Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Dass Baden-Württemberg nach den Weihnachtsferien die Schulen wieder aufgemacht habe, "haben viele gar nicht glauben wollen", erzählt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Mittwoch im Bildungsausschuss des Landtags. Nach der Entscheidung habe sie in viele glückliche Gesichter von Eltern, Kindern und auch Lehrern blicken können. Alexander Becker, Bildungsexperte vom Koalitionspartner CDU, lobt den Kurs: Die Schulen offenzuhalten, sei nicht nur pädagogisch wichtig, sondern auch für den sozial-emotionalen Bereich.

Doch kann die Öffnung der Schulen angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in jedem Fall garantiert werden? Das ist eine Frage, die den Ausschuss umtreibt. "Wenn ein Viertel der Lehrkräfte ausfällt, kann man Präsenz noch garantieren", lautet die Formel der Kultusministerin. Darüber sei das nicht mehr möglich. Aber dann könne man an der jeweiligen Schule sofort in den Hybrid- oder Fernunterricht wechseln. In diesem Fall hätten die Kursstufen an den Gymnasien respektive die Abschlussklassen sowie die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren beim Präsenzunterricht Priorität.

Die Landesregierung, so Schoppers Botschaft, ist für alle Eventualitäten gerüstet. Er habe das Gefühl, das Ministerium habe zunehmend Strukturen für den Umgang mit der Pandemie an den Schulen gefunden, sagt der Bildungsexperte der oppositionellen FDP, Timm Kern. "Ich glaube, das geht in die richtige Richtung." Dagegen bedauert der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei, dass die grün-schwarze Landesregierung nicht wesentlich mehr Deputate geschaffen habe. "Hätten wir mehr Lehrer eingestellt, hätten wir mehr Luft."

Noch sind die Zahlen weit davon entfernt, einen möglichen Wechsel vom Präsenz- zum Hybrid- und Fernunterricht in nächster Zeit nahezulegen. Stand Donnerstagmittag melden die Schulen im Land 966 auf Covid-19 positiv getestete Lehrkräfte gemeldet; dies entspricht 0,7 Prozent aller Lehrkräfte in Baden-Württemberg. 665 Lehrerinnen und Lehrer befinden sich zu dem Zeitpunkt bereits in Quarantäne, das entspricht 0,48 Prozent. Bei den Schülern sind die Quoten höher: Ein Prozent der Schülerschaft ist am Donnerstagmittag positiv gemeldet, ebenfalls ein Prozent befindet sich da bereits in Quarantäne.

Insgesamt gibt es schon an mehr als der Hälfte der 4500 Schulen im Land Infektionsfälle, insgesamt sind 2592 Schulen betroffen – meist einzelne Schüler. Landesweit sind Stand Donnerstagmittag 271 Klassen oder Gruppen und zwei Kursstufen aufgrund von Corona- oder Corona-Verdachts-Fällen vorüberübergehend aus dem Präsenzunterricht genommen worden. In Baden-Württemberg gibt es ungefähr 67.500 Klassen.

Angesichts der "Rasanz", mit der sich die Omikron-Variante ausbreitet, ist Schopper trotzdem alarmiert. "Wir werden in harte Wochen und Monate gehen", sagte sie. Darauf deutet auch die dynamische Entwicklung der Zahl der Schulen hin, die von einer teilweisen Schließung betroffen: Sie hat sich vom Dienstag, 18. Januar, bis Donnerstag, 20. Januar, von 94 auf 192 verdoppelt.