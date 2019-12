Von Tim Müller

Bensheim. Scheinwerfer erstrahlen – das Licht fällt auf Edbill Grote und auf eine kleine, weiße Box zwei Meter entfernt. Der unscheinbare Kubus ist Grotes ganzer Stolz: Es ist der „Cyperion 1“, ein Computersystem, das nach seinen Angaben Hackern keine Chance lässt. Vor sechs Jahren begann das Bensheimer Unternehmen HTV mit der Entwicklung des Rechners. Vor drei Jahren stieg ein Teil der Entwickler aus. Es hieß, das Projekt sei unmöglich. „Aber wir haben es geschafft“, ruft HTV-Geschäftsführer Grote in die vollen Reihen des Kinosaals im Bensheimer Luxor Filmtheater.

Cybersicherheit ist ein hoch aktuelles Thema. Egal ob prominente Ziele wie der Bundestag oder der eigene PC zu Hause. Der Wert sensibler Daten treibt Hacker zu immer neuen Angriffen. Eine sichere IT ist aber die Grundlage einer vernetzten Welt. Ohne sie gibt es kein privates Online-Banking oder zukunftsfähige Unternehmen.

Die Wirtschaft hat diesen Fakt früh erkannt. Schließlich kann Firmen der Verlust ihrer hoch sensiblen Daten schnell Millionenbeträge kosten. Im Wettrennen mit den Hackern setzen sie vor allem auf softwarebasierte Lösungen wie immer bessere Firewalls und Virenscanner.

Grote und seine Kollegen dagegen verfolgen mit dem Cyperion 1 einen anderen Ansatz. „Absolute Datensicherheit ergibt sich nur durch eine absolute physikalische Trennung der Systeme“, erklärt Holger Krummer, technischer Leiter bei HTV. Für die Entwicklung des Cyperion 1 sei dies die Grundannahme gewesen.

Was bedeutet das? Im Prinzip stecken drei baulich getrennte Systeme in einem Computer. Das Erste ist angelegt wie die meisten Rechner: Es besteht eine Verbindung zum Internet, Dateien können heruntergeladen und bearbeitet werden. Diese „rote Ebene“, wie sie die Entwickler nennen, wird durch Firewall und Virenscanner geschützt. „Bei Bedarf können Dateien durch einen Übertragungsordner in die nächst sicherere Ebene transferiert werden“, erklärt Gunter Mößinger, Abteilungsleiter für neue Technologien.

Die zweite, „gelbe“ Ebene des Computers hat keinen Zugriff auf das Internet. Sie sei als sicheres, internes Netzwerk für Firmen konzipiert, so Krummer. Dieses Intranet verbindet ausschließlich die Computer innerhalb eines Unternehmens. Würde hier die Schadsoftware eines Hackers zuschlagen, könne sie zwar innerhalb des gelben Bereichs wirken. Daten könnten aber durch den fehlenden Internetzugang nicht nach außen gelangen, erklärt Abteilungsleiter Mößinger.

Der sicherste Bereich des Cyperion ist die „grüne Ebene“. Nur Dateien, die man in diesem Bereich erstelle, könnten normal gehandhabt werden, so Krummer. Dateien, die man hierher überträgt, werden dagegen automatisch verschlüsselt. „Sie können im grünen Bereich weder geöffnet noch bearbeitet werden, er dient diesen Dateien nur als Speicherort“, sagt Krummer weiter. Ein Virenangriff aus den beiden unteren Ebenen sei somit unmöglich.

Das Drei-Ebenen-System des Cyperion 1 erscheint zunächst weniger benutzerfreundlich. Immer wieder per Knopfdruck umzuschalten zwischen verschiedenen Arbeitsebenen kostet Zeit. Gerade Unternehmen als Hauptzielgruppe des Cyperion könnte das abschrecken. Allerdings ist das System durch genau diese Ebenen viel schwieriger zu infiltrieren. Schließlich müssen gleich mehrere Hürden genommen werden. Preislich wird der Computer übrigens im oberen vierstelligen Bereich liegen – Sicherheit kostet eben.

Ob der Cyperion 1 tatsächlich eine absolute Sicherheit gegen Hackerangriffe leisten kann, wie seine Entwickler versprechen, wird sich noch zeigen müssen: „Bisher haben wir nur firmeninterne Tests durchgeführt. Die sind alle positiv. Externe Tests von Fachzeitschriften oder Privatanwendern laufen aber jetzt erst an“, gibt Krummer zu.

Sicher ist: Irgendwann wird auch der Cyperion seinen Meister finden. Für Grote, Krummer und Co. ist seine Entwicklung dennoch ein Etappenerfolg im ewigen Rennen um die Cybersicherheit.