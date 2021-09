Berlin/Heidelberg. (RNZ): Die Wahllokale sind geschlossen, die Bürgerinnen und Bürger haben ihren neuen Bundestag gewählt. Noch sind keine Stimmbezirke ausgezählt, aber hier sind schon einmal die 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF.

> Das ist die Wahlprognose der ARD zur Bundestagswahl 2021:

Demnach gibt es einen Gleichstand zwischen Union und SPD. CDU/CSU und SPD sollen jeweils auf 25 Prozent kommen.

Die Grünen kommen auf Platz drei mit 15 Prozent.

Die FDP holt 11 Prozent.

Die AfD holt ebenfalls 11 Prozent.

Die Linke könnte es in den neuen Bundestag mit 5 Prozent nur ganz knapp schaffen.

Die Zahlen hat für die ARD das Institut Infratest/dimap erhoben.

Hintergrund Hier geht es zu unserem Wahl-Spezial zur Bundestagswahl mit den Ergebnissen aus den Städten und Gemeinden sowie den Wahlkreisen in der Region. Hier geht es zu unserem Wahl-Spezial zur Bundestagswahl mit den Ergebnissen aus den Städten und Gemeinden sowie den Wahlkreisen in der Region.

[-] Weniger anzeigen

> Das ZDF sieht derweil die SPD mit 26 Prozent vorne. Die CDU kommt nach den Hochrechnungen der Forschungsgruppe Wahlen demnach auf 24 Prozent. Die Grünen liegen bei 14,5 Prozent, gefolgt von der FDP (12 Prozent).

Die AfD erreicht laut dem Zweiten 10 Prozent und die Linke schafft mit 5 Prozent gerade den Sprung über die 5-Prozent-Hürde.

Das ZDF arbeitet mit der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zusammen.

Daraus ergibt sich nach den Prognosen der beiden Sender folgende Sitzverteilung im neuen Bundestag: Die SPD holt 197 bis 215 Mandate, die Union 198 bis 200. Die Grünen kommen auf 119 bis 120 Sitze. Die FDP zieht mit 87 bis 99 Abgeordneten in den Bundestag ein, die AfD mit 83 bis 87 und die Linke mit 39 bis 41 Abgeordneten.

> Laut SWR-Prognose stürzt die Südwest-CDU ab

Bei der Bundestagswahl zeichnen sich auch in Baden-Württemberg schwere Verluste für die CDU ab. Nach der Prognose von Infratest dimap für den Südwestrundfunk vom Sonntagabend (18) stürzt die Landes-CDU um 7,9 Punkte auf nur noch 26,5 Prozent (2017: 34,4 Prozent). Die Südwest-SPD dagegen profitiert vom Aufschwung der Bundespartei und schafft 20,5 Prozent, das sind 4,1 Punkte mehr als vor vier Jahren. Die Grünen im Land können sich um 4 Punkte steigern und erreichen 17,5 Prozent (2017: 13,5 Prozent). Die FDP legt auf 15,0 Prozent zu (2017: 12,7 Prozent). Die AfD büßt etwas ein und landet laut Prognose bei 10,0 Prozent (2017: 12,2 Prozent). Die Linke verliert im Südwesten kräftig und liegt bei nur 2,9 Prozent (2017: 6,4 Prozent).

> Erste Berliner Reaktionen auf die Wahlprognosen:

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht von "bitteren Verlusten" für seine Partei. "Das tut weh, keine Frage", sagte er in der ARD. Jetzt gehe es aber um das Land und nicht die Partei – er setzt auf eine weitere Beteiligung der Union an einer zukünftigen Regierungskoalition. Im ZDF sagte Ziemiak: "Es ist ein sehr sehr knappes Ergebnis. Das ist ein sehr langer Wahlabend. Wir haben eine Aufholjagd erlebt. Man wird abwarten müssen. Es gibt nach den ersten Zahlen die Möglichkeit eine Zukunftskoalition aus CDU, FDP und Grünen."

Die Wahlpartys der Region - die Fotogalerie





SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte im ZDF: "Ich bin erstmal überglücklich. Die SPD ist wieder da." "Wir wussten, dass das ein enges Rennen wird", so Klingbeil, "Olaf Scholz hat den klaren Regierungsauftrag."

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagte im ZDF: "Wir haben zwar deutlich zugelegt, aber nicht so sehr, wie gedacht. Wir haben Fehler gemacht. Wir müssen sehen, was wir daraus jetzt für Lehren ziehen." "Wer haben gesehen, wie groß der Wunsch nach echtem Klimaschutz ist, so Kellner, "man muss der SPD gratulieren zu einem großen Wahlerfolg."

Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sagte in der ARD: "Wir werden Gespräche führen, da wo man meisten Gerechtigkeit für die Menschen erzielen kann. Aber der Abend wird noch lang sein. Wir werden weiterhin 100 Prozent geben."

Hubertus Heil von der SPD sagte in der ARD: "Wir gucken mal, wie es am Ende ausgeht. Meine Partei hat gekämpft für Olaf Scholz, weil er Kanzler kann, weil er Erfahrung hat. Das zeigen die Ergebnisse. Die Menschen wollen Olaf Scholz."

CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte im ZDF: "Viele hatten ja die Union in den letzten Tagen und Wochen schon abgeschrieben. Entscheidend ist, dass in diesem Land kein Linksbündnis möglich ist. Den Linksrutsch zu verhindern haben wir erreicht."

Linke-Parteichefin Susanne Hennig-Welsow sagte: "Das ist ein harter Schlag für uns. Wir haben viele Fehler gemacht, aber wir sind jetzt auch bereit, die Konsequenzen davon zu tragen. Wir werden uns nach diesem Abend darum kümmern."

Alexander Dobrindt (CSU) sagte in der ARD: "Wir bleiben gesprächsbereit. Es gibt verschiedene Koalitionen, die jetzt möglich sind."

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla sagte im ZDF: "Warten wir erstmal den weiteren Abend ab. Das ist ein sehr solides Ergebnis. Alles was über 10 Prozent ist. Wir haben unsere Wählerschaft gefestigt. Das Ziel der Altparteien war es, die Afd aus dem Bundestag zu drängen. Das ist nicht gelungen."

FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte in der ARD: "Wir freuen uns riesig, dass wir eine Rückenstärkung erfahren. Wir werden verantwortungsvoll mit dem Ergebnis umgehen. Müssen abwarten wie genau die Hochrechnungen ausgehen." Er wollte sich nicht zu möglichen Koalitionen äußern: "Das kann noch ein spannender Abend werden. Heute Abend ist erstmal der Zeitpunkt sich zu freuen. Wir warten das Endergebnis ab."

> Erste Reaktionen auf die Prognose aus der Region:

FDP-Bundestagsabgeordneter Jens Brandenburg sagte in Walldorf vor etwa 25 Besuchern zu den aktuellen 11 Prozent der FDP: "Es ist noch viel Bewegung."

Heidelbergs Die Linke-Kandidatin Zara Kiziltas hatte sich ein Ergebnis von mindestens 7,5 Prozent gewünscht, doch bei der ersten Prognose bleibt der Balken bei gerade einmal 5 Prozent stehen. "Das ist hart", sagt Kiziltas. Dieses Ergebnis sei für sie "schwer verständlich", gerade vor dem Hintergrund, dass viele Menschen sich faire Mieten, einen Waffenexport-Stopp und soziale Gerechtigkeit wünschten.

> Jubel bei den Heidelberger Grünen: Bei der Wahlparty der Heidelberger Grünen im Dezernat 16 jubelten rund 150 Gäste, als die 18-Uhr-Prognosen zu den Wahlen eingeblendet wurden. Das bundesweite Ergebnis ist zwar schlechter als erhofft, aber das beste in der Geschichte der Partei. "Wir sind nicht ganz so weit gekommen, wie wir es uns gewünscht hatten. Aber der Weg ist der richtige und wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Das können wir heute feiern", betonte Bundestagskandidatin Franziska Brantner nach der ersten Prognose. Noch mehr Freude herrschte jedoch beim Blick auf die Prognose für Berlin, wo die Grünen stärkste Kraft werden könnten. "Das ist richtig geil", freute sich der Kreisvorsitzende Florian Kollmann.

Update: Sonntag, 26. September 2021, 18.00 Uhr

Viele Briefwähler im Südwesten - Beteiligung in Wahllokalen sinkt

Stuttgart. (dpa-lsw) Auch im Südwesten haben sich viele Menschen an der Bundestagswahl beteiligt. Da mehr Wahlberechtigte als bisher per Brief abstimmten, lag die Beteiligung in den Wahllokalen aber deutlich niedriger als bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gab am Sonntag in Sigmaringen seine Stimme ab. Im Land mit rund 7,7 Millionen Wahlberechtigten regiert eine grün-schwarze Koalition. Die Wahl könnte im Bund nach 16 Jahren Angela Merkel (CDU) und acht Jahren großer Koalition aus Union und SPD einen Wechsel bringen.

Bis zum frühen Nachmittag gaben 23,27 Prozent der Berechtigten in Südwest-Wahllokalen ihre Stimme ab. Gegenüber 2017 sei dies ein Rückgang um 13,93 Prozentpunkte, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch in Stuttgart mit (Stand: 14.00 Uhr). Sie machte deutlich, dass die Zahlen wegen eines gestiegenen Anteils von Briefwählerinnen und -wählern nicht vergleichbar seien.

Bei den mitgeteilten Zahlen seien die Stimmen der Briefwähler nicht berücksichtigt. In repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken hätten 42,47 Prozent aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, so die Landeswahlleiterin.

In der Landeshauptstadt Stuttgart wurde bereits am Vormittag ein recht hohes Besucheraufkommen in den Wahllokalen vermeldet. Es sei insgesamt mit einer Wahlbeteiligung in der Stadt von 78,8 Prozent zu rechnen - dabei seien Briefwähler inbegriffen. Das teilte ein Stadtsprecher am Nachmittag unter Berufung auf Angaben aus der Abteilung Bevölkerung und Wahlen der Stadt mit. Zunächst war mit einer etwas höheren Zahl gerechnet worden. Rund 44 Prozent der 370.000 Wahlberechtigten hätten schon per Briefwahl abgestimmt.

In Pforzheim gaben bis 14 Uhr 23,99 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab, das war deutlich weniger als 2017 (32,13 Prozent), wie ein Sprecher mitteilte.

In Mannheim stimmten bis 16 Uhr 27,1 Prozent der Wahlberechtigten ab, wie eine Sprecherin berichtete. Inklusive Briefwählern werden demnach 64,4 Prozent erreicht.

Vor vier Jahren war die Südwest-CDU bei der Bundestagswahl mit 34,4 Prozent stärkste Kraft gewesen. Sie holte damals alle 38 Direktmandate im Land.

Die SPD kam nur noch auf 16,4 Prozent. Die Grünen schafften 13,5 Prozent, die FDP lag bei 12,7 Prozent. Die AfD erreichte im Südwesten 12,2 Prozent und die Linke 6,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei 78,3 Prozent - davon entfielen 27,2 Prozent auf Briefwähler.

Die Wahllokale im Südwesten sollten um 18 Uhr schließen.

Update: Sonntag, 26. September 2021, 17.21 Uhr

Die Wahl in Baden-Württemberg - Stürzt die CDU ab?

Stuttgart/Berlin. (dpa/lsw) An diesem Sonntag ist Bundestagswahl und auch etwa 7,7 Millionen Baden-Württemberger können abstimmen. Es wird vermutet, dass ein großer Teil wegen der Corona-Pandemie schon die Briefwahl genutzt hat. Die Wahl könnte nach 16 Jahren Angela Merkel und 8 Jahren großer Koalition aus Union und SPD einen Wechsel bringen. In Umfragen liegt die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor CDU und CSU mit Armin Laschet. Die Union muss mit einem Absturz rechnen, die Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock könnten nach Umfragen auf Rang drei landen.

Auch in Baden-Württemberg, wo eine grün-schwarze Koalition regiert, dürfte es spannend werden. Die Südwest-CDU, die seit 1949 immer auf Platz eins lag, muss bangen. Vor vier Jahren holte die Südwest-CDU bei der Bundestagswahl 34,4 Prozent der Zweitstimmen und alle 38 Direktmandate. Schon die 34,4 Prozent waren das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte. Nun dürfte es noch weiter heruntergehen, da die Union im Bund in Umfragen bei nur 22 Prozent liegt.

Die SPD im Land kann auf einen Aufschwung hoffen, sie war vor vier Jahren auf 16,4 Prozent gekommen. Auch die Grünen im Südwesten können mit einem Plus rechnen - 2017 schafften sie 13,5 Prozent. Die FDP lag vor vier Jahren bei 12,7 Prozent, die AfD erreichte 12,2 und die Linke 6,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei 78,3 Prozent.

Die Wahllokale sind von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl soll in der Nacht zum Montag vorliegen.

>>> Hier geht es zu unserem Wahl-Spezial zur Bundestagswahl <<<