Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Eberbach. Am Freitag wurde wieder einmal ein Beschwerdebrief über Susanne Eisenmann medienwirksam veröffentlicht. Beklagt wurde das "desaströse Kommunikationsgebaren der Kultusministerin". Kritisiert wurde, dass sie für eine sachliche Auseinandersetzung nicht mehr zu erreichen sein, sondern "den Weg des persönlichen Angriffs" gehe, ein "klares Indiz dafür, dass sie schlichtweg überfordert ist", schlussfolgerte der Autor Carsten Rees, Vorsitzender des Landeselternbeirats. Der Ministerpräsident selbst, so der Abschluss dieses Briefes an Winfried Kretschmann, solle sich doch um "Korrekturen der aktuell so verfahrenen Kultuspolitik" kümmern.

Und auch die Bildungsgewerkschaft GEW schickt die Ministerin mit einem Tadel ins Pfingstwochenende. Kritisiert wird per Pressemitteilung. "Bei uns melden sich zahlreiche wütende Lehrkräfte und Schulleitungen, die erneut ihre Arbeitsaufträge für die nächsten Wochen aus den Medien erfahren und deren Kompetenz und Einschätzung der Situation ignoriert wird", so die GEW-Vorsitzende Doro Moritz. Anonymisiert werden Rückmeldungen aus den Schulen veröffentlicht. "Ich muss sagen, ich als Schulleitung fühle mich wirklich veräppelt", heißt es da beispielsweise. "Am meisten Kraft kosten das Hin und Her und der Ärger darüber."

Es sind Stimmen wie diese – mögen sie auch aus politischer Motivation oder im Einzelfall aus persönlichen Kränkungen gespeist sein –, die zum echten Problem für Eisenmann werden könnten. Zumal oft noch der Vorwurf mitschwingt, die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2021 habe derzeit vor allem diese im Blick – und vernachlässige darüber die Schulen.

Die Gescholtene tut das zwar gegenüber der RNZ als "Dauervorwurf der Opposition und zunehmend auch vom Koalitionspartner" ab. "Der trifft mich aber nicht, weil es Unsinn und das übliche Wahlkampfgetöse ist", so Eisenmann. Doch natürlich wird ihr Agieren im direkten Vergleich zu ihrem politischen Konkurrenten Kretschmann bewertet, den sie im Frühjahr 2021 an der Regierungsspitze ablösen möchte.

Und sie selbst wäre die falsche CDU-Frontfrau, wenn sie nicht auch den strategischen Weitblick hätte, um ihr jetziges Wirken auf dieses Fernziel auszurichten. Corona könnte die Machtverhältnisse drehen. Eine Umfrage Ende April sah die CDU im Ländle sogar wieder vor dem grünen Regierungspartner – während man im März noch vernichtende 23 Prozent Zustimmung bescheinigt kam. 13 Punkte hinter Kretschmanns Truppe.

Ein glückliches Händchen, so der derzeitige Eindruck, bewies Eisenmann bisher allerdings nicht – und ihr Ressort taugt auch nicht für Gewinnerschlagzeilen. Das gilt in normalen Zeiten, wenn die widerstreitenden Erwartungen von Eltern und Lehrern berücksichtigt werden müssen. Zumal die diversen Pädagogenverbände untereinander ja auch nur selten einig sind. Und es gilt erst recht in Corona-Krisenzeiten.

Während Tourismusminister Guido Wolf und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (beide CDU) recht gut damit fahren, für "ihre" Branchen mehr Hilfspakete, schnellere Lockerungen zu fordern, bleibt dieser Weg Eisenmann verwehrt. Sicher, sie versucht, auf den Zug mit aufzuspringen, wenn sie sich in einem "Brief" an ihre Parteifreunde und Kabinettskollegen – der, bestimmt kein Zufall, umgehend bei der Presse landet – demonstrativ hinter deren Forderungen stellt.

Nur: Im eigenen Zuständigkeitsbereich, bei den Schulen und Kitas, kann ausgerechnet sie, die Macherin, die Frau der schnellen Entscheidungen und klaren Worte, als welche die Partei sie verkaufen will, nicht liefern. Einfach mehr Lehrerstellen, mehr Geld für Schulen zu fordern, bringt sie nicht weiter.

Also versucht sie, auf andere Weise Entschlossenheit zu demonstrieren. Beispiel Kita-Öffnungen: Eisenmann ist diejenige, die schon Anfang Mai verkündete, dass ab dem 18. Mai die Einrichtungen wieder für 50 Prozent der Kinder öffnen sollten. Von "eingeschränktem Regelbetrieb" ist die Rede. Super Ansage für Familien. Aber eine ziemlich gefährliche Vokabel.

Eisenmann selbst verspricht zwar nie "Normalität", doch genau das ist die Erwartung, die bei vielen Eltern geweckt wird. Vollends zum Desaster wird die Teil-Öffnung dadurch, dass die Landesregierung die entsprechende Verordnung erst zwei Tage vorher, an einem Samstag, erlässt. Die Träger fühlen sich überfordert, die Eltern getäuscht.

Da hilft es auch nichts, dass die Ministerin sagt, es sei doch lange bekannt gewesen, was komme. Was bringt’s ohne Rechtsrahmen, schallt es zurück.

Gleiches gilt für die Ankündigung vom Dienstag – Eisenmann kam dem Ministerpräsidenten zwei Stunden zuvor –, wonach bis Ende Juli Kitas und Grundschulen komplett öffnen sollen. Die Sorge ist groß, dass viel Zeit vergeht, bis konkrete Anweisungen vorliegen. Zumal logische Widersprüche bemängelt werden: Warum soll es nach den Pfingstferien, am 15. Juni, an den Schulen erst einmal mit viel Aufwand, mit Abstandsregeln und Schichtsystem losgehen, wenn zwei Wochen später all das nicht mehr gilt?

Kritisch bewertet darum auch der Hohenheimer Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider das derzeitige Agieren Eisenmanns. Zwar hätten Kultusminister immer einen schweren Stand. Speziell gelte aber, so Brettschneider gegenüber der "Esslinger Zeitung": "Es bewährt sich nie, mit forschen Aussagen vorzupreschen und ihnen dann nicht viel folgen zu lassen oder zurückrudern zu müssen."

Für die CDU-Spitzenkandidatin besonders ärgerlich: Winfried Kretschmann, den Brettschneider einen "untypischen Krisenmanager" nennt, "eher vorsichtig als vorpreschend", scheinen die Unzufriedenen bisher nicht in der Verantwortung zu sehen. Dabei ist er es doch, der an prominentester Stelle für den vorsichtigen Öffnungskurs der Landesregierung steht.

Verdirbt sich Eisenmann also gerade die Wahlchancen? Und Kretschmann geht politisch umso stärker aus der Corona-Zeit hervor? "Die Wahl ist noch so lange hin", sagt Brettschneider. Zehn Monate.

Auffällig ist: Innerhalb der CDU wird gerade recht findig versucht, Eisenmann noch besser zu platzieren – aktuell etwa mit dem erfolgreichen Vorstoß, das Corona-Verordnungs-Wirrwarr komplett zu entrümpeln. Und die Grünen im Ländle sind, auch mit Blick auf die Umfragen, durchaus nervös: Grüne Mandatsträger zeigten sich bereits vor einiger Zeit fast schon irritiert darüber, dass nicht längst ein Sturm der Empörung die CDU-Spitzenkandidatin erfasst hatte – und ließen durchaus gezielt Andeutungen über Managementversagen im Kultusministerium fallen. Die Krisenbekämpfung – sie ist auch Vorwahlkampf.