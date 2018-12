Heilbronn. (rnz) In einem Rinderbestand im Landkreis Raststatt wurde am 12. Dezember die Blauzungen-Krankheit (BTV-8) festgestellt. Daraufhin wurde um den Ausbruchsbetrieb ein Restriktionsgebiet mit einem Mindestradius von 150 Kilometer eingerichtet. Das bedeutet, dass das ganze Land Baden-Württemberg, also auch der Landkreis Heilbronn, zu einem so genannten BTV-8-Sperrgebiet für Rinder, Schafe, Ziegen und gehaltene Wildwiederkäuer erklärt wurde.

Das Sperrgebiet muss mindestens zwei Jahre aufrechterhalten werden. Das Landratsamt Heilbronn hat hierzu eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die ab sofort gültig ist. Für den Menschen besteht laut Mitteilung der Behörde keine Ansteckungsgefahr; Fleisch- und Milchprodukte können ohne Bedenken verzehrt werden.

Die Blauzungenkrankheit wird durch ein Virus ausgelöst und kann bei den befallenen Tieren zu unterschiedlich unter anderem schweren Entzündungen, Geschwüren, Verweigerung der Nahrungsaufnahme und zu Missbildungen des Nachwuchses führen. Sämtliche Rinder-, Schaf- und Ziegenhaltungen sowie die Haltung von Wildwiederkäuern im Landkreis Heilbronn müssen nun dem Landratsamt Heilbronn unter Angabe des Standortes angezeigt werden. Der Vordruck sowie weitere Hinweise zur Blauzungenkrankheit sind unter www.landkreis-heilbronn.de unter dem Stichwort "Blauzungenkrankheit" abrufbar. Das Landratsamt rät Züchtern der genannten Tierarten dringend, den Tierbestand impfen zu lassen; die Tierseuchenkasse Baden-Württemberg sowie das Land geben einen Zuschuss zur Impfung. Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises abrufbar.