Beilstein/Flein. (pol/mare) Immer wieder ist der Buga-Karl Ziel der Zerstörungswut Unbekannter. Das teilt die Polizei mit.

In der Nacht zum Sonntag riss jemand in der Fleiner Bildstraße einen Karl aus der Verankerung und stellte die Figur auf einen Strom-Verteilerkasten. Von diesem fiel er herunter, wodurch er noch mehr beschädigt wurde. In derselben Nacht wurde ein am Beilsteiner Busbahnhof stehender Buga-Zwerg auf bislang unbekannte Weise gesprengt. Die Brocken der Figur flogen bis zu 25 Meter weit.

In beiden Fällen hat die Polizei keine Hinweise auf die Täter und hofft, dass es Zeugen gibt, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134/9920.