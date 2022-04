Von Falk-Stéphane Dezort

Cleebronn. Seit fast zwei Wochen ruckeln im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn die Achterbahnen wieder über die Schienen. Und anders als zum Saisonauftakt, der wegen Schneefalls kurzfristig von Samstag auf Sonntag, 2. auf 3. April, gelegt wurde und für Ärger bei den Besuchern sorgte, spielte pünktlich zum Osterwochenende auch das Wetter mit. So nutzen zahlreiche Familien bereits den Gründonnerstag für einen Ausflug in den Park.

"Wir sind extra aus Freiburg angereist", erzählt Joachim Winter. Zusammen mit seiner Frau Birgit und seinen drei Söhnen komme er gerne nach Tripsdrill. "Die Mischung aus schnell und ruhig gefällt uns ganz gut. Zudem ist es hier immer sehr familiär", kommt der Badener im Schwabenland ins Schwärmen. Zudem ist die Reise für ihn und seine Familie nach zwei langen Jahren wie eine Rückkehr in die Normalität. Denn aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung gelten keine Beschränkungen mehr, sodass unter anderem das Tragen einer Maske nur noch eine Empfehlung aber keine Pflicht ist. "Im Wartebereich tragen wir sie noch, aber ansonsten gibt es genug Platz für alle", meint dazu Joachim Winter.

Wer in diesen Tagen im Park genauer hinschaut, sieht sie an beinahe jeder Ecke: bunt verzierte Ostereier. Noch bis zum 24. April herrscht Osterstimmung in Tripsdrill. Farbenfrohe Schmetterlinge aus Holz in den Bäumen und ein geschmückter Brunnen sorgen für ein fröhliches Ambiente. Beim großen Ostereier-Suchspiel können Besucher zahlreiche Gewinne abstauben. Unter anderem Tageskarten sowie Übernachtungen in Baumhäusern und Schäferwagen.

Wer es rasant mag, dem werden in Tripsdrill ganz besonders die Achterbahnen gefallen: Die Attraktionen "Hals-über-Kopf" und "Volldampf" bilden zusammen eine Doppelanlage, bei der sich die Streckenführung der zwei Bahnen mehrfach kreuzt. Der Themenbereich rund um die beiden Neuheiten wurde zum Saisonstart um einen Kinderspielplatz und einen Gastronomiebereich ergänzt

Ein absoluter Höhepunkt bei Klein und Groß ist aber keine der mehr als 100 Attraktionen des Erlebnisparks, sondern vielmehr ein gefiederter Freund. Meister Adebar und seine Familie sorgen Jahr für Jahr für Aufsehen. Nun haben es sich die Störche mit ihren Nestern nicht nur auf den Baumspitzen und extra dafür angelegten Brutstätten gemütlich gemacht, sondern auch direkt auf den Achterbahnen haben sich die Vögel ihr Heim gebaut.

Das Besondere an Tripsdrill: Der Park ist entsprechend des Themas "Schwaben anno 1880" gestaltet. Seit mehr als 90 Jahren werden in Deutschlands erstem Erlebnispark die Geschichten des Ländles zum Leben erweckt: Von der alten Sage der "Altweibermühle zu Tripsdrill", über den "Schneider von Ulm", die "Schwäbische Eisenbahn" bis hin zu den "Sieben Schwaben". Neuheiten und Technik treffen auf eine schwäbische Idylle – eingerahmt von Weinbergen, Obstwiesen und Wäldern. Zum sechsten Mal wurde Tripsdrill als bester Erlebnispark Europas in der Kategorie unter einer Millionen Besucher im Jahr ausgezeichnet.

Für die Verantwortlichen in Cleebronn steht ein Jubiläum vor der Tür. Denn das angrenzende Wildparadies, das mit einer Tageskarte kostenlos besucht werden kann, wird 50 Jahre alt. Auf rund 47 Hektar sind dort mehr als 60 meist heimische Tierarten zu Hause. Gefeiert wird der Geburtstag am 7. und 8. Mai mit einem Jubiläumswochenende.