleichzeitig für die Eis-Weltmeisterschaft Anfang Dezember in Bologna qualifiziert.

Die Konkurrenz ist groß, sagt Cimino, "aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht, bin gut vorbereitet". Aus Deutschland tritt auch die Eismacherin Claudia Trotta aus Wernigerode an. Sie hatte 2019 mit ihrer Eisschöpfung "Edelweiß Ziegenjoghurt" die Deutsche Meisterschaft gewonnen. 2020 fiel der Wettbewerb aus – sonst könnten jetzt gleich drei Eismacher oder Eismacherinnen aus Deutschland nach Bologna fahren. Insgesamt wetteifern auf der WM nach Angaben der Veranstalter 33 Eismacher um den Titel.

In Gaggenau, wo Cimino und seine zwei Brüder ihr Eis für ihre drei Eisdielen in Rastatt, Gaggenau und Karlsruhe herstellen, trainiert Cimino gerade auf seine Weise für die WM, rührt in einem großen Metalleimer sorgsam einen orangefarbenen Physalis-Wasserbrei um, gibt "Bio-Minze aus Papas Garten" sowie halbierte und zuvor gesalzene Avocados hinzu. Das Mengenverhältnis ist geheim, die genaue Würzung – auch Limettenschale kommt zum Einsatz – ebenfalls. Dann wird die noch recht flüssige Masse mit einem riesigen Turbomixer püriert, ruht danach rund zehn Minuten und kommt schließlich in die Eismaschine, wo sie etwa 15 Minuten gerührt und gewälzt und aufgeschlagen wird.

"Deutsche lieben Eis", sagt Annalisa Carnio vom Verband Unities, dem Bundesverband der italienischen Speiseeishersteller. Vor allem Eis nach italienischer Tradition stehe in Deutschland hoch im Kurs. Ihren Angaben zufolge haben hierzulande rund 3300 Eisdielen eine eigene Eis-Produktion. Weitere rund 6000 seien Filialen dieser eisherstellenden Betriebe oder bezögen ihr Eis von einem Betrieb, der selbst herstellt. Nach Branchendaten des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) schleckte jeder Deutsche im vergangenen Jahr rund acht Liter Speiseeis – davon etwa einen Liter Eisdieleneis. Umsatzzahlen für Eisdieleneis gibt es nicht.

Cimino gibt keine Umsatzzahlen preis – aber die Geschäfte laufen gut, erzählt er. Es soll sich ja auch lohnen bei neun Monaten durchgehender Öffnungszeit jährlich mit bis zu 18-Stunden-Tagen. Schon oft waren seine Brüder und er medial präsent: Mit Hundeeis etwa oder zu Beginn der Pandemie erdachten Klopapier-Eistorten. Cimino versucht, sich immer auf den jeweiligen Zeitgeist und die herrschenden Trends einzustellen. Pro Saison entwickelt er bis zu neun Eissorten neu, "davon bleiben dann zwei bis drei dauerhaft im Sortiment", sagt der 42-Jährige. Grünes WhatsApp-Eis, blaues Facebook-Eis, graues, mit Aktivkohle versetztes Asphalteis hat er schon entwickelt – "experimentieren ist alles".

Mit Avocado wollte er schon immer mal was machen. Schließlich wird die Frucht überall gehypt als gesund, reich an ungesättigten Fettsäuren und Vitaminen. Bis Cimino auf die fruchtige Kombi mit Physalis kam, musste er einige Zeit tüfteln. Sein Physalis-Avocado-Sorbet kommt bei den Kunden seit Jahren sehr gut an, auch seine Brüder verkaufen es in ihren Eisdielen. "Es ist vegan, laktosefrei, glutenfrei", betont Cimino.

Den Ausbildungsberuf "Fachkraft für Speiseeis" gibt es nach Informationen des Baden-Württembergischen Handwerkstags seit 2019 nicht mehr, aber das spielt für Cimino keine Rolle. Der gelernte Industriemechaniker hat das Eismachen trotzdem von der Pike auf gelernt, von seinem Vater, und der wiederum von seinem Großvater. Um ein gutes Eis zu machen, brauche man "Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung", sagt er. "Und gute Zutaten."

Eine achtköpfige Jury wird seine Kreation bald in Bologna begutachten: Bewertet werden neben dem Geschmack auch Farbe, Konsistenz und Geschmeidigkeit. Schade nur, dass dieses typische Sommereis nun im Winter verkostet wird. "Das ist für mich ein Nachteil", glaubt Cimino. Eigentlich sollte die WM deutlich früher stattfinden, wurde wegen Corona aber verschoben und schließlich auch noch von Florenz nach Bologna verlegt, wo die Hygienekonzepte besser umzusetzen seien. Apropos Corona – es ist theoretisch denkbar, dass deswegen mal wieder alles ins Wasser fällt. "Hoffentlich nicht", sagt Cimino.