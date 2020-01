Fellbach. (dpa) Die FDP will in Baden-Württemberg nach der Landtagswahl 2021 wieder mitregieren. Landeschef Michael Theurer sagte am Sonntag, es sei an der Zeit, dass mit der FDP eine Kraft in die Regierung komme, die der wirtschaftlichen Entwicklung, der Digitalisierung und der Bildung wieder eine hohe Priorität einräume.

Auch FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte, die Liberalen wollten wieder Teil der Regierung sein. Die FDP habe gute und richtige liberale Konzepte, die Baden-Württemberg brauche.

Hintergrund Der "Liberal-konservative Kreis" will Nach-Merkel-Perspektiven entwickeln Bundestagsabgeordnete von CDU, CSU und FDP haben als Kontrapunkt zu schwarz-grünen Spekulationen einen "Liberal-konservativen Kreis" (LKK) gegründet. Mit ihrer Initiative wollen die Parlamentarier nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin etwa beim Zukunftsthema Energie oder in der [+] Lesen Sie mehr Der "Liberal-konservative Kreis" will Nach-Merkel-Perspektiven entwickeln Bundestagsabgeordnete von CDU, CSU und FDP haben als Kontrapunkt zu schwarz-grünen Spekulationen einen "Liberal-konservativen Kreis" (LKK) gegründet. Mit ihrer Initiative wollen die Parlamentarier nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin etwa beim Zukunftsthema Energie oder in der Wirtschaftspolitik Perspektiven für die Zeit nach der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) entwickeln. Der Parlamentarierkreis werde auf allen wichtigen Politikfeldern liberal-konservative Positionen formulieren, die sich kritisch mit der Politik der großen Koalition auseinandersetzten, sagte einer der LKK-Sprecher, der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer, der dpa. Konkrete Vorschläge sollen in der vom 13. Januar an beginnenden ersten Bundestagswoche nach der Weihnachtspause vorgelegt werden. Der liberal-konservative Kreis hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 15 Unterstützer. Vor allem in der Energiepolitik nehmen die Liberal-Konservativen eine kritische Haltung zu aktuellen Beschlüssen der Bundespolitik ein. So heißt es im Grundsatzpapier zur Energiepolitik nach Informationen der dpa: "Den gleichzeitigen Ausstieg aus grundlastfähigen Kohle- und Kernkraftwerken halten wir für falsch." Der frühere Bundesminister Peter Ramsauer (CSU), der LKK-Mitglied ist, betonte: "Energiepolitik heißt für uns: Versorgungssicherheit statt Ausfallrisiko, Marktwirtschaft statt Planwirtschaft." Angesichts ständig steigender Einnahmen fordert die schwarz-gelbe Abgeordnetengruppe, der Staat müsse Steuern für Arbeitnehmer und Unternehmen senken und nicht erhöhen. Deutschland sei auf die sich abzeichnende Wirtschaftskrise nicht vorbereitet. Die Parlamentarier wenden sich ausdrücklich gegen eine Politik der Deindustrialisierung. "Im internationalen Wettbewerb fällt Deutschland gegenüber anderen Industrienationen immer weiter zurück", warnte Fischer. Der sächsische FDP-Abgeordnete Torsten Herbst forderte zudem "mehr Eigenverantwortung, mehr Fortschrittswillen, mehr Unternehmergeist und mehr Leistungsstärke in Schulen und Universitäten". Nicht der Staat, sondern sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze böten die beste soziale Absicherung. LKK-Sprecher sind neben Fischer die Familienexpertin Silke Launert (CSU) sowie Herbst, der auch FDP-Vorstandsmitglied ist. Zu weiteren Mitgliedern zählen neben Ramsauer Unionsfraktionsvize Arnold Vaatz (CDU), CDU-Wirtschafts- und Energieexperte Klaus-Peter Willsch, CDU-Finanzexperte und -Vorstandsmitglied Olav Gutting sowie der Hamburger CDU-Abgeordnete Christoph Ploß. Der Kreis wird vom Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich unterstützt, der nach dem Landtagseinzug seiner Partei sein Bundestagsmandat niedergelegt hatte.

Zugleich formulierte Theurer beim Landesparteitag in Fellbach Bedingungen für eine mögliche Regierungsbeteiligung: Ohne Technologieoffenheit beim Entwickeln klimafreundlicher Antriebe und ohne eine Bildungspolitik mit einer verbindlichen Grundschulempfehlung und einem Ende der "Privilegierung" der Gemeinschaftsschule werde es keine Regierungsbeteiligung geben. "Egal, in welche Regierung wir eintreten: Es muss eine Reformkoalition sein", sagte Theurer.

Die FDP war bis 2011 Teil einer schwarz-gelben Landesregierung. Derzeit ist sie die kleinste Oppositionsfraktion im Landtag. Bei der Landtagswahl 2016 hatte sie 8,3 Prozent geholt. In den Umfragen stand sie in Baden-Württemberg zuletzt bei 8 bis 9 Prozent.

Bei der Landtagswahl im März 2021 ist die spannende Frage, ob Winfried Kretschmann (Grüne) das Ministerpräsidentenamt verteidigen kann oder ob es mit der CDU-Politikerin Susanne Eisenmann das erste Mal eine Frau an die politische Spitze des Bundeslandes schafft.

Für Herbst 2021 ist auch die Bundestagswahl geplant. Theurer sagte, er erwarte die härtesten Wahlkämpfe, die man wahrscheinlich je in Deutschland erlebt habe. Die Parteienlandschaft verändere sich: Keine Partei habe Stimmen zu verschenken. Der 52-Jährige sieht seine Partei für die Wahlauseinandersetzung aber gut aufgestellt. So habe die FDP im Südwesten im vergangenen Jahr und 1000 Neumitglieder begrüßen können. Nach Abzug der Abgänge - etwa durch Tod - gebe es unterm Strich ein Plus von rund 500 Mitgliedern. Ende des Jahres hatten die baden-württembergischen Liberalen rund 7850 Mitglieder.

Landtagsfraktionschef Rülke soll die FDP in die Landtagswahl führen. Er wurde vom Landesvorstand bereits nominiert. Ein zentrales Thema im Wahlkampf wird seiner Einschätzung nach die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg sein. Rülke führte die sich abzeichnende Krise im Fahrzeugbau und bei den Zulieferern an. Es drohe ein Strukturbruch, wie ihn das Ruhrgebiet im 20. Jahrhundert erlebt habe. Als Gegenstrategie forderte er eine echte Technologieoffenheit bei der Entwicklung neuer Fahrzeugantriebe. Insbesondere den Grünen hielt er vor, einseitig auf Batterien zu setzen.