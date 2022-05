Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Datenschutzrechtliche Bedenken behindern weiter den Aufbau einer landesweiten digitalen Bildungsplattform für die Schulen in Baden-Württemberg. Während der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LfDI), Stefan Brink, die rechtliche Zulässigkeit eines schulischen Einsatzes der Microsoft-Software "MS 365" in Zweifel zieht und derzeit die Nutzung an rund 40 Schulen überprüft, steht auch ein anderes, vom Kultusministerium explizit als Alternative angeschafftes Programm in der Kritik.

Das Lernmanagementsystem "It‘s learning", eine kommerzielle Software, die in mehreren Bundesländern genutzt wird, kann bisher offiziell nicht an Gymnasien im Südwesten eingesetzt oder getestet werden. Denn der Hauptpersonalrat (HPR) Gymnasien, ein Mitbestimmungsgremium der Lehrkräfte im Kultusministerium, verweigert die Zustimmung. Die HPR der anderen Schularten haben dagegen zugestimmt.

Ausgelöst wurde die Gymnasiallehrer-Blockade offenbar vorrangig, aber nicht nur, durch Datenschutzbedenken. Brink hat dem landesweiten "Rollout" schon vor Monaten zugestimmt, obwohl er noch "datenschutzrechtliche Probleme" sah, wie er in seinem Jahresbericht 2021 schrieb: Unter anderem würden bei dem Programm Daten in Drittstaaten verarbeitet, obwohl dies vertraglich ausgeschlossen sei. Doch er halte es "angesichts der aktuellen pandemischen Situation auch für vertretbar, den Dienst schon jetzt auszurollen, wenn die Probleme sodann zügig in Angriff genommen würden", schrieb Brink.

Dies sei weiter aktuell, sagt Brink nun. Es gebe zwar immer noch offene Fragen, doch er hege "keine grundsätzlichen Zweifel" an der schulischen Nutzung dieser Software, betont er. Das Kultusministerium sieht das als eine Art datenschutzrechtliche Freigabe. "Der LfDI empfiehlt den Schulen it’s learning als Alternative zu MS 365 als Lernmanagementsystem", betont ein Ressortsprecher.

Der HPR sieht das anders, äußert sich aber nicht öffentlich. Der Vorsitzende, Jörg Sobora, lehnt eine Bitte um Stellungnahme ab. Er könne und dürfe sich gegenüber der Presse nicht äußern, mailt er zurück und verweist auf das Ministerium. Auch HPR-Mitglied Cord Santelmann betont, er äußere sich keinesfalls als Vertreter des Gremiums. Da der Lehrer aber auch Referent für IT und Medien beim Südwest-Philologenverband ist, könne er in dieser Funktion Stellung beziehen.

Er sehe bei "It’s learning" vor allem in zwei Komponenten "grundsätzliche Probleme". So verarbeite die Software Daten über zwei US-Firmen: die Unternehmen Cloudflare und Amazon Web Services (AWS). Wie alle US-Unternehmen unterliegen diese dortigen Gesetzen und damit auch dem CLOUD-Act, der amerikanische Firmen verpflichtet, auf Anfragen von US-Behörden personenbezogene Daten herauszugeben. Daher sei ihm unklar, wie "It’s learning" unter EU-Datenschutzrecht genutzt werden könne.

Zudem hat er weitere Kritikpunkte. So gelange man bei der Nutzung schnell auf externe Websites, wo wiederum Daten verarbeitet würden. Dies müsse das Ministerium prüfen.

Auch hegt er grundsätzliche Bedenken gegen die Nutzung digitaler Infrastruktur mit Übersee-Datenverkehr. Die Präsidentschaft von Donald Trump und dessen Umgang mit dem chinesischen IT-Unternehmen Huawei habe gezeigt, wie riskant Abhängigkeit sei. Auch seien transatlantische Kabel angreifbar, etwa durch russische U-Boote. Er finde: "Der Staat sollte die systemrelevante digitale Infrastruktur dauerhaft sicher verfügbar halten. Eigentlich geht das nur, wenn er sie selbst betreibt."

Zudem stört ihn die Nutzung kommerzieller Software im Unterricht: "Das Erste, was die Schüler da sehen, ist ein Firmenlogo. Dabei herrscht in Schulen eigentlich ein grundsätzliches Werbeverbot." Mit der Plattform "Moodle" gebe es zudem eine sichere und geeignete Open-Source-Alternative.