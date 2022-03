Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nach Putins Überfall auf die Ukraine fordert Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Manuel Hagel (33) ein gesellschaftliches Umdenken in Deutschland. Ein Gespräch über Geopolitik und Gendersternchen, Versorgungssicherheit und Märchenwelten, Migration und Mehrausgaben für Cybersicherheit.

Herr Hagel, was lösen die Bilder und Nachrichten, die uns aus der Ukraine erreichen, bei Ihnen aus?

Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine sind furchtbar. Vieles, was für meine Generation Geschichte war, ein Krieg in Europa, ist nun Gegenwart. Die Solidarität mit der Ukraine ist für uns Christdemokraten eine Selbstverständlichkeit. Es ist Putins Krieg, nicht der des russischen Volkes. Wir sehen den Kampf einer Autokratie gegen die Demokratie, gegen unsere westlichen Werte. Ich bewundere den Heldenmut des ukrainischen Volkes und finde es stark, dass die westliche Gemeinschaft so geschlossen auftritt. Es ist jetzt nicht die Zeit für Parteiengezänk; für uns als CDU ist klar, dass wir die Bundesregierung außenpolitisch nach Kräften unterstützen. Aber wir sollten unseren Blick auch nach innen richten.

Was meinen Sie damit?

Wir sehen jetzt viele symbolische Aktionen. Aber Lichterketten und das Anstrahlen von Landtagen mit den Farben der Ukraine machen auf einen Putin leider vermutlich nur wenig Eindruck. Aber das ist wichtig für uns, für die Selbstvergewisserung. Wenn es um echte Handlungsfähigkeit geht, reicht das nicht. Als die UdSSR 1957 den ersten Satelliten ins All geschossen hat, sprach man vom "Sputnik-Schock". Jetzt, nachdem die Atommacht Russland ein friedliches Nachbarland überfallen hat, allein weil es nach Demokratie und Freiheit strebt, müssen wir in Deutschland genauso wie damals aufwachen und alte Selbstverständlichkeiten hinterfragen.

Das klingt nach Wettrüsten.

Nein, überhaupt nicht. Aber wir brauchen ein gesellschaftliches Umdenken. Wir haben in den letzten Jahren engagierte Debatten um Nachrangiges wie die Einführung eines Veggie Day geführt. Deutschland war wie vom Wohlstand betäubt. Wir sehen jetzt, dass Geopolitik für unsere Zukunft relevanter ist als der Einsatz von Gendersternchen. Wir müssen uns auch fragen, ob wir bereit sind, uns für eine allgemeine Dienstpflicht zu öffnen, um so unser Gemeinwesen, mit der Bundeswehr, aber auch im Pflege- und Sozialbereich, beim THW und bei Feuerwehr und Vereinen zu stärken. Ich bin da sehr dafür. Auch das Thema Eigenverantwortung muss bei uns wieder deutlich größer geschrieben werden.

Ganz praktisch berühren die Sanktionen die Energieversorgung im Land.

Wir unterstützten die Sanktionen gegen Russland aus voller Überzeugung. In der Energiepolitik entscheiden wir ganz konkret, was uns unsere Werte wert sind. Den Erhalt von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gibt es nicht zum Nulltarif. Da wir von russischem Gas und von russischer Kohle abhängig sind, stehen wir auch in der Energiepolitik an einer Zeitenwende. Die Politik muss die finanziellen Folgen für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aber unbedingt abmildern.

Was heißt das konkret?

Die Abschaffung der EEG-Umlage ist richtig, aber zu alleine zu schwach. Wir müssen die Mehrwertsteuer auf Energie auf sieben Prozent absenken.

Was ist mit der Versorgungssicherheit?

Wir wissen, dass sich der Energiebedarf in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren immens steigern wird, gleichzeitig steigen wir aus der Atomkraft und der Kohle aus. Wir brauchen daher eine ehrliche Debatte, wie die Bedarfe gedeckt werden sollen. Wir als CDU setzen auf erneuerbare Energien. Wir brauchen bei Planung und Realisierung endlich mehr Tempo. Wir müssen auch beim Ausbau der Leitungsinfrastruktur und bei der Erforschung von Speicherfähigkeiten von erneuerbaren Energien den Turbo einschalten. Mit verkrustetem Denken, mit überbordender Bürokratie und einer Verhinderungsdemokratie bei jedem Infrastrukturprojekt, werden wir den Herausforderungen nicht mehr gerecht.

Was halten Sie von Forderungen, die Laufzeit der verbliebenen Atomkraftwerke wie Neckarwestheim zu verlängern?

Deutschland hat sich für den Ausstieg aus der Atomkraft entschieden. Wir dürfen uns jedoch nicht in eine Märchenwelt verabschieden. Die Energie muss ja irgendwo herkommen – verlässlich, bezahlbar, grundlastfähig. Der zuständige grüne Bundesminister Robert Habeck hat angekündigt, dass er eine Laufzeitverlängerung prüfen wird. Diese Prüfung ist unausweichlich.

Wie steht es um die Cybersicherheit im Land?

Mit der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg als präventiv handelnder Stelle und dem Cybercrimezentrum als Strafverfolgungsbehörde hat unsere Koalition Baden-Württemberg auf diesem Feld stark aufgestellt. Für die CDU ist klar: Wir werden die Cybersicherheit weiter stärken. Vor seinem militärischen Überfall der Ukraine hatte Putin bereits hybrid Krieg geführt. Er wird nicht davor zurückschrecken, auch kritische Infrastruktur wie Energieversorger oder Kliniken in Deutschland zum Ziel von Cyberattacken zu erklären.

Was heißt das für die Landespolitik?

Wir werden mit dem grünen Partner darüber reden, dass wir für die Cybersicherheit zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. Wir machen gerade Baden-Württemberg zur Benchmark der Strafverfolger im Cyberbereich. Dafür müssen wir viel offener denken als bisher. Ich bin etwa dafür, private Dienstleister bei der Auswertung von Cybercrime-Delikten bei Polizei und Justiz einzusetzen. Nur so können wir große Datenmengen schnell auswerten, ohne bei den Sicherheitsbehörden zu große personelle Ressourcen zu binden.

Wie gut ist das Land auf die Aufnahme der Menschen vorbereitet, die vor dem Krieg fliehen?

Wer vor diesem furchtbaren Angriffskrieg flieht, und das sind Kinder, Mütter, Ältere und Schwächere, der muss bei uns Hilfe und Zuflucht finden. Das muss doch klar sein! Baden-Württemberg ist auf die Aufnahme dieser Menschen sehr gut vorbereitet. Die zuständige Ministerin Marion Gentges und ihr Staatssekretär Siegfried Lorek leisten hier erstklassige Arbeit. Detailfragen regeln wir gerade im Krisenstab gemeinsam mit den Kommunen. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, so muss das doch sein!

Um welche Detailfragen geht es?

Die Erstaufnahmestellen des Landes haben unter den Pandemiebedingungen, wo die Auslastungsgrenze bei 60 Prozent liegt, derzeit noch eine freie Kapazität von 1250 Plätzen. Ich finde, wir sollten diese Auslastungsgrenze jetzt mit Blick auf die Hilfesuchenden aus der Ukraine fallen lassen. Das würde unsere freien Kapazitäten fast als verdoppeln. Hilfreich wäre auch die Einrichtung von Bundeserstaufnahmezentren. Dort könnte eine erkennungsdienstliche Ersterfassung stattfinden und zugleich eine Test- und Impfinfrastruktur implementiert werden.