Ein Mitarbeiter arbeitet in der Batteriesystemfabrik von Akasol in Darmstadt an einer unfertigen Batterie. Foto: Fabian Sommer

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Brüssel/Stuttgart. In Berlin war man abgeblitzt. Gibt es nun die Fördermillionen aus Brüssel? Bei der Vergabe einer vom Bund mit 500 Millionen Euro geförderten Batteriezellenforschungsfabrik hatte Baden-Württemberg noch das Nachsehen. Nun zeichnet sich ab, dass fünf Firmen aus dem Land im Rahmen einer EU-Initiative zum Aufbau einer Batteriezellenfertigung mit Fördermitteln in Gesamthöhe von 518 Millionen Euro rechnen dürfen.

Bei der von der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen Initiative für eine europäische Batteriezellenproduktion spielen baden-württembergische Unternehmen nach Informationen dieser Zeitung eine herausragende Rolle. Ziel der Initiative, die Projekte fördert, bei denen Unternehmen aus mindestens zwei EU-Staaten kooperieren, ist eine europäische Aufholjagd auf dem Wachstumsmarkt, der bislang von Massenherstellern aus Asien dominiert wird.

Bei einem ersten, von der Kommission bereits beihilferechtlich genehmigten Projekt, bei dem Unternehmen aus sieben EU-Staaten mitmachen, ist auf deutscher Seite neben BASF, BMW, Opel und Umicore auch die Varta AG aus Ellwangen beteiligt.

Bei einem zweiten Projekt, das der Kommission vorliegt, sehen die Planungen die Beteiligung von elf deutschen Firmen vor. Davon dürften mit der Manz AG aus Reutlingen, der Elring Klinger AG aus Dettingen, der ACI Systems GmbH aus Zimmern ob Rottweil und der Celiforce Group GmbH i.G aus Tübingen allein vier aus Baden-Württemberg stammen.

Die fünf Südwest-Firmen können dabei zusammen mit Fördermitteln in Höhe von mehr als einer halben Milliarde rechnen. Das Gros übernimmt der Bund, 30 Prozent das Land Baden-Württemberg, die EU gibt selbst kein Geld, verzichtet aber auf das Beihilfeverbot, das derartige Zuwendungen eigentlich ausschließt.

Die Landesregierung will kommende Woche die Kofinanzierung in Höhe von 155 Millionen Euro beschließen. Das geht aus einer internen Vorlage der in der Sache federführenden Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) für das Kabinett vor. Im Vergleich mit anderen Ländern entfalle auf Unternehmen aus Baden-Württemberg "der größte Anteil der Fördermaßnahmen in Deutschland und wahrscheinlich sogar innerhalb der EU", schreibt die 47-jährige Ministerin.

Die Batterietechnologie sei "eine Schlüsseltechnologie, die über alle Bereiche der industriellen Wertschöpfung unentbehrlich sein wird", weist Hoffmeister-Kraut auf die wirtschaftliche Bedeutung hin. Der weltweite Bedarf an Batterien für Elektroautos, kabellose Werkzeuge, Pedelecs oder sogenannten Wearables werde sich bis 2030 "mehr als verzehnfachen". Es sei daher "eine industriepolitische Aufgabe ersten Ranges", einen nennenswerten Anteil der Wertschöpfung bei der Herstellung von Batterien langfristig im Land zu sichern. Man müsse dazu ein international wettbewerbsfähiges Ökosystem aus Batteriezellenherstellern, Zulieferern, Anwendern, Forschungseinrichtungen, Dienstleistern und Start-ups aufbauen.

Die Stuttgarter Regierungsfraktionen von Grünen und CDU haben bereits Zustimmung zu dem finanziellen Kraftakt signalisiert. Der Aufbau einer Batteriezellfertigung könne auch "einen wichtigen Beitrag leisten, um wegfallende Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Bereich der Verbrennungsmotoren durch neue Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Zukunftsfeldern zu kompensieren", sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. "Jeder Euro Landesgeld, den wir hier zuschießen, ist gut angelegtes Geld."

Ein Großteil der Summe, die nun zum Einsatz kommt, hatte das Land zunächst für die Mitfinanzierung einer vom Bund mit bis zu 500 Millionen Euro Fördermitteln ausgelobten Forschungsfabrik für Batteriezellen eingeplant gehabt. Anders als erwartet war die Entscheidung im Juni 2019 aber nicht auf den Favoriten Ulm, sondern auf Münster gefallen.