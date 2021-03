Von Sören Sgries

Wer ist impfberechtigt? Die Gruppe ist inzwischen deutlich angewachsen. Unter www.impfterminservice.de oder Telefon 116117 dürfen sich in Baden-Württemberg all diejenigen zur Impfung anmelden, die unter den §2 der Bundesimpfverordnung fallen. Das ist die Gruppe "mit höchster Priorität", wozu beispielsweise alle Über-80-Jährigen zählen oder Menschen aus bestimmten medizinischen Bereichen. Impfberechtigt sind inzwischen aber auch die in §3 der Bundesimpfverordnung ("hohe Priorität") aufgeführten Gruppen. Dazu gehören seit dieser Woche auch alle, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, viele Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, mehr Beschäftigte aus dem Gesundheitssektor aber beispielsweise auch Polizisten. In Baden-Württemberg ist aber auch Personal aus Kitas und Schulen impfberechtigt.

Gibt es eine komplette Übersicht über die Impfberechtigten? Ja, auf der Seite des Sozialministeriums. Der Kurzlink zur Seite: www.rnz.de/impfberechtigt



Wer bekommt welchen Impfstoff? Der aktuelle Stand ist, dass inzwischen wieder alle derzeit verfügbaren Impfstoffe an (fast) alle derzeit Impfberechtigten verimpft werden dürfen. Das heißt, die Impfstoffe von Biontech und Moderna werden auch wieder an Unter-65-Jährige verimpft. Und der AstraZeneca-Impfstoff darf inzwischen auch Menschen ab 65 geimpft werden – die entsprechende Änderung der Bundesimpfverordnung ist am 8. März in Kraft getreten. Die vorherige Beschränkung auf Jüngere, die für viel Verwirrung gesorgt hat, ist aufgehoben.

Aber für 16- bis 18-Jährige gibt es doch Beschränkungen? Richtig. Der einzige Impfstoff, der derzeit für Minderjährige zugelassen ist, ist der von Biontech.

Darf man sich seinen Wunsch-Impfstoff aussuchen? Nein. Wahlfreiheit beim Impfstoff besteht nicht. Wer einen Termin bekommt, muss auch den Impfstoff akzeptieren, der dann vorhanden ist.