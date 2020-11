Stuttgart. (dpa-lsw) Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat seine umstrittene Forderung nach einer Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern verteidigt. Zwar sei die zwangsweise Unterbringung Ultima Ratio in der Sanktionskette, sagte Strobl am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Doch es gibt leider bußgeldunempfindliche Personen und das Strafrecht kommt in diesen Fällen zu spät." Deshalb dürfe man diese Möglichkeit des Infektionsschutzgesetzes nicht ins Leere laufen lassen.

"Wenn sich die Meinung verbreitet, es sei egal, ob man sich an die Quarantäne hält - werden sich immer weniger Menschen daran halten", betonte Strobl weiter. "Das wäre fatal im Kampf gegen die Seuche."

Er glaube nicht an dezentrale Lösungen in den einzelnen Kreisen, sagte der CDU-Bundesvize mit Blick auf Äußerungen von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Wenn jemand wiederholt und vorsätzlich die Gesundheit anderer Menschen gefährde, brauche der Staat eine Handhabe, um die Allgemeinheit zu schützen. "Ansonsten riskieren wir, die generelle Akzeptanz der Maßnahmen zu gefährden."

Strobl hatte zuvor in einem Brief an Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Zwangseinweisung von Quarantäneverweigerern gefordert. Das Innenministerium sehe dafür den Bedarf für ein geschlossenen Krankenhaus. Die Ortspolizeibehörden sollten bereits nach dem ersten bekannten Quarantäne-Verstoß sofort das gerichtliche Verfahren zur "zwangsweisen Absonderung in einem geschlossenen Krankenhaus einleiten", hieß es darin.

Strobl erntete für den Vorschlag Bedenken und Kritik - unter anderem vom Vorsitzenden der Innenministerkonferenz (IMK), Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), und der Opposition im baden-württembergischen Landtag. Gesundheitsminister Lucha sprach von Einzelfällen, für die keine zentrale Einrichtung aufgebaut werden müsse.

Update: Sonntag, 8. November 2020, 16.12 Uhr

Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wer aus einem Risiko-Land nach Baden-Württemberg einreist, musste bislang für 14 Tage in Quarantäne. Dieser Zeitraum wird ab Sonntag auf zehn Tage verkürzt – das Land setzt damit eine Verabredung auf Bundesebene um. Allerdings kann man sich nicht mehr direkt "frei testen": Ein Test darf künftig erst frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden. Hintergrund ist der aktuelle Stand der Wissenschaft, wonach Covid-typische Symptome im Durchschnitt 5 Tage, jedoch spätestens 10 Tage nach Infektion auftreten.

Für diejenigen, die sich einer behördlich angeordneten Quarantäne widersetzen, möchte Innenminister Thomas Strobl die Möglichkeit einer "Zwangseinweisung" in ein besonderes Krankenhaus schaffen. Das geht aus einem Brief Strobls an Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hervor. Das Schreiben liegt dieser Zeitung vor. Darin bittet Strobl Lucha, "die Einrichtung eines zentralen geschlossenen Krankenhauses zur zwangsweisen Absonderung von Quarantäneverweigerern in Angriff zu nehmen". Als Standort bringt der Innenminister in dem Schreiben, das auch an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ging, die Räumlichkeiten einer inzwischen umgezogenen Lungenklinik in St. Blasien (Kreis Waldshut) ins Gespräch.

Hintergrund des Vorstoßes seien landesweite Einzelfälle von Personen, die sich – obwohl nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert oder vom Gesundheitsamt als Kontaktperson eines Erkrankten eingestuft – weigerten, auf behördliche Anordnung in häusliche Isolation zu gehen. Der Staat müsse Bürger vor einer möglichen Infektion durch diese Menschen schützen, argumentiert Strobl: "Wenn eine Person als bestätigter oder potentieller Träger von SARS-CoV-2 identifiziert wurde, dient ihre Absonderung nicht der Strafe, sondern dem Schutz der Mitmenschen", schreibt er.

Eine solche zwangsweise Absonderung müsse in einem "geordneten gerichtlichen Verfahren angeordnet und in einem professionell geführten und mit erfahrenem ärztlichen und nicht-ärztlichem Personal besetzten geschlossenen Krankenhaus durchgeführt" werden, führt der Innenminister aus.

Lucha lehnt die Forderung ab: "Wir müssen harte Sanktionen gegen Quarantäne-Verweigerer verhängen und sie bestrafen. Es handelt sich um ein schweres Vergehen, keineswegs um eine Bagatelle", erklärt der Gesundheitsminister. "Da es sich aber nach Erkenntnissen der Gesundheitsämter bei uns im Land um Einzelfälle handelt, muss aus unserer Sicht in Baden-Württemberg keine zentrale Einrichtung aufgebaut werden", findet er. Konkret erfasst, wie viele Quarantäne-Pflichtige eine entsprechende Anordnung missachten, wird derzeit nicht.