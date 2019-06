Heilbronn. (y) Die ganze Stadt klingen zu hören, war ein ganz besonderes Erlebnis. An zahlreichen Orten und Plätzen der Heilbronner Innenstadt und auf dem Bundesgartenschau-Gelände konnten die Zuhörer vier Tage lang die unterschiedlichsten Gesangsdarbietungen genießen. Beim Chorfest des Schwäbischen Chorverbands lockten am langen Wochenende mehr als 300 Einzelveranstaltungen.

43 Teams ruderten beim Drachenboot-Cup um die Wette. Foto: Guzy

Und auch für Sonnenhungrige und Sportbegeisterte war etwas geboten: Auf dem Neckar wurde der 17. Böckinger Drachenbootcup ausgetragen und auf dem Buga-Gelände schwitzten die Sportler, aber auch die Zuschauer, am Samstag beim Beachvolleyball-Turnier. Der Bundesgartenschau bescherte diese Kombination aus Sonnenschein, Gesang und vielfältigem Rahmenprogramm ein Traumwochenende: Mehr als 100.000 Besucher wurden laut Angaben der Buga gezählt.

Foto: Guzy

Damit schlug das Chorfest-Wochenende sogar das gute vorangegangene: Beim Blaulichttag am 26. Mai hatten rund 30.000 Besucher erleben wollen, wie sich die Einsatz- und Rettungskräfte präsentierten, der Samstag davor war mit 20.000 Besuchern ebenfalls gut besucht, aber selbst zusammen mobilisierten beide Tage lediglich die Hälfte der Zuschauermasse, die nun zum Chorfest strömte.

Entsprechend dem Motto "Stadt.Chor.Natur" hatten viele Mitwirkende Blumen und Natur thematisch in ihren Darbietungen aufgenommen. Das Abschlusskonzert "Klangflüge" unter Moderation des Jazz-Pianisten und Moderators Götz Alsmann fand auf der Sparkassenbühne der Buga statt.

Dr. Jörg Schmidt, der Präsident des Schwäbischen Chorverbandes, bedankte sich für die Gastfreundschaft in Heilbronn. Mit dem Chorfest wolle der Verband "Gemeinschaft stiften und Freude am Chorsingen" vermitteln, betont er. Ein besonderes Anliegen sei auch die Zusammenarbeit von Chören mit anderen Vereinen. Und Oberbürgermeister Harry Mergel freute sich, dass die 7000 Sängerinnen und Sänger die Stadt zum Erklingen und viele Zuhörer zum Mitsingen brachten.

Bereits am Donnerstag- und Freitagabend hatten zahlreiche Fans von Poetry-Slam das Schaufenster der Region im Wohlgelegen besucht. Ein Vergnügen besonders für Automobilisten war das Jaguar-Big-Saloon-Treffen.

Knapp 200 Meter liegen zwischen Inselspitze und Götzenturmbrücke. Dazwischen tönten das durchdringende Wumm, Wumm, Wumm der Trommeln, mit denen hier den Takt vorgegeben wurde. Nach diesem Takt wurden beim Drachenbootcup der Union Böckingen die Paddel in Doppelreihe ins Wasser gestochen und kraftvoll nach hinten gezogen. Nur wenn das dem ganzen Team im Gleichklang gelang, gab es überhaupt die Chance auf einen Sieg. Der Rest war Kraft und die Fähigkeit, kurz vor dem Ziel noch mal alles zu mobilisieren. Für die Drachenbootpaddler eine schweißtreibende Anstrengung, für die Zuschauer am Neckarufer und auf der Götzenturmbrücke ein Riesenspaß, an den sich dann meist ein Bummel durch die Innenstadt oder, vor allem für Dauerkarteninhaber, ein Ausflug aufs abendliche Buga-Gelände anschloss.

Info: Beim Sehbehindertentag am Donnerstag, 6. Juni, macht auch die Buga verschiedene Angebote, unter anderem das "Erlebnis im Dunkeln", ein begleiteter Rundgang in einem stockdunklen Container. Die Blindeninstitutsstiftung in Würzburg hat das "Erlebnis im Dunkeln" konzipiert, damit sich Sehende in die Welt blinder Menschen versetzen können. Der klimatisierte Container kann noch bis 18. Juni erkundet werden. Außerdem gibt es weitere Angebote von Blindenschrift über Fühlkästen und Duftstationen bis zum Blindentischtennis und einem begehbaren Auge.