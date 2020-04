Der Artikel wird stetig mit den neuesten Entwicklungen aktualisiert

Stuttgart. (dpa/lsw) Zusammen mit vielen Geschäften sollen am Montag in Baden-Württemberg nun auch die Eisdielen wieder öffnen dürfen. Neben dem ohnehin erlaubten Abhol- und Lieferdienst soll auch der direkte Verkauf an der Theke wieder möglich sein, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag auf Anfrage mit. Voraussetzung sei, dass sämtliche Hygienevorschriften eingehalten würden. Das Ministerium hatte sich nach eigenen Angaben seit längerer Zeit für eine Öffnung eingesetzt.

Der endgültige Beschluss der Landesregierung dazu fehlt noch. Die Corona-Verordnung des Landes und auch die Auslegungshinweise dazu würden aber noch am Wochenende entsprechend überarbeitet, hieß es. Grundsätzlich bleibe es allerdings dabei, dass Kommunen eigenständig auch schärfere Regeln erlassen dürfen.

Faktenblatt vom 17. April 2020 über die Entwicklung des Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg.

Update: Freitag, 17. April 2020, 14.25 Uhr

Heidelberg. (RNZ/rl) Seit dem Wochenende müssen Personen, die aus dem Ausland einreisen, sich bei der zuständigen Ortspolizeibehörde ihres Aufenthaltsortes melden und in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Ausgenommen davon seien unter anderem Pendler und Saisonarbeiter. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag mit. Grund dafür ist eine Verordnung des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums, die die Einreisebestimmung von Personen aus dem Ausland neu regelt.

Die Verordnung des Sozialministeriums umfasst folgende Regelungen:

> Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in das Land Baden-Württemberg einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den betroffenen Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.

> Die Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie zuständige Behörde zu kontaktieren. Sie sind ferner verpflichtet, beim Auftreten von Krankheitssymptomen die zuständige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren.

> Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb des Landes Baden-Württemberg haben, dürfen innerhalb des Quarantäne-Zeitraums auf dem Gebiet des Landes Baden-Württemberg keine berufliche Tätigkeit ausüben.

Von der Regelung ausgenommen sind folgende Gruppen:

> Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend andere Personen, Waren und Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens, der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kommunen, der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und internationaler Organisationen zwingend notwendig ist oder die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen und Bussen außerhalb des Bundesgebiets aufgehalten haben,

> Pendler, die täglich oder für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch oder aus Gründen des Besuchs einer Bildungseinrichtung in das Bundesgebiet einreisen, oder die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben bzw. einen sonstigen triftigen Reisegrund haben; hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen oder Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen.

Ausgenommen von der Reglung sind außerdem Saisonarbeitskräfte. Die Verordnung gilt explizit nicht für Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das Land Baden-Württemberg einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Absonderung vergleichbar sind, sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist.

Personen, die nur zur Durchreise aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Baden-Württemberg einreisen, müssen das Gebiet auf direktem Weg verlassen, das heißt sie dürfen beispielsweise nicht zum Einkaufen anhalten oder Freunde und Familie besuchen.

Verstöße gegen die Verordnung werden mit Bußgeldern geahndet.

Faktenblatt vom 16. April 2020 über die Entwicklung des Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg. Die Liste mit allen Gemeinden finden Sie rechts als Download.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 26.630 gestiegen. Das waren 580 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Donnerstagabend mitteilte (Stand: 16 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 874. Mindestens 13.733 Menschen seien wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es.

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 15 Uhr

10.000 Kneipen, Restaurants und Hotels in Gefahr

Stuttgart. (dpa-lsw) Weil Kneipen, Restaurants und Hotels in der Corona-Krise weiter für ungewisse Zeit geschlossen haben, rechnet die Branche mit bis zu 10 000 Pleiten und Aufgaben allein in Baden-Württemberg. Außerdem drohten Zehntausende Arbeitslose, warnte der Sprecher des Gaststättenverbands Dehoga, Daniel Ohl, am Donnerstag.

"Wir sind bitter enttäuscht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Gastronomen und Hoteliers sind tief verzweifelt, weil die Politik bei ihren ersten Lockerungen keinerlei Perspektive für die Branche eröffnet hat." Von den insgesamt mehr als 30 000 Betrieben könnte schon bald jeder dritte schließen, sollte die Politik kein umfassendes Rettungspaket schnüren.

"Unsere Betriebe waren die ersten, die geschlossen wurden, und sind nun die letzten, die wieder öffnen dürfen", sagte Ohl. "Aber die Politik lässt das Gastgewerbe am Arm verhungern." Die bisherigen Rettungsmaßnahmen und Soforthilfen reichten bei weitem nicht aus: "Der Liquiditätsbedarf zum nackten Überleben liegt über alle Größenklassen hinweg bei ungefähr dem Vierfachen der ausgezahlten Beträge", sagte der Verbandssprecher. Ohne einen umgehenden weiteren Fonds werde Baden-Württemberg die Vielfalt seiner Tourismusbranche verlieren, denn etliche Betriebe würden nach der Schließung nicht wieder öffnen.

Am Mittwochabend hatten Bund und Länder über die Beschlüsse zur Fortdauer der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie informiert. Gastronomiebetriebe - etwa Bars, Restaurants und Diskotheken - müssen demnach geschlossen bleiben. Großveranstaltungen, die für die Branche ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, bleiben bis zum 31. August in Deutschland verboten. Wie die Einschränkungen für die Branche gelten sollten, wurde zunächst nicht bekannt.

Geschäfte sollen bis Samstag Vorgaben für Öffnung bekommen

Die Inhaber von Geschäften sollen bis Samstag klare Vorgaben bekommen, unter welchen Bedingungen sie kommende Woche wieder öffnen können. "Dazu wollen wir eine Checkliste entwickeln", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass kleine und mittlere Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen - allerdings nur unter strengen Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dazu zählen laut Hoffmeister-Kraut auch kleine Geschäfte in Einkaufszentren. Gastronomische Betriebe müssen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus geschlossen bleiben.

Hoffmeister-Kraut sagte, sie verstehe die Enttäuschung bei allen Betroffenen, die nun keine Perspektive für die Wiedereröffnung ihres Geschäfts bekommen hätten. "Wir hätten uns hier eine andere Lösung gewünscht", sagte sie. Die Ministerin hatte vorher dafür plädiert, allen Geschäften unabhängig von Branche oder Größe unter bundesweit einheitlichen Vorgaben die Öffnung zu erlauben.

Notfallbetreuung soll ausgeweitet werden

Kultusministerin Susanne Eisenmann hat eine Ausweitung der Notfallbetreuung wegen der Corona-Krise angekündigt. Die Betreuung, die bisher für Schüler bis zur sechsten Klasse gilt, soll künftig auch für Siebtklässler zur Verfügung stehen, wie die CDU-Politikerin am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart sagte. Die Betreuung soll auch stärker geöffnet werden für Menschen, die jetzt wieder die Arbeit aufnehmen und Präsenzpflicht haben, etwa im Handel und im Dienstleistungsbereich. Auch Alleinerziehende wolle man berücksichtigen. Wenn sich das wirtschaftliche Leben öffne, werde man auch die Betreuung ausweiten müssen. Trotzdem werde man ganz viele Kinder nicht betreuen können.

Bislang dürfen Eltern mit Berufen in Schlüsselbereichen wie Medizin oder Polizei ihre Kinder in eine Notfallbetreuung geben.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich Mittwoch darauf verständigt, dass kleine und mittlere Geschäfte ab nächster Woche wieder öffnen dürfen. Schulen sollen für einige Jahrgänge ab dem 4. Mai wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die wegen der Pandemie verhängten Kontaktbeschränkungen wurden bis mindestens 3. Mai verlängert.

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 13.35 Uhr

Shutdown und zaghafter Neustart - Läden und Schulen bereiten sich vor

Stuttgart. (dpa/lsw) Die grobe Richtung ist vorgegeben, nun müssen die Details ausgearbeitet werden: Nach den ersten schrittweisen Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen können die meisten Geschäfte und Teile der baden-württembergischen Schulen mit den Vorbereitungen für einen Neustart nach der Zwangspause planen. Viele andere dagegen - darunter Kitas, Hochschulen, Gastronomen und Zoos - müssen weiter darauf warten, bis auch sie in die Normalität zurückkehren können.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sich am Donnerstag während einer Video-Pressekonferenz (12.30 Uhr) zu weiteren Einzelheiten äußern und das zaghafte Vortasten des Landes in den Alltag erläutern.

In ersten Reaktionen zeigten Verbände und vor allem die Wirtschaft Verständnis für die Entscheidungen, nur vorsichtige Schritte zur Lockerung einzuleiten. "Es ist gut, dass erste Perspektiven für eine wirtschaftliche Öffnung aufgezeigt werden", lobte der Präsident des Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), Wolfgang Grenke. Es gelte das Primat der Politik, und es sei wichtig, dass medizinische Überlegungen dabei die Grundlage seien.

Allerdings wurden Details der neuen Regelungen auch kritisiert: "Nicht nachvollziehbar ist, weshalb nur der Einzelhandel bis 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und einige unabhängig von der Verkaufsfläche ausgewählte Sortimentsbereiche öffnen dürfen", sagte Manfred Schnabel, der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Es sei "ungerecht und schmerzhaft", dass viele Betriebe sich bis mindestens zum 4. Mai gedulden müssten und damit Wettbewerbsverzerrungen verschärft würden. Der Gastronomie oder Hotellerie fehle nach wie vor eine klare Perspektive, saget Schnabel.

Nach den Planungen von Bund und Ländern bleiben die Schulen in Baden-Württemberg für die meisten Klassen sowie die Hochschulen und Kindergärten geschlossen. Vom 4. Mai an beginnt der Unterricht stark eingeschränkt und schrittweise mit den Klassen aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Abschlussklassen der beruflichen Schulen. In einem nächsten Schritt sollen die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren. Ein Datum nannten Kretschmann und Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) nicht.

Während viele kleinere und mittlere Geschäfte in Baden-Württemberg von der kommenden Woche an unter strengen Auflagen öffnen dürfen, gehen Gastronomen und Hotels noch leer aus. Kretschmann sagte am Mittwochabend, der "Sog in die Innenstädte und Shopping-Center" würde zu groß und das Risiko einer erneuten Infektionswelle zu hoch werden, öffnete die Regierung alles gleichzeitig. "Wir fahren auf Sicht, weil es solch eine Pandemie ja noch nie gab."

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg war bis zum Mittwoch auf mindestens 26.050 gestiegen. Das waren laut Gesundheitsministerium 761 mehr als am Vortag. 820 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus gestorben. Die Verdopplungszahl beträgt momentan 34 Tage. Bei dieser Zahl handelt es sich um die Zeitspanne, in der sich die Fallzahlen in einer Epidemie verdoppeln.

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 8.16 Uhr

Diese Maßnahmen haben Bund und Länder beschlossen

Berlin/Stuttgart. (dpa) Nur kleine Schritte statt umfassender Lockerungen: Die Corona-Beschränkungen bleiben zunächst weitgehend bestehen. Die Rückkehr zur Normalität lässt weiter auf sich warten. Bund und Länder haben sich gestern Nachmittag auf einen gemeinsamen Plan verständigt. Fakten zu den wichtigsten Corona-Regeln:

> Fortsetzung der Kontaktverbote: Bis zum 3. Mai sollen bundesweit weiter Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten. Über diese Verlängerung sind sich Bund und Länder einig. Demnach sollen Bürger in der Öffentlichkeit auch weiterhin einen Abstand von 1,5 Meter einhalten und sich nur allein, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit maximal einer Begleitperson, die nicht mit im Haushalt lebt, in der Öffentlichkeit aufhalten.

> Verlängerung der Grenzkontrollen: Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte gestern an, dass die vorübergehenden Grenzkontrollen weitere 20 Tage bis zum 4. Mai fortgesetzt würden. Seit vier Wochen werden bereits die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht. Mit seinem Plan, auch die Übergänge zu Belgien und den Niederlanden zu kontrollieren, hatte sich Seehofer nicht durchgesetzt.

> Hoffnung für den Einzelhandel: In einem ersten Schritt sollen bereits am kommenden Montag Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter und Betriebe wieder unter Auflagen öffnen können. Das gilt auch für Auto- und Fahrradhändler, Einrichtungshäuser und Buchhandel. Ab dem 4. Mai ist das auch für größere Läden bis zu 2500 Quadratmeter erlaubt. Spätestens dann können auch Friseure wieder arbeiten. Kritik kam unter anderem vom Handelsverbandes HDE, der auf eine schnellere Lockerung drängt. Unklar ist, wann und wie die Gastronomie wieder öffnen kann. Hier dürfte es regional unterschiedliche Regeln geben. Einige Länder drängen auf schnelle Lockerung und die Öffnung von Außengastronomie. Voraussetzung für Wiedereröffnungen seien allerdings strikte Einhaltung der Hygiene, begrenzter Zutritt für Kunden und Abstandsgebote. Der Bund dagegen will die Gastronomie vorerst grundsätzlich geschlossen lassen.

> Drohender Flickenteppich bei den Schulen: Die weiterführenden Schulen werden bis zum 4. Mai geschlossen bleiben, danach schrittweise öffnen. Kitas und Grundschulen dagegen bleiben bis auf weiteres dicht. Die Notbetreuung für Kinder wird jedoch ausgeweitet und nicht nur für Eltern mit systemrelevanten Berufen möglich sein. Die Kultusministerkonferenz der Länder soll bis zum 27. April ein Konzept für eine schrittweise Öffnung entwickeln. Nordrhein-Westfalen will bereits früher mit dem Unterricht beginnen. Auch in Sachsen sollen die Abiturienten ab Montag zurückkehren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dagegen warnt vor einem zu frühen Start. Er nannte den 11. Mai als Datum für Bayern.

> Kultur- und Sportveranstaltungen: Gute Nachrichten für die Freunde der Kultur: Museen und Galerien, Gedenkstätten und auch Tierparks dürfen bereits ab Montag wieder öffnen. Auch sie müssen allerdings die strengen Regeln für Abstand und Hygiene einhalten. Auf den Theater- oder Konzertbesuch muss man allerdings noch länger warten. Sportanlagen dagegen sollen weiter geschlossen bleiben, vorerst keine Wettkämpfe stattfinden. Auch Fitnessclubs dürfen weiter nicht öffnen. Großveranstaltungen wie Bundesligaspiele mit Publikum sind mindestens bis Ende August untersagt.

> Keine klare Linie bei Maskenpflicht: Bund und Länder wollen das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel "dringend" empfehlen. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben, hieß es am Mittwoch aus den Beratungen. Derzeit mangelt es auch an Masken und Atemschutz. Der Bund hatte zuletzt 80 Millionen Masken angeschafft, die aber überwiegend für den medizinischen Bereich vorgesehen sind.

Kretschmann warnt vor zweiter Infektionswelle - "Langsam vortasten"

Baden-Württemberg wird im Wesentlichen den gemeinsamen Beschlüssen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten folgen. Das machte Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) in einem Video-Pressestatement nach dem Ende der Konferenz deutlich. "Das wir heute überhaupt mit einer vorsichtigen Öffnung beginnen können, ist ein großer Erfolg", sagte er.

Seine große Sorge: eine erneute Infektionswelle. "Wenn wir alles gleichzeitig wieder geöffnet hätten, dann wäre der Sog in die Innenstädte und in die Shoppingscenter zu groß und das Risiko einer erneuten Infektionswelle zu hoch", erklärte er. Die Infiziertenzahlen explodierten sehr schnell, ließen sich aber nur sehr langsam wieder senken. "Fehler beim Hochfahren müssen wir mit einem extrem hohen Aufwand, extrem langen Beschränkungen und extrem hohen Kosten bezahlen", so Kretschmann.

"Eine Rückkehr zu einer Normalität, die wird es erst geben, wenn wir einen Impfstoff haben", stimmte er die Bevölkerung auf weiterhin harte Zeiten ein. Die Kontaktbeschränkungen blieben bis auf Weiteres in Kraft. "Wenn wir leichtsinnig werden, dann wird diese Lockerung scheitern."

Zusätzlich sollten in der Öffentlichkeit Mund und Nase mit einer "Alltagsmaske" bedeckt werden. "In Bälde" könnte ein entsprechendes Gebot kommen. Eine selbstgemachte Maske, machte Kretschmann klar, reiche erst einmal vollkommen aus – medizinischer Atemschutz werde dringender in Kliniken und Pflegeheimen gebraucht. Zur besseren Nachverfolgung der Infektionsketten sollen die Gesundheitsämter personell verstärkt werden. Außerdem will die Landesregierung (sobald verfügbar) für den Einsatz einer entsprechenden Handy-App werben.

Für die Wirtschaft sagte Kretschmann zu, frühestens ab kommender Woche kleinere und mittlere Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen zu wollen. Ausnahmen soll es für Autohändler, Fahrradhändler und Buchhandlungen geben – unabhängig von der Fläche. Besonders scharfe Auflagen soll es für Bereiche mit intensivem Kundenkontakt geben. So dürften beispielsweise Friseure "frühestens ab 4. Mai" wieder öffnen. Was da geplant sei, sei "nicht immer ganz logisch und widerspruchsfrei", räumte Kretschmann ein.

Für die Schulen will sich das Land an die allgemeinen Absprachen halten (siehe auch Interview rechts). Schrittweise ab dem 4. Mai beginnt der Unterricht zunächst für die Abschlussklassen. "Den Prüflingen sollen keine Nachteile entstehen", so Kretschmann. Auch seien sie in der Lage, sich an die Regeln zu halten. Konzepte für die weiteren Klassen werden erarbeitet.

Auch die 4. Klassen der Grundschulen könnten – so die bundeseinheitliche Richtschnur – frühestens ab dem 4. Mai unterrichtet werden. "Ich bin hier eher zurückhaltend", schränkte der Ministerpräsident jedoch ein. Laut Kultusministerium soll es eine Woche später, am 11. Mai, losgehen.

Kitas bleiben weiter geschlossen. Allerdings kündigte Kretschmann eine Ausweitung der Notbetreuung auf weitere Berufsgruppen an.

Auch für Religionsgemeinschaften wird es zunächst keine Lockerungen geben. "Das schmerzt besonders, aber geht leider nicht anders", so Kretschmann.

Schlecht sieht es auch für größerem Veranstaltungen im Sommer aus: Bis ende August seien Großveranstaltungen "mit Sicherheit nicht möglich".

Schulen im Südwesten starten am 4. Mai

Der Schulbetrieb im Südwesten soll ab 4. Mai stark eingeschränkt und schrittweise wieder aufgenommen werden. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch nach Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise mit. "Wir beginnen dabei mit den Schülerinnen und Schülern aller allgemein bildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie den Abschlussklassen der beruflichen Schulen", betonte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). "In einem nächsten Schritt sollen die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren, damit der Übergang auf die weiterführenden Schulen möglichst geordnet gestaltet werden kann."

Die Schulen hätten durch die Entscheidung ausreichend Zeit, um sich organisatorisch wie auch für die unabdingbaren Hygiene- und Abstandsregelungen vorzubereiten, sagte Eisenmann. Lehrkräfte, die wegen ihres Alters, einer Vorerkrankung oder einer Schwangerschaft zur Risikogruppe gehörten, würden bis auf Weiteres nicht unterrichten. Gleiches gelte für Schüler, die vorerkrankt seien oder deren Eltern zur Risikogruppe gehörten.

Faktenblatt vom 15. April 2020 über die Entwicklung des Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg. Die Liste mit allen Gemeinden finden Sie rechts als Download.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 26.050 gestiegen. Das waren 761 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Mittwochabend mitteilte (Stand: 1 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 820. Mindestens 12.834 Menschen seien wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es.

Jeder zweite Intensiv-Beatmungsplatz im Land noch frei

Stuttgart. (dpa/lsw) Obwohl in diesen Tagen der Höhepunkt der Corona-Krise erwartet wurde, ist knapp die Hälfte der Beatmungsplätze auf Intensivstationen in Baden-Württemberg derzeit nicht belegt. Das Land verfügt aktuell über 3140 solcher Beatmungsplätze; davon sind 1495 frei. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Außerhalb von Intensivstationen seien 788 weitere Beatmungsplätze vorhanden, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte in OPs. Von diesen sind sogar noch 684 frei, um etwa Patienten mit weniger schweren Verläufen zu behandeln.

"Es ist gut, dass wir derzeit – von vereinzelten lokalen Engpässen abgesehen – noch ausreichend freie Beatmungskapazitäten in den Intensivstationen haben" sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne), der für Ostern mit einem "gewissen Peak an Behandlungen" gerechnet hatte. "Das ist mit Sicherheit ganz wesentlich ein Erfolg der eingeleiteten gravierenden Maßnahmen." Allerdings dürfe weiterhin keinesfalls Entwarnung gegeben werden.

Gut 89.000 Betriebe im Südwesten haben Kurzarbeit angemeldet

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der Betriebe in Baden-Württemberg, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist auf mehr als 89.000 gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche sind das gut 10.000 mehr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Betroffen sind weiterhin alle Branchen, insbesondere aber der Einzelhandel und das Gastgewerbe sowie der Metallbau und die Autoindustrie.

Wie viele Menschen betroffen sind, ist durch die Sonderauswertung der Arbeitsagentur nicht erfasst. Diese Zahl kann erst nach der Abrechnung durch die Betriebe ermittelt werden. Bundesweit hatten bis zum Stichtag am vergangenen Montag rund 725.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet.

Handwerker warten dringend auf neue Aufträge

Stuttgart. (dpa/lsw) Den baden-württembergischen Handwerkern brechen infolge der Corona-Krise die Aufträge weg. "Sie können aktuell zwar noch Aufträge abarbeiten, neue Aufträge werden jedoch gar nicht mehr oder nur reduziert erteilt", sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Handwerkstags, Rainer Reichhold, in Stuttgart. Er betonte, dass Aufträge fürs Handwerk Arbeitsplätze sicherten und die Wirtschaft stabilisierten. Er wandte sich damit an alle potenziellen Kunden, vor allem an die öffentliche Hand.

Viele Betriebe fürchteten um ihre Existenz, mahnte Reichhold. Das sehe man auch daran, dass bereits rund ein Drittel aller 135.000 Handwerksbetriebe im Land einen Antrag auf Soforthilfe gestellt habe. Konkrete Prognosen über die weitere Entwicklung der Branche seien unmöglich. "Klar ist: Das Handwerk ist abhängig von Aufträgen. Je schneller die wiederkommen, desto leichter kann das Handwerk wieder durchstarten." Dazu gehörten auch massive staatliche Konjunktur- und Unterstützungsprogramme. Ohne die werde es nicht gehen.

Update: Mittwoch, 15. April 2020, 21.08 Uhr

Kretschmann spricht von Maskenpflicht und schrittweisem Schulbeginn

Von Axel Habermehl, Roland Muschel und Jens Schmitz

Stuttgart. In einer Besprechung aller Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am heutigen Mittwoch will Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) für eine "behutsame und kontrollierte Öffnung der Gesellschaft" werben. Das geht aus einem Papier mit "Überlegungen für die Telefonkonferenz" hervor, das dieser Zeitung vorliegt. In neun Eckpunkte werden darin erste Schritte auf dem Weg zu einer langsamen Normalisierung skizziert.

Die bisherige Politik habe "eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert", heißt es in der Vorlage. "Dadurch konnten wahrscheinlich tausende Menschenleben gerettet werden." Eine zu weitreichende Lockerung könne eine zweite, vielleicht größere Infektionswelle auslösen. Gefragt sei daher eine schrittweise, kontrollierte Herangehensweise "über einen langen Zeitraum".

Zuvorderst betont wird in dem Papier die Notwendigkeit, die im Land bestehenden Hygiene-Regeln und Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten. Sonst könne die Öffnung nicht gelingen. "So bald wie möglich" öffnen will Kretschmann Kirchen und andere religiöse Einrichtungen. Dann könnten Kultureinrichtungen wie Museen oder Bibliotheken folgen. Veranstaltungen mit vielen Menschen wie Konzerte oder Fußballspiele "müssen noch für längere Zeit unterbleiben".

Um die Verbreitung des Virus kontrollieren zu können, will Kretschmann seinen Amtskollegen, neben dem weiteren Ausbau des Gesundheitssystems, folgendes vorschlagen:

> Maskengebot: Kretschmann schlägt ein "Maskengebot für den öffentlichen Raum" vor. Sobald die Industrie genügend Atemmasken herstellen kann, soll dort, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, aus dem Gebot eine Pflicht werden.

> App: Hoffnungen setzt Kretschmann in eine bisher nur angekündigte Smartphone-App zur Kontaktverfolgung. Sie soll es ermöglichen, Menschen, die Kontakt mit bestätigt Infizierten hatten, zu warnen und in Quarantäne zu schicken. Die Nutzung solle freiwillig sein.

> Wirtschaft: Arbeitgeber sollen Angestellten "wo immer dies möglich ist" Heimarbeit ermöglichen. Wo das nicht geht, etwa in Geschäften, solle es klare und möglichst länderübergreifende Hygiene- und Abstandsregeln geben. Kretschmann nennt Beispiele auf Basis eines Kriterienkatalogs des Landes-Wirtschaftsministeriums.

> Tests: Die Kapazitäten sollen weiter gesteigert werden. Die zuverlässigen PCR-Tests sollen zuerst Verdachtsfällen mit Krankheitssymptomen und deren Kontaktpersonen zuteilwerden, außerdem prophylaktisch dem Personal von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, Heimen und Pflegediensten. Bei Lockerungen in Schulen soll es dort ebenfalls regelmäßige Tests geben. Um Engpässe auszugleichen, sollen teils auch andere Tests etabliert werden.

> Bildung: "In der 18. oder 19. Kalenderwoche" soll zuerst die Schule für die Jahrgänge wieder beginnen, die vor Abschlussprüfungen stehen (weitere Details: siehe oben).

> Pflegeheime: Von Lockerungen in diesem Bereich ist nicht die Rede.

> Operationen: Krankenhausleitungen und Ärzte haben Kretschmann zufolge die Möglichkeit, "schrittweise und situationsangepasst wieder mehr nicht dringende, planbare Operationen mit kurzer Verweildauer auf der Intensivstation durchführen zu lassen". Alle Bereiche müssten allerdings weiterhin in der Lage sein, schnell große Kapazitäten für Covid-19-Patienten bereitzustellen.

Update: Dienstag, 14. April 2020, 19.38 Uhr

Stuttgart. (dpa-lsw) Die Polizei in Baden-Württemberg hat über die Ostertage Tausende Kontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. Von Karfreitag an wurden mehr als 5000 Fahrzeuge und mehr als 33 000 Personen kontrolliert, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Dabei stellten die Beamten rund 3000 Verstöße gegen das Bundesinfektionsschutzgesetz fest - meist unerlaubte Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) zog eine positive Bilanz. "Wir hatten herrliches Wetter, und die Menschen waren vernünftig und haben die Schutzmaßnahmen eingehalten", betonte er. "Das zeigt mir, dass der Bevölkerung der Ernst der Lage bewusst ist." Daher könne nun auch über Schritte in Richtung Normalität nachgedacht werden. "Denn klar ist, man kann ein Land nicht dauerhaft lahmlegen." Weiterhin seien aber Disziplin und Vorsicht gefordert.

Faktenblatt vom 14. April 2020 über die Entwicklung des Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg. Die Liste mit allen Gemeinden finden Sie rechts als Download.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 25.289 gestiegen. Das waren 391 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mitteilte (Stand: 16 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 756. Mindestens 11.952 Menschen seien wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es.

Kultusministerin: Prüflinge sollen als erste in Schulen zurückkehren

Bei der Öffnung der Schulen nach der Corona-Zwangspause sollen die Prüflinge aller weiterführenden Schularten Vorrang haben. Dies erklärte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Dienstag: "Es macht Sinn, dass wir beim Wiedereinstieg mit den Schülern beginnen, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfungen schreiben, weil es natürlich wichtig ist, dass diese vorher noch ausreichend Präsenzunterricht zur Vorbereitung haben." Das gelte auch für die Schüler der beruflichen Schulen.

"Wir haben zahlreiche Rückmeldungen bekommen, dass die Schüler ihre Abschlussprüfungen möglichst geordnet machen wollen", teilte Eisenmann mit. Die Schulen erhielten nach der Entscheidung über das Datum des Wiedereinstiegs eine Woche Vorlauf. So könnten sie auch Vorkehrungen für unabdingbare Hygiene- und Abstandsregeln treffen.

Eisenmann sprach sich dafür aus, bei den Grundschulen mit Klassenstufe 4 zu beginnen, um den Übergang auf die weiterführenden Schulen gut vorbereiten zu können. Die weiteren Entscheidungen in dieser Woche auf den Konferenzen der Ministerpräsidenten und der Kultusminister seien aber noch abzuwarten. Eisenmann unterstrich: "Bei all unseren Überlegungen und letzten Endes auch bei unseren Maßnahmen hat die Gesundheit und damit einhergehend auch der Infektionsschutz natürlich absolut Vorrang."

Hochschulen stellen auf digitale Medien um

Studieren mit der Hilfe von digitalen Medien - das soll im Sommersemester weitgehend an den baden-württembergischen Hochschulen möglich sein. Weil die Studenten wegen des Coronavirus nicht wie gewöhnlich an die Hochschulen gehen können, soll ein Großteil der Studienleistungen nach dem Ende der Semesterferien am 20. April aus der Ferne erbracht werden können. Das teilte das Wissenschaftsministerium in Stuttgart mit. Das stellt die Dozenten in Fächern mit vielen Praxisübungen vor besondere Herausforderungen.

Beispiel Musikhochschulen: Dort wird eigentlich viel allein oder in Gruppen musiziert. Aber beim Singen oder beim Spielen von Blasinstrumenten gilt die Gefahr als besonders hoch, über Tröpfchen andere Menschen mit dem Coronavirus anzustecken. Zugleich sind manche Studenten darauf angewiesen, die Instrumente der Hochschule nutzen zu dürfen - nicht jeder hat ein Klavier oder Schlagzeug zu Hause. Der Rektor der Musikhochschule Freiburg, Ludwig Holtmeier, spricht daher von einer "großen Herausforderung", die das Coronavirus bedeutet.

Laut Holtmeier baute die Hochschule Serverkapazitäten und digitale Kommunikationssysteme für die digitale Lehre auf. Zugleich hofft man, dass unter strengen Voraussetzungen noch einige Hochschulangehörige Zutritt zu Übungsräumen und Sälen haben dürfen. Dazu soll es Zugangsbeschränkungen und genau gekennzeichnete Wege geben, auf denen sich bestimmte Studenten oder Dozenten bewegen dürfen - sofern die Corona-Verordnung der Landesregierung dies erlaubt. Plexiglasscheiben sollen dann Lehrer und Schüler auf Distanz halten - kleinere Gruppen, die zusammen üben, sollen sich in großen Sälen zerstreuen.

Doch es gibt auch noch ganz andere Fragen zu klären: Was ist, wenn ein Großteil der internationalen Studenten gar nicht ausreisen darf? Wie sollen Aufnahmeprüfungen online laufen? Wie müssen dazu Prüfungsordnungen geändert werden? "Als Team ist da für uns eine wahnsinnige Herausforderung", sagte Holtmeier. Er glaubt aber, dass bis zum 20. April alle entscheidenden Fragen geklärt sein werden.

Die Popakademie in Mannheim startete bereits Ende März ins neue Semester. Nach den Worten des Künstlerischen Direktors Udo Dahmen hat die Akademie alles auf online umgestellt. "Das läuft weitgehend reibungslos", sagte Dahmen. Studenten könnten sich auf speziellen Plattformen einwählen - die Stundenpläne könnten weitestgehend eingehalten werden. "Im Grunde sind wir sehr zufrieden." Die größte Herausforderung habe darin bestanden, Studenten und Dozenten an die technische Ausrüstung samt schneller Internetverbindung anzubinden.

Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums besteht das Ziel im neuen Semester darin, vor allem die Pflichtveranstaltungen digital abzudecken - und möglichst auch die Wahlpflichtveranstaltungen. Für Fächer mit viel Praxis, wie etwa Medizin, Sport und Landwirtschaft, soll es "pragmatische Lösungen" geben. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) lobte, die Hochschulleitungen und die Dozenten gingen die Herausforderung mit großem Engagement an. "Wichtig ist, dass wir schnell Lösungen finden, denn es geht um die Umstellung jetzt, nicht erst in einem oder zwei Monaten", sagte sie.

Baden-Württemberg hatte den Start des Sommersemesters wegen des Coronavirus auf den 20. April verschoben. An den staatlichen Hochschulen im Südwesten sind rund 330.000 Studenten eingeschrieben.

Update: Dienstag, 14. April 2020, 14.02 Uhr

Menschen halten sich weitgehend an die Corona-Verordnung

Stuttgart. (dpa-lsw) Zu Fuß, zu Pferd, zu Wasser, im Streifenwagen und in der Luft: Die Polizei in Baden-Württemberg hat die Corona-Verordnung in den vergangenen Tagen massiv kontrolliert. Mit dem Ergebnis, dass sich die weit überwiegende Zahl der Menschen im Land an die Vorgaben gehalten hat, wie das Innenministerium in seiner Bilanz am Montag in Stuttgart festhielt. Besonders ausgefallen waren die Kontrollen in Konstanz: Sechs Beamte notierten sich dort von Bord eines Zeppelins aus, ob sich die Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben an die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie hielten.

Von Karfreitag bis zum Morgen des Ostermontags (Stand: 7.00 Uhr) wurden landesweit mehr als 4000 Fahrzeuge und mehr als 27.000 Menschen kontrolliert. Dabei wurden laut Innenministerium knapp 2500 Verstöße gegen das Bundesinfektionsschutzgesetz festgestellt. Die weit überwiegende Zahl, etwa vier von fünf Verstößen, betrafen das Verweilen im öffentlichen Raum in zu großen Gruppen. "Indem man sich an die Regeln hält, rettet jede und jeder das Leben anderer Menschen", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Nach Ostern müsse man nun drangehen, das Leben und das Arbeiten wieder planvoll und vorsichtig hochzufahren. "Man kann ein Land nicht ewig lahmlegen. Das würden die Menschen nicht verkraften, und auch unsere Wirtschaft nicht", sagte Strobl. Feste, Partys und Versammlungen mit Hunderten oder gar Tausenden von Menschen sieht Strobl auf absehbare Zeit deswegen nicht. "Was wir sicher weiter brauchen, gerade in Baden-Württemberg an der Grenze zum Elsass, sind die strikten Kontrollen an den Grenzen, inklusive Zurückweisungen."

Strobl ist für ein detailliertes Konzept, wie man die besonders betroffenen Personengruppen schützen kann. "Besonders wichtig ist dafür eines: ausreichend viel Schutzausrüstung und vor allem koordinierte und großflächige Testungen. Lockern heißt vor allem: Testen, Testen, Testen." Hier sei noch Luft nach oben - die Kapazitäten seien größer als die tatsächlich durchgeführten Tests. Und die digitale Technologie biete auch neue Möglichkeiten. Per freiwilliger App Infektionsketten zu kennen, wäre ein Fortschritt zu mehr Freiheit, erklärte Strobl.

Das sind die Corona-Infektionszahlen vom Wochenende

Heidelberg. (mün) Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten im Südwesten ist auf mindestens 24.898 gestiegen (Stand: 16 Uhr). Das waren 467 mehr als am Vortag, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Montagabend mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 33 auf nun 702. Mindestens 11.045 Menschen seien wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es.

Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt weiterhin 51 Jahre - bei einer Spannweite von 0 bis 102 Jahren. Die Gestorbenen waren 26 bis 102 Jahre alt. 61 Prozent von ihnen waren 80 Jahre alt oder älter.

Die Zahl der Menschen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis, bei denen der neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde, ist am Ostersonntag und -montag auf 1074 gestiegen. Ein weiterer Mensch aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist im Zusammengang mit Covid-19 verstorben.

Die Zahl der Menschen, die in Quarantäne sind, ist seit Samstag auf 885 (Minus 79) gesunken.

Update: 13. April 2020, 21 Uhr

Freiburg/Stuttgart. (dpa-lsw) Die Folgen der Corona-Pandemie haben auch die Osterpredigten der katholischen und evangelischen Bischöfe bestimmt. Freiburgs Erzbischof Stephan Burger sagte am Sonntag im Freiburger Münster laut einem vorab verbreitetem Text: "Gerade angesichts der unzähligen Särge, deutschland-, europa- ja weltweit, die uns derzeit medial immer wieder vor Augen geführt werden, gerade angesichts dessen, dass sich dahinter immer ein einmaliges, menschliches Schicksal verbirgt, das vor dem Corona-Virus nicht gerettet werden konnte, dürfen wir als Christenmenschen darauf vertrauen, dass keines der Opfer bei Gott vergessen ist."

Der Landesbischof von Württemberg, Frank Otfried July, hat in seiner aufgezeichneten Osterpredigt am Sonntag der Opfer der Corona-Pandemie gedacht. "Auf meinem Computerbildschirm erschienen und erscheinen noch, Tag für Tag, die Zahlen der Neuinfizierten und die Zahlen der Verstorbenen in der Folge des Coronavirus. Und diese Zähluhr ist noch nicht am Ende. Der Tod und seine Wirklichkeit hat sich aufdringlich ins Gespräch gebracht", sagte July in einem vorab verbreitetem Redetext.

In seiner Predigt in der Osternacht würdigte Burger die Menschen, die sich gegenwärtig mit Momenten der Hoffnungslosigkeit, der Angst, der Verzweiflung konfrontiert sehen. "Was ist das für ein Leben, wenn ich die eigene Familie, Verwandte und Freunde nicht sehen kann? Worauf kann ich mich noch freuen, wenn dieser Zustand noch Monate weitergehen wird?" Viele Menschen fürchteten finanzielle Probleme. Burger sprach ihnen Mut zu und erinnerte an die Worte des italienischen Soziologen Franco Ferrarotti: "Ich glaube, wenn die Krise vorbei ist, wird es in ganz Europa eine unglaubliche Explosion an Lebensfreude geben."

Wegen des Coronavirus war Publikum in den Kirchen nicht zugelassen. Der nächtliche Gottesdienst und die Osterpredigt am Sonntag im Münster in Freiburg mit Erzbischof Stephan Burger wurden im Internet übertragen. Der Ostergottesdienst von July wurde vom Fernsehsender Regio TV übertragen.

Heidelberg. (mün) Von Karfreitag bis Samstag wurden dem Gesundheitsamt 20 weitere Personen mit positiven Coronavirus-Tests gemeldet. 23 genesene Personen kamen in diesem Zeitraum hinzu.

Update: 12. April 2020, 14 Uhr

