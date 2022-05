Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Hätte er dieser Versuchung widerstehen müssen? Es ist ein sonniger Morgen Ende April. Finanzminister Danyal Bayaz ist auf großer Besuchstour auf dem Heidelberger Schloss unterwegs. Aktueller Stopp: der sanierte "Gläserne Saalbau". Einst konnte sich hier Kurfürst Friedrich II. in "venezianischem Spiegelglas" betrachten. Heute verlockt ein moderner Zerrspiegel, gestaltet von Künstler Jürgen Goertz, zur Selbstbewunderung.

"Mein altes Nokia!", fährt Bayaz begeistert über ein Ornament im Rahmen – und zückt sein modernes Smartphone. Selfie-Zeit! Ein gutes Beispiel dafür, dass der Jungstar im Kabinett sich zu viel um seinen Instagram-Account kümmere, wie gehässige Stimmen im Stuttgart tuscheln?

Tatsächlich werden letztlich weder die 19.000 Menschen, die @DerDanyal auf Twitter folgen, noch die über 8700 Follower von @real.danyal auf Instagram diesen Schnappschuss vom Ministerhandy zu sehen bekommen. Aber allein, dass er über seine Accounts so viele Menschen erreichen könnte, ist einer der Gründe, warum Bayaz im meist eher beschaulichen Stuttgarter Politbetrieb durchaus neidvoll beobachtet wird.

Seit der 38-Jährige vor einem Jahr überraschend vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann berufen wurde, steht der Finanzminister wie nur wenige Kabinettskollegen im Fokus der Öffentlichkeit. Das liegt einerseits, natürlich, an den Medien, die berichten. Die Geschichte des politischen Blitzaufsteigers, Sohn aus deutsch-türkischem Haus, fasziniert nicht nur in seiner Heimatstadt Heidelberg. Zumal er auch gleich als potenzieller Kretschmann-Nachfolger auserkoren wurde. Doch dazu später mehr.

Andererseits hat sich Bayaz die Bekanntheit, die er genießt, durchaus selbst erarbeitet, durch seinen Politikstil: Ganz selbstverständlich zeigt er sich in den Sozialen Medien, ist Gastgeber in einem Audio-Podcast, postet Fotos, Videos, Lesetipps. "Es ist wichtig, auch als Minister bei jüngeren Menschen sichtbar zu sein", sagt er. Da müssten eben auch die entsprechenden Kanäle bespielt werden. Zumal er recht sicher sein kann: Wenn er sich auf Twitter politisch äußert, findet das seinen Widerhall in den Zeitungsspalten.

In seiner Partei wird das mit großem Wohlwollen registriert. "Kaum ein Minister schafft es, Finanzen so lebhaft darzustellen, wie Danyal Bayaz", schwärmt etwa Grünen-Landeschef Pascal Haggenmüller (33). "Er schafft es, einem eher drögen Ministerium ganz neues Leben einzuhauchen." Und der Minister selbst stellt im Gespräch mit der RNZ klar: Ja, Politik finde für ihn selbstverständlich auch in Bildern statt. "Aber ich stelle mir nicht die Frage: Wo gibt es gute Bilder – und da geht‘s dann hin." Schlösser und Gärten oder der Zoo "Wilhelma" fallen ganz offiziell in seinen Aufgabenbereich, also darf und muss er sich dort auch mal persönlich blicken lassen. "Aber das Brot-und-Butter-Geschäft sind Haushalt, Verhandlungen, Gespräche über Finanz- und Steuerpolitik", sagt Bayaz. Das finde dann hinter verschlossenen Türen statt.

Geschützt werden auch Name und Erkennbarkeit des Nachwuchses – der gemeinsame Sohn mit der bayerischen Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (36) kam im Juni 2021 zur Welt. "Aber dass mal ein Kinderwagen im Bild herumsteht, das ist halt die Realität", sagt Bayaz. "Unser Kind komplett auszublenden, das wäre ja auch künstlich."

Gefällt ihm denn die neue Aufgabe? "Das war ein intensives Jahr, ein Sprung ins kalte Wasser", sagt er. Doch nach der ersten Umgewöhnung – raus als der Oppositionsrolle, rein in die "Aktenkultur" eines Ministeriums – sei er jetzt überzeugt: "Das ist genau mein Ressort. Das ist genau mein Ding, das erfüllt mich." Zumal die berufliche Vergangenheit als Unternehmensberater eine gute Basis biete, wenn Bilanzen oder Konjunkturvermerke auf dem Ministerschreibtisch landen, wenn er "mit CEOs, CFOs und Aufsichtsräten im Gespräch" sei. Ab und an klingt Bayaz noch, als müsste er für die "Boston Consulting Group" Kunden überzeugen.

Als hart empfand er die Angriffe, denen er wegen seines Steuerbetrugsportals ausgesetzt war. "Wir haben einfach nur einen analogen Vorgang digitalisiert. Dass das vom Boulevard so aufgespießt wird, damit hatte ich in der Schärfe nicht gerechnet", schüttelt er noch heute den Kopf. "Man braucht ein dickes Fell für diesen Job."

Die Kritik an seinem ersten Nachtragshaushalt, den die Opposition verfassungswidrig nannte, erscheint ihm im Vergleich harmlos. Es ging darum, langfristig handlungsfähig zu bleiben, verteidigt er den Beschluss einer weiteren Kreditermächtigung. Zumal andere später ja ähnlich handeln mussten: "Wenn man sich anschaut, was der Bundesfinanzminister in diesem Jahr vorlegt, ein Haushalt mit Rekordschulden: Das hätte man einem roten oder grünen Finanzminister niemals durchgehen lassen", sagt Bayaz.

Derzeit ist er wieder als Mahner vor dem nächsten Doppelhaushalt unterwegs. "Die Gewitterwolken am konjunkturellen Himmel machen mir schon gewaltige Sorgen", blickt er auf düstere Konjunkturprognosen, auf Inflation, Rohstoffpreise, wackelige Lieferketten. "Das ist ein toxisches Gemisch." Einen "Sparhaushalt" will er trotzdem nicht fordern – lieber spricht er von einem "fokussierten Haushalt". "Die Spielräume sind eben kleiner geworden."

Wenn Bayaz sich weiter bewährt, so wird gerne spekuliert, könnte er tatsächlich einer der Anwärter auf die Spitzenkandidatur 2026 sein. Tatsächlich wurde die Nominierung des Bundestagsabgeordneten im vergangenen Frühjahr auch als Schachzug Kretschmanns aufgefasst, um Fraktionschef Andreas Schwarz (42) etwas aufzurütteln. "Wie zwei junge Hunde" konkurrierten Bayaz und Schwarz um die Gunst des Landesvaters, spottete kurz darauf ein erfahrener Landespolitiker.

2026 in die Villa Reitzenstein? Wäre das was? "Meine familiäre Situation schreit nicht gerade danach, dass ich den Kalender noch voller machen müsste", weicht Bayaz aus. Und zunächst seien sowieso in Bayern Landtagswahlen.