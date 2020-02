Heilbronn. (fsd) In Baden-Württemberg wurde am Freitagnachmittag ein weiterer bestätigter Coronavirus-Fall im Landkreis Heilbronn bekannt. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann, der sich bis zum 21. Februar in Mailand aufgehalten hat und zwei Tage später mit respiratorischer Symptomatik erkrankte. Der Abstrich erfolgte am Donnerstag und wurde in einem niedergelassenen Labor positiv getestet. Die stationäre Aufnahme des Patienten ist veranlasst.

Unter der Leitung von Oberbürgermeister Harry Mergel und Bürgermeisterin Agnes Christner hatte sich am Freitag eine Lenkungsgruppe, unter anderen bestehend aus Städtischem Gesundheitsamt, Ordnungsamt und Feuerwehr, zur Abstimmung aller Maßnahmen im Fall einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus getroffen. "In der Stadt Heilbronn sind die Strukturen aufgebaut, um auf das Coronavirus angemessen reagieren zu können", versichert der OB. "Im Fall eines ersten Infizierten können wir schnell reagieren, wichtig ist es aber, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren", sagt Mergel vor Bekanntwerden des ersten Corona-Falls im Landkreis.

Für weitere Erkrankte mit grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Husten, Atemnot), die sich insbesondere in einem Risikogebiet aufgehalten hatten, wurde eine Hotline geschaltet. Diese ist ab sofort täglich zwischen 8 und 22 Uhr unter 07131 /933333 zu erreichen.

Update: Freitag, 28. Februar 2020, 18.28 Uhr

Der Lenkungsgruppe gehören neben dem Städtischen Gesundheitsamt das Ordnungsamt, die Feuerwehr, das Amt für Familie, Jugend und Senioren, das Schul-, Kultur- und Sportamt, das Bürgeramt, das Personal- und Organisationsamt, das Jobcenter der Stadt Heilbronn und die Pressestelle an. Bei Bedarf können weitere Ämter und Dienststellen hinzugezogen werden.

Auch die städtischen Beschäftigten hat Oberbürgermeister Mergel heute über die aktuelle Lage informiert. Als Vorsichtsmaßnahmen empfiehlt er, auf eine sorgfältige Handhygiene zu achten und auf Händeschütteln zu verzichten – unter dem Motto: "Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig! Für Ihre und unsere Gesundheit verzichten wir auf das Händeschütteln und schenken Ihnen ein Lächeln."

Aktuelle Informationen zum Coronavirus finden sich auf der städtischen Webseite unter www.heilbronn.de/coronavirus. Darüber hinaus informiert die Stadt über die sozialen Medien: www.facebook.com/heilbronn.de, www.instagram.com/heilbronn_de und www.twitter.com/heilbronn_de