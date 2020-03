Stuttgart. (dpa-lsw) Obwohl der Wochenstart im Südwesten sonnig wird, bleibt es kühl und windig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Temperaturen am Montag zwischen null Grad im Donautal und bis zu elf Grad im Rheintal. Die Sonne scheint begleitet von Ostwind. Stürmische Böen in Oberschwaben und im Bergland sind den Experten zufolge zu erwarten. In exponierten Gipfellagen schwere Sturmböen.

Nach anfänglichen Tropfen und Wolken soll es laut DWD auch am Sonntag viel Sonne geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 Grad im Bergland und 13 Grad im Rheintal. Starke bis stürmische Böen werden auch dann erwartet.