Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der "Black Friday" ist vorbei und damit auch die aus den USA importierte Rabattschlacht, bevor steht nun der "heilige" Freitag: Heiligabend fällt auf diesen Wochentag. Und deshalb ist das jetzige Wochenende davor die letztbeste Gelegenheit für Weihnachtseinkäufe. Dafür gibt Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel den Weihnachtsmann und entsprechend Stimmung in seinem Facebook-Auftritt: So wie ihn, mit vollen Tüten bepackt, sähe man gerne noch sehr viel mehr Weihnachtsmänner und -frauen in der Stadt.

Die City war bisher in der Vorweihnachtszeit nicht leer, aber auch nicht so voll wie in den Jahren zuvor. Ein Indikator dafür ist, dass die Parkhäuser gut besucht, aber nicht überfüllt waren. Die Corona-Pandemie als eine Erklärung dafür ist unbestritten, dagegen wird bestritten – vor allem öffentlich –, dass es auch am Shopping-Angebot liegt. Dass dessen Niveau seit Jahren im Sinkflug ist, das zeigen schon die Leerstände und Geschäftsaufgaben, darunter viele mit "gutem Namen". Und nimmt man dafür etwa als Beispiele Geschäfte für Herrenausstattung oder Schuhe, lässt sich hierzu nichts mehr schönreden. Exklusivität und ein Angebot für den "gehobenen" Geschmack und den dickeren Geldbeutel (davon gibt es in der Stadt reichlich!), sind rar geworden in Heilbronn. Doch weil auch hier die Nachfrage den Markt macht, bleibt der "schwarze Peter" mehr am Verbraucher kleben als am Anbieter.

Werbung für die Einkaufsstadt: Er habe in Heilbronn alles bekommen, was er an Geschenken gesucht hat, berichtet OB Harry Mergel auf Facebook. Foto: Stadt Heilbronn

Inwieweit da die launige Selbstinszenierung von OB Mergel weiterhilft, wird sich konkret kaum nachweisen lassen. Das fällt auch schwer beim "Re-Start", mit dem Heilbronn insgesamt, vor allem aber die Innenstadt, Handel und Gastronomie, mehr Flair, mehr Anziehungskraft und auch eine gefälligere Optik erhalten sollten. Das ist im Augenblick auch deshalb nicht einfach, weil zwei große Bau- und damit Leerstellen in der Innenstadt das Bild trüben.

Gefühlt seit Ewigkeiten gelingt es den Bauarbeitern auf dem Areal des früheren Barthel-Kaufhauses und dem gegenüber der Stadtgalerie, sich wenigstens auf Augenhöhe hochzuarbeiten. In seinem gerade versendeten Weihnachtsbrief verweist Mergel darauf, dass die Stadt "mit einem vier Millionen Euro schweren Kraftpaket für die Innenstadt" versucht habe, den Re-Start nach Aufhebung des Lockdowns zu erleichtern, unter anderem damit, dass auf dem Kiliansplatz ein farbenfrohes Blumenmeer geschaffen wurde, um die Menschen einzuladen, wieder in die City zu kommen: "Den sternförmig angelegten Kiliansgarten zierten dabei Blumen der Eppinger Gartenschau, die wegen Corona ins nächste Jahr verschoben werden musste." Den temporären Weinausschank dort, der gut angenommen wurde, bestritten die Heilbronner Wengerter.

Frohsinn statt Trübsinn zu vermitteln, das ist nirgendwo leicht in der Zeit der Corona-Pandemie, auch nicht für die Heilbronn Marketing GmbH und den Verein Stadtinitiative. Gängige, kaum auszurottende Vorurteile sprechen Heilbronn ein Parkproblem zu. Ein Ring von Parkhäusern um die Innenstadt und solche mittendrin bieten aber längst Parkplätze in mehr als ausreichender Zahl. Aber offenbar hat die Stadt immer noch ein Wahrnehmungsproblem, auch unüberhörbar, wenn es heißt, es gebe dort ja nur noch Filialisten und Dönerbuden – neuerdings noch bereichert durch eine Unzahl von Herrenfriseuren, die, mehr auf den Testosteronspiegel als auf die finanzielle Potenz der männlichen Kundschaft ausgerichtet, offenbar tatsächlich gut existieren können.

Einzelhändler im klassischen Sinn gibt es freilich immer noch, auch wenn sie sich nicht, wie früher, aneinanderreihen. Laut Stadtinitiative finden sich immer noch 56 inhabergeführte Geschäfte in der Innenstadt. Auf der Homepage von "mein Heilbronn" ist dazu zu lesen: Die Vorteile der "kleinen" Großstadt, wie sich Heilbronn auch gerne nennt, "sind die kurzen Wege. Hier liegt alles nah beieinander. Allein 450 Geschäfte finden sich im Zentrum. Besonders sind die vielen inhabergeführten Läden, die großen Ketten gibt es zum Beispiel im Einkaufscenter Stadtgalerie."

Über eine Suchfunktion wird man auf der Homepage "mein Heilbronn Shop" fündig werden, von "Hustenbonbons aus der Apotheke bis hin zum Daunenkissen vom Fachhändler", wie es dazu heißt. Vorgestellt werden hier auch eine Reihe inhabergeführter Geschäfte, von denen sich einige auch über Generationen hinweg in der Innenstadt halten. Auf der Homepage der Stadt ist zudem ein Shopping- und Gastro-Guide abrufbar.

In einem Forschungsprojekt des Bundesinnenministeriums zur Belebung der Innenstädte wurden acht Strategien aufgezeigt und dafür unter anderem verlangt, dass sich Handel und Gewerbe, Kultur und Bildung bündeln müssen. Das meiste davon wurde auch in Heilbronn beherzigt – bei Kultur aber herrscht noch ziemlicher "Leerstand". Dabei hatte die sommerliche Reihe "Heilbronn ist Kult" ja gezeigt, dass und wie man Menschen in Stadt lockt.