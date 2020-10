Heilbronn. (rnz) Ein Teilnehmer an der Deutschen Fernsehlotterie aus dem Landkreis Heilbronn hat mit einem "Mega-Los" eine Million Euro gewonnen. Das teilte die Lotteriegesellschaft mit, nachdem am Sonntag die Zahlen in der ARD gezogen waren. Neben dem Millionengewinn wurde zudem dreimal der zweite Rang mit jeweils 100.000 Euro in der Prämienziehung gewonnen. Präsentiert werden die Gewinnzahlen von Projekten der Soziallotterie, die dank des Einsatzes der Mitspieler nach dem Prinzip Helfen und Gewinnen gefördert werden können.

So stellte am vergangenen Wochenende das mit 48.500 Euro geförderte Familienzentrum Dippoldiswalde des Deutschen Kinderschutzbundes, Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge seine Arbeit vor. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 834.818 Gewinner bei der Deutschen Fernsehlotterie, darunter zehn neue Millionäre. Insgesamt wurden 2019 durchschnittlich 5,6 Millionen Euro monatlich als Gewinn ausgeschüttet.

Die Deutsche Fernsehlotterie erzielte von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von mehr als zwei Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über ihre zugehörige Stiftung mehr als 9.300 Projekte fördern. Im Jahr 2019 wurden insgesamt rund 47,5 Millionen Euro an 368 soziale Projekte vergeben. Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. Die geförderten Projekte sollen das solidarische Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen.