Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Landtag von Baden-Württemberg hat gestern getagt – obwohl die Grünen wegen des Kontakts eines Abgeordneten mit einer positiv auf den Coronavirus getesteten Person um eine Verlegung der Sitzung gebeten hatten. In einer Sondersitzung des Landtagspräsidiums setzte sich die Mehrheit aber nach einer kontroversen Debatte über die Bitte hinweg.

Die Grünen selbst hatten an der Sitzung wegen des Falls gar nicht teilgenommen. Ihr Regierungspartner CDU hatte für eine verkürzte Plenarsitzung am Nachmittag plädiert, konnte sich damit gegen die Oppositionsfraktionen aber nicht durchsetzen. Man einigte sich auf den Verzicht auf aktuelle Debatten und die Fragestunde, Lesungen von Gesetzentwürfen finden aber statt. "Die Landespolitik ist arbeitsfähig, das ist ein wichtiges Signal", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Ähnlich äußerte sich die Vize-Präsidentin des Landtags, Sabine Kurz (CDU): "Es ist ein wichtiges Zeichen, auch ins Land, dass das Parlament arbeitsfähig bleibt." Dennoch handele man "kollegial" und habe die aktuellen Debatten abgesetzt, so könne die Grünen-Fraktion den Anweisungen des Gesundheitsamtes Folge leisten". Kurz übernahm anstelle der grünen Landtagspräsidentin Muhterem Aras die Sitzungsleitung. Aras hat bis zum Vorliegen des Testergebnisses alle Termine abgesagt.

"Ich kann mich über die Entscheidung nur wundern. Uns geht es schließlich um eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutze aller Abgeordneten und Mitarbeiter", sagte dagegen Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz dieser Zeitung. Schwarz hat seinen Abgeordneten empfohlen, nicht in den Landtag zu kommen, bis ein Testergebnis des Abgeordneten vorliegt.

Das kam dann erst am Donnerstagabend: Der Verdachtsfall bestätigte sich nicht. Das Testergebnis des Grünen-Abgeordneten sei negativ ausgefallen, wie eine Sprecherin der Fraktion am Donnerstag mitteilte.

Damit gab es erst einmal Entwarnung. Die Grünen-Fraktion der Landtagsspitze hatte zuvor, in der Nacht auf Donnerstag, über den Kontakt informiert. Da man zunächst nicht ausschließen konnte, dass er sich infiziert und weitere Abgeordnete und Mitarbeiter angesteckt haben könnte, war man zunächst auf Nummer Sicher gegangen.

Der Abgeordnete hatte am Mittwoch nicht an der Plenarsitzung teilgenommen, aber am Dienstag in der Grünen-Fraktionssitzung, an der auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und alle grünen Ressortminister teilnehmen. Kretschmann sagte präventiv alle Termine ab, darunter die Teilnahme an der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin.