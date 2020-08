Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Guido Wolf (58, CDU) ist Justiz- und Tourismusminister.

Herr Wolf, viele Menschen machen dieses Jahr Urlaub in Deutschland. Sie auch?

Ja, ausschließlich. Ich bin zuletzt in der Freizeit selten so viel im eigenen Land, in der eigenen Region unterwegs gewesen wie in diesem Sommer. Dabei stelle ich fest: Viele Baden-Württemberger haben die eingeschränkten Möglichkeiten, unter Corona-Bedingungen guten Gewissens ins Ausland zu reisen, ebenfalls genutzt, um die vielen schönen Seiten ihrer Heimat besser kennenzulernen.

Wie wirkt sich Corona insgesamt auf den Tourismus im Land aus?

Corona trifft nicht alle gleich. Die Antwort fällt daher differenziert aus. Meine Wahrnehmung ist: Hotels und Gaststätten haben in diesem Sommer, in dem das Wetter bislang überwiegend gut war, stark von der Lust der Menschen profitiert, ihre wiedergewonnenen Freiheiten zu genießen – etwa beim gemeinsamen Plausch im Biergarten. Das hat den Einbruch bei den Auslandstouristen ein gutes Stück weit kompensiert. Von den Wirten mit Außengastronomie über die Betreiber von Sommerrodelbahnen bis hin zu den Schifffahrtsbetrieben hatten alle, so höre ich, gut zu tun.

Wer hat das Nachsehen?

Es gibt natürlich große Verlierer. Dazu zählen der reine Städtetourismus oder Hotels, die auf Geschäftsreisende angewiesen sind. Die sind vom Vor-Krisen-Modus noch meilenweit entfernt.

Was passiert, wenn die Temperaturen wieder sinken?

Diese Frage treibt alle tourismusnahen Betriebe um. Ich rede viel mit Gastronomen. Einer hat mir zum Beispiel folgende Situation geschildert: Sonntag, sonniges Wetter, 300 Gäste im Freien. Dienstag, Regen, kühl, 10 Gäste im Innenbereich. Diese Erfahrung teilen viele, und sie nährt die Sorge, dass es im Herbst und Winter für die Gastronomie, für den Tourismus insgesamt heftig, ja existenziell werden könnte.

Was heißt das für die Politik?

Das Land muss, wie es der Bund vormacht, seine Stabilisierungshilfen für die Gastronomie und Hotellerie bis zum Jahresende verlängern. Bislang gilt eine Antragsfrist bis Ende September. Das ist aber zu kurz, wenn zu befürchten ist, dass die Durststrecke für viele erst danach kommt. Ich plädiere daher für eine Fristverlängerung bis 31. Dezember 2020. Am bereitgestellten Volumen in Höhe von 330 Millionen Euro dürfte sich dabei nichts ändern, da die Gelder wegen des guten Sommergeschäfts bis Ende September bei weitem noch nicht voll ausgeschöpft sein werden.

In Städten wie Stuttgart sind Heizpilze verboten. Der Hotel- und Gaststättenverband fordert, sie in diesem Herbst und Winter für die Außengastronomie wieder zuzulassen. Wie sehen Sie’s?

Guido Wolf: Wir müssen sicher kreative Lösungen fördern und auch im Interesse des Gesundheitsschutzes möglichst viel Außenbewirtschaftung ermöglichen. Wenn der Heizpilz im ein oder anderen Fall, maßvoll eingesetzt, hilft, die Außenbewirtschaftung in den Herbst oder gar Winter hineinziehen, unterstütze ich das.

Was ist mit der fünften Jahreszeit? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich ja bereits skeptisch geäußert, ob im kommenden Winter Karneval oder Fastnacht stattfinden könne. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hält höchstens Sitzungen für denkbar.

Ich sehe das differenzierter. Fasnacht ist Kultur, Brauchtum, ein Stück Heimat. Man kann Fasnacht so wenig verordnen wie man sie verbieten kann. Ich kann und will mir daher nicht vorstellen, Fasnacht wegen Corona zu untersagen.

Was heißt das konkret, was kann stattfinden, was nicht?

Es wird, wenn sich die Zahlen bis dahin nicht wesentlich verbessern, einzelne Veranstaltungsformen wie Ringtreffen mit tausenden Zuschauern entlang den Straßen nicht geben können. Aber die Tradition der Fasnacht im Kleinen, wenn Maskenträger Schabernack treiben, ist auch unter den Bedingungen der Pandemie möglich. Was spricht dagegen, sich zu einem bunten Abend mit Büttenreden und Tanz von Gardegruppen zu treffen, wenn der Abstand im Publikum stimmt – oder im Freien, ebenfalls mit Abstand Rügebräuche aufzuführen? Man kann Traditionen und Gebräuche nicht par ordre du mufti verbieten.

Das heißt, die Landesregierung würde gegebenenfalls auch gegen den Bundestrend an der fünften Jahreszeit festhalten?

Ob wir uns in dieser Frage einigen können, weiß ich nicht. Aber als Tourismusminister und auch als Abgeordneter, der im Rahmen seiner Sommertour zuletzt viel mit Menschen gesprochen hat, kann ich nur davor warnen, die Pflege von Traditionen gänzlich zu untersagen. Ein pauschales Nein würde die Akzeptanz für die Corona-Einschränkungen insgesamt erheblich beschädigen. Da sehe ich die Gefahr, dass die Stimmung dann kippen könnte.