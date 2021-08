Von Ralf Isermann

München. Treibt Hubert Aiwanger ein politisches Spiel oder meint er es mit seinen Äußerungen ernst? Die Überfigur der in den Bundestag strebenden Freien Wähler gibt sich zunehmend als Sprachrohr der Impfgegner in Deutschland. Über "massive Impfnebenwirkungen" berichtete Aiwanger aus seinem Bekanntenkreis, freilich ohne dies mit Beispielen untermauern zu wollen. Der Stellvertreter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spielt damit mal wieder mit Populismus.

Dass Aiwanger sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will, ist seit Wochen bekannt. Anfangs erklärte er das im eher zurückhaltenden Ton und lieferte als Begründung eine gewisse Unsicherheit über die Wirksamkeit und Folgen der Impfung. Doch im Laufe der Zeit legte er die eine oder andere Schippe drauf, bis er sich am vergangenen Mittwoch im Deutschlandfunk zu der Behauptung verstieg, die Corona-Impfungen verursachten massive Impfnebenwirkungen: "Da bleibt einem schon das eine oder andere Mal die Spucke weg."

Einen Beweis der Behauptung blieb Aiwanger schuldig. Der Niederbayer sieht sein Nein zum Impfen aber auch als Vorgehen gegen das "politische Establishment". Warum er sich diesem nicht selbst zurechnet, lässt sich allerdings nur schwer begründen.

Der 50-Jährige sitzt seit 2008 im bayerischen Landtag, ist seit 2018 bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident und fährt selbstverständlich im repräsentativen Dienstwagen zu seinen Terminen. Und wie die CSU gerieten zuletzt auch die Freien Wähler wegen Maskengeschäften unter Druck – der bayerische Wirtschaftsminister musste sein Agieren wiederholt rechtfertigen.

Auch Markus Söder äußerte sich zuletzt zunehmend irritiert über seinen Stellvertreter. Schon früher hatte er auf Pressekonferenzen auf die Impfunlust Aiwangers hingewiesen. Am Sonntag sagte er im ZDF-Sommerinterview: : "Meine Sorge ist, dass er sich in eine Ecke manövriert, aus der er selber nicht mehr herauskommt." Er mache sich "a bissl" Sorgen. Söder betonte, es gehe dabei nicht um die Frage, ob sich Aiwanger impfen lassen wolle oder nicht, dies stehe jedem frei. Aber der Sound und der Sprech dahinter seien problematisch: wenn Aiwanger etwa von Nebenwirkungen spreche, bei dem ihm "die Spucke wegbleibt", oder wenn er beispielsweise sage, es sei nicht bewiesen, ob die Impfstoffe wirkten. "Da muss man aufpassen", sagte Söder.

Aiwanger selbst verteidigte sich später: "Es ist eine bewusste Falschbehauptung, ich hätte gesagt, dass nicht bewiesen sei, ob Impfstoffe wirken. Ich habe im Gegenteil gesagt, Impfen ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Corona, aber es muss freiwillig bleiben." Es sei "eine Unverschämtheit", dass versucht werde, ihn als "Querdenker" abzustempeln, " weil ich gegen die Impfpflicht bin und mehr Sensibilität einfordere".

Könnte der Krach der zwei Spitzenleute zu ernsthaften Schwierigkeiten in der Koalition führen? Söder verwies aber darauf, dass Aiwanger im bayerischen Kabinett bisher jeden Beschluss der Anti-Corona-Maßnahmen mitgetragen habe. Er sehe daher keinen Grund, Aiwanger aus dem Kabinett zu entlassen. Zudem habe er das Gefühl, dass auch die Freien Wähler selbst "sehr unglücklich sind über seine Äußerungen". Er wolle der Partei nun Zeit geben, die Lage selbst ein Stück weit zu reflektieren.

Der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, sagte dem "Münchner Merkur" allerdings, Aiwanger müsse sich "überlegen, ob er stellvertretender Ministerpräsident bleiben kann". Er konterkariere "gegen den Rat aller Experten unsere Impfkampagne, um im Bundestagswahlkampf Punkte bei Impfverweigerern zu machen".

Aiwanger wurde lange als reine One-Man-Show der Freien Wähler wahrgenommen. Inzwischen ist die Partei etwas breiter aufgestellt und in drei Landtagen. Mit seinem Kurs als Corona-Skeptiker schafft es der Bundesvorsitzende der Freien Wähler regelmäßig, auch über Bayern hinaus für Schlagzeilen zu sorgen – eine wichtige Voraussetzung für sein großes Ziel, die Freien Wähler im September in den Bundestag zu führen. In den Umfragen allerdings spielt die Gruppierung weiter keine nennenswerte Rolle.

Aiwanger kam am 26. Januar 1971 in Ergoldsbach in Niederbayern zur Welt. Manchen erscheint er schon wegen seines ausgeprägten niederbayerischen Dialekts hinterwäldlerisch. Doch er steht für einen der größten Erfolge in der bayerischen Politik der jüngeren Geschichte: Aiwanger führte die Freien Wähler 2008 in den Landtag und etablierte sie dort; seit 2018 sind sie Regierungspartei.

Der studierte Agraringenieur, der einen kleinen Bauernhof betreibt und Hobbyjäger ist, punktet dabei in Bayern vor allem mit Volksnähe. Geht es um große Themen, versucht es Aiwanger allerdings immer wieder mit einem leicht durchschaubaren Holzhammer-Populismus.

Im Wahljahr 2013 versuchte er die Freien Wähler zum Unmut anderer Landesverbände als Anti-Euro-Partei zu etablieren. Dann versuchte Aiwanger, sich als Law-and-Order-Mann darzustellen. Aiwanger sagte 2019 bei einer Jagdmesse, Bayern und Deutschland wären sicherer, "wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte". Nach solchen Äußerungen hagelt es Kritik an Aiwanger, der mit der Freie-Wähler-Landrätin Tanja Schweiger liiert ist und zwei Kinder hat. Doch die Kritik lässt er scheinbar ungerührt an sich abperlen.