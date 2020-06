Bruchsal. (pol/gin) In einem Bruchsaler Ortsteil soll nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft ein 65-Jähriger über mehrere Jahre in der Wohnung eines Einfamilienhauses den Leichnam seiner vermutlich 89 Jahre alt geworden Mutter in einem Schlafzimmer aufbewahrt haben.

Nachbarn hatten am Montag die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass die ältere Frau schon lange nicht mehr gesehen worden sei, am Montagabend fuhr eine Streife dann zu dem Wohnhaus.

Der 65-Jährige verwickelte sich zunächst in Widersprüche, führte die Beamten dann aber zu der Leiche seiner Mutter im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss.

Seinen Angaben zufolge sei sie im August 2015 verstorben. Da er kein eigenes Einkommen habe, hätte er von den Rentenzahlungen gelebt.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ordnete eine Obduktion an. Diese bestätigte den vom Sohn angegebenen Todeszeitpunkt 2015. Die Todesursache konnte aufgrund des lange zurückliegenden Todes jedoch bislang nicht sicher geklärt werden.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Betrugs ermittelt.