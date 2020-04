In Frankfurt demonstrierten am Mittwoch einige Familien für Kinderrechte. Foto: dpa

Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. Seit dem 17. März sind in Baden-Württemberg nicht nur die Schulen, sondern auch die Kitas geschlossen. Inzwischen drängt nicht nur der "Deutsche Kitaverband" darauf, die Phase der "Notbetreuung" zu überwinden. Auch die Jugend- und Familienminister der Länder machen sich Gedanken, wie ein stufenweiser Prozess hin zum Regelbetrieb gelingen könnte.

Wie ist derzeit die Betreuung geregelt? Seit dem 27. April haben die meisten Länder, auch Baden-Württemberg, die Notbetreuung ausgeweitet. Betreut werden sollen jetzt nicht nur Kinder bis einschließlich Klasse 7, deren Eltern in der "kritischen Infrastruktur", also beispielsweise in Kliniken, arbeiten. Sondern auch diejenigen, deren Eltern in anderen Berufen unabkömmlich sind. Der "Deutsche Kitaverband", in dem private Kindertagesstätten in freier Trägerschaft organisiert sind, sieht das dennoch sehr kritisch: "Ein dauerhafter Notbetrieb wird der Kita als soziale Orte der Kinder nicht gerecht, wo sie Freunde und vertraute Erwachsene treffen sowie Raum für ihre Interessen haben." Der Auftrag, Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, sei gefährdet. Soziale Kriterien und der Bedarf der Kinder würden nicht ausreichend berücksichtigt.

Erstattung von Kita-Gebühren Müssen für die Kita trotz Corona-bedingter Schließung weiterhin Gebühren gezahlt werden? Dazu gibt es in Baden-Württemberg keine einheitliche Regelung. Grundsätzlich entscheidet der jeweilige Träger vor Ort eigenverantwortlich – wobei sowohl der Städte- und Gemeindetag als auch die Kirchen empfehlen, die Gebühren zu erlassen. Der Ausfall wird vom Land erstattet: Bereits zwei Mal wurden dafür je 100 Millionen Euro Soforthilfe für Städte und Gemeinden bereitgestellt. Auch die Kita-Beiträge bei freien Trägern sollen bis zur Höhe des kommunalen Satzes erstattet werden.

Was schlägt der Kita-Verband stattdessen vor? Im aktuellen Positionspapier ("Notbetreuung überwinden") wird ein Übergangskonzept gefordert: Die Länder müssten Höchstgrenzen für die Anzahl der zu betreuenden Kinder in den Kitas festlegen sowie definieren, wer Vorrang in der Betreuung haben solle. Die Kita-Träger sollten in diesem Rahmen weitere Kinder in die Betreuung mit aufnehmen dürfen. Der Wunsch: eine prozentuale Belegung der regulären Plätze einer Kita. Anfänglich könnten das 25 Prozent der Kinder sein. Je nach epidemiologischer Entwicklung könnte diese Zahl erhöht oder gesenkt werden.

Was planen die Länder? In einem Beschluss vom Dienstagabend haben sich die Jugend- und Familienminister auf einen gemeinsamen Rahmen für eine stufenweise Öffnung der Kita-Angebote geeinigt. Die Abfolge: eingeschränkte Notbetreuung, flexible und stufenweise Erweiterung der Notbetreuung, eingeschränkter Regelbetrieb, vollständiger Regelbetrieb. Zuerst sollen diejenigen in die Einrichtungen dürfen, bei denen die Belastung der Eltern oder der Entwicklungsbedarf des Kindes das gebieten – dazu zählt besonderer Förderbedarf ebenso wie "beengte Wohnverhältnisse". Landesspezifisch könnten weitere Kinder hinzukommen – je nach Infektionsgeschehen. Grundsätzlich heißt es in dem Papier: "Für Kinder ist es von elementarer Bedeutung, ihre Freunde zu treffen, zu spielen, zu toben, lernen zu können und gefördert zu werden."

Wie lassen sich die Hygiene-Vorschriften einhalten? Im Papier der Länder heißt es: "Als Rahmenbedingung ist zu akzeptieren, dass sich das Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern im Alter bis zur Einschulung nicht umsetzen lässt." Dennoch gibt es natürlich diverse Hygiene-Regeln, die schon jetzt in der Betreuung umgesetzt werden – beispielsweise die regelmäßige Desinfektion von Oberflächen.

Welche Änderungen muss es an den Kita-Konzepten geben? Grundsätzlich dürfte das beliebte "Offene Konzept", wonach die Kinder sich frei bewegen und nach Lust und Laune in verschiedenen Spielecken mit verschiedenen Spielpartnern zusammenkommen, auf absehbare Zeit der Vergangenheit angehören. Dadurch müsste nämlich bei einem Infektionsfall die komplette Einrichtung geschlossen, alle Kinder und Familien isoliert werden. Auch der Kitaverband empfiehlt daher ein "Kohorten-Modell": feste, strikt voneinander isolierte Kleingruppen altersähnlicher Kinder mit maximal fünf Krippenkindern oder zehn Kindergartenkindern und zwei Erzieherinnen. Das ganze gegebenenfalls im Schichtbetrieb – damit mehr Kinder in die Kita können.

Bleiben Spielplätze weiter geschlossen? Die Minister empfehlen zumindest, die Öffnung von Spielplätzen und Spielgeräten im öffentlichen Raum zu prüfen – abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen.

Wann dürfen sich Kinder mal wieder privat treffen? Vorerst noch nicht. Allerdings empfehlen die Landesminister, "familiäre Betreuungsformen" zu prüfen, um auch Kindern, die nicht an der Kita-Betreuung teilnehmen können, "ein kleines Maß sozialer Kontakte zu ermöglichen". Familien könnten sich dann zusammentun, so dass sich "im überschaubaren Rahmen" stets die gleichen Kinder treffen.

Wann wird das alles umgesetzt? Konkrete Pläne oder Daten gibt es noch nicht.