Heidelsheim. (pol/rl) Von einem Güterzug überrollte und tödlich verletzt wurde eine Frau am frühen Mittwochmorgen. Gegen 2.30 Uhr überquerte eine bislang Frau den Bahnübergang in Heidelsheim von der Merianstraße kommend in Richtung Gochsheimer Straße. Dabei wurde sie von einem von rechts kommenden Güterzug erfasst. Die Frau soll sofort tot gewesen sein, teilte die Polizei mit.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist die Identität der Frau. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der betroffene Bahnübergang wurde nach einer mehrstündigen Sperrung gegen 5 Uhr wieder freigegeben.