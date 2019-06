Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Botanische Obstgarten in Heilbronn steht in voller Blüte und lädt am Wochenende zum traditionellen "Garten-Kunst-Handwerkermarkt" ein. Zugleich sind ab dem heutigen Samstag auch das Hof-Café und der Hofladen im Obstgarten an jedem Freitag- und Samstagnachmittag wieder von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Fans des Botanischen Obstgartens wird diese Nachricht freuen, die Anhängerschar ist beachtlich groß, die dieses Kleinod am Fuße des Wartbergers regelmäßig besucht und dabei auch Kaffee und Kuchen genießen will. Dafür ist jetzt wieder ein Partner gefunden, denn wie so vieles, das hier ehrenamtlich geschieht, braucht man auch hierfür Helfer. Traditionell sind das Heilbronner Schulen, das entspricht der Zielsetzung als einem "sozialen Ort" wie auch der früheren als "Knaben-Beschäftigungsanstalt".

Angefangen vom Senioren- und Stricknachmittag, über Lesungen, Vorträge, Musik und Heimstatt der Jugendkunstschule der VHS, ist das Angebot generationenübergreifend, die Märkte sind Höhepunkte im Kalender der Gartenfreunde, genauso wie man hier auch stille Stunden verbringen kann. Der Einzugsbereich liegt inzwischen im Umkreis von rund 100 Kilometern, sechs- bis achttausend Besucher zählt man zu den Märkten.

Dabei hat 1998 alles klein aus einer privaten Initiative heraus angefangen, als man die Zustimmung des Gemeinderates erhielt, eine "ökologisch bewirtschaftete Gartenanlage mit Arboretum, Klein-, Schul- und Schaugärten" einzurichten. Im Jahr 2000 folgte die Gründung des Fördervereins Garten- und Baukultur Heilbronn, dem seither der vormalige Baubürgermeister Ulrich Frey vorsteht, als treibende Kraft um den Obstgarten zu erhalten und mit Leben zu füllen. Eine bemerkenswerte und ziemlich einmalige Sammlung von 14 historischen Gartenlauben gehört dazu, auch sie erzählen ein Stück Garten-, Kultur- und Sozialgeschichte.

Ab diesem Wochenende kann man den Hofladen wieder mit floristischen Kunstwerken verlassen, entstanden aus dem, was im Garten blüht und wächst, sie sind begehrt und ein wesentlicher Beitrag zum Unterhalt. Wie viele Sträuße und Blumenarrangements Helga Mühleck hier gebunden und verkauft hat, wird sich nicht feststellen lassen, aber dass z.B, die Pestalozzischule, lange Betreiber des Hof-Cafés, in der "Drei-Monate-Saison" über 600 Kuchen backen, verkaufen und servieren musste, das zeigt die Größenordnung des Engagements, dem sich nun die Susanne-Finkbeiner-Schule stellt. Der Café-Betrieb läuft auch bei schlechtem Wetter in der Obstlagerhalle. Die sonst so geduldigen Nachbarn müssen bis 16 Uhr warten, bis auch sie für ihre heimische Kaffeetafel einkaufen dürfen, so begehrt sind die Kuchen und Torten.

Dass man professionell planen und kalkulieren muss, weiß man auch bei der Susanne-Finkbeiner-Schule. Die Sonderberufsfachschule, ist eine staatlich anerkannte Privatschule. Träger ist die Aufbaugilde, sie wird zur Zeit von 300 Schülern besucht und ist "BoriS" zertifiziert. Das Siegel erhalten Schulen, die in herausragender Art und Weise Berufliche Orientierung in der Schule verankert haben und das Thema mit Herzblut leben. Schulleiter Ludwig Müller und sein Team sind wohl auch mit Herzblut dabei, die Kooperation im Rahmen eines pädagogischen Konzeptes zu gestalten. Man strebt eine langfristige Zusammenarbeit an, auch weil einiges investiert werden muss. 40 Lehrkräfte haben sich schon bereit erklärt, über den Schulbetrieb hinaus als Ehrenamtliche zu helfen.

Noch bis vor wenigen Jahren war der Botanische Obstgarten durchgehend offen. Das wurde wegen des zunehmenden Vandalismus geändert. Jetzt werden abends um 21 Uhr die Tore geschlossen. Ein Blick auf das "Prachtstück", die Gartenlaube im maurischen Stil, zeigt, dass auch das nicht genügt. Zum wiederholtem Male steht wieder ein Bauzaun davor. Jugendliche haben ein Loch in den Zaun geschnitten, dann nächtens hier gefeiert und anschließend das filigrane Schnitzwerk mit Wodkaflaschen traktiert.

Info: Beim Markt "Garten-Kunst-Handwerk" stellen 50 ausgewählte Kunsthandwerker, Handwerker und Spezialitätengärtnereien aus. Am heutigen Samstag ist er von 11 bis 18 Uhr und am morgigen Sonntag 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Anfahrt erfolgt am besten mit dem Bus der Linie 11 bis zur Endstation "Botanischer Obstgarten", ein Parkplatz in der Nähe ist kostenpflichtig. Das gesamte Jahresprogramm gibt es unter www.botanischer-obstgarten.de.