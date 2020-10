Von Roland Muschel

Stuttgart. Dann geht es auf einmal ganz schnell: Das Wirtschaftsministerium in Stuttgart und die Macher der Weltausstellung in Dubai tauschen am 4. November 2018 binnen eineinhalb Stunden zwei E-Mails aus. Danach ist das Kind in den Brunnen gefallen.

Monatelang hat der damalige Geschäftsführer der Ingenieurkammer Baden-Württemberg, Daniel Sander, in Dubai und Stuttgart für ein einzigartiges Vorhaben geworben: einen von der Wirtschaft getragenen Baden-Württemberg-Pavillon auf der Expo, wo sonst nur Nationen vertreten sind. Verantworten sollen das auf 13 Millionen Euro taxierte Projekt die Ingenieurkammer, das Stuttgarter Fraunhofer Institut und die Freiburger Messegesellschaft. Der Bau des Pavillons soll über Sponsoren finanziert werden, das Land 2,8 Millionen Euro für eine Ausstellung beisteuern.

Erst sehr viel später wird sich herausstellen, dass die Wirtschaft nur einen Teil der Kosten trägt, das Vorhaben den Steuerzahler aber 15 Millionen Euro kosten dürfte. Nächste Woche wird der Landtag auf Betreiben von SPD und FDP deshalb einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Als zentrale Zeugen wird das Gremium die heutige Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz befragen, die von Januar 2018 bis Ende 2019 die Abteilung Außenwirtschaft im Wirtschaftsministerium geleitet hat, und Sander, der inzwischen Geschäftsführer des Wirtschaftsrats der CDU ist.

Der Grundstein dafür, dass das Land entgegen allen Verlautbarungen und internen Empfehlungen selbst Vertragspartner der Expo-Macher wird, wird an jenem 4. November 2018 gelegt. Um 13.52 Uhr bestätigt ein Vorstandsmitglied der Expo-Macher in einer E-Mail an Hinz "die Teilnahme von Baden-Württemberg" und fragt, wer Generalkommissar werde. Die Expo-Macher haben die Rolle des Kommissars klar definiert: Er solle autorisiert sein, "im Namen von Baden-Württemberg zu unterzeichnen". Sander bittet Hinz, ihn einzusetzen. Um 15.15 Uhr mailt Hinz nach Dubai. Knapp drei Monate später unterzeichnet Sander im Beisein von Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz (CDU) in Dubai den Teilnahmevertrag. "Baden-Württemberg, repräsentiert von Daniel Sander", heißt es im Vertrag.

Im Mai 2020 wird eine vom Ministerium beauftragte Kanzlei zu dem Schluss kommen, dass die Expo-Macher in Dubai davon ausgehen mussten, dass das Land Vertragspartner sei – und nicht die von Ingenieurkammer, dem Stuttgarter Fraunhofer Institut und der Freiburger Messe gegründete "Baden-Württemberg Expo 2020 GmbH". Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) spricht daraufhin von einer "Fehleinschätzung" ihres Hauses, verteidigt aber das Projekt als Chance für die Wirtschaft.

Warum von Seiten des Landes eine rechtliche Folgenabschätzung eines in englischer Sprache verfassten Vertrags mit einem arabischen Land nicht vor der Unterzeichnung erfolgt ist, dürfte eine der Fragen des Ausschusses sein. Ob den Verantwortlichen in Dubai etwas anders kommuniziert wurde als der Öffentlichkeit zuhause, eine andere. Oder ob die Beteiligten, nur den Erfolg des Projekts vor Augen, die Risiken schlicht übersehen oder falsch eingeschätzt haben.

Ein erstes Warnsignal liegt früh vor: Noch im November 2018 meldet das Bundeswirtschaftsministerium, unter Bezugnahme auf das Deutsche Generalkonsulat in Dubai, Zweifel an der Konstruktion mit Sander als Kommissar an. Hinz leitet das Schreiben am 20. November 2018 mit der Frage, wie man damit umgehen solle, an Sander weiter. Gemeinsam können sie die Bedenken offenbar ausräumen.

In einem Aktenvermerk von Hinz für den Amtschef des Ressorts vom 4. Februar 2019 heißt es, das Ministerium sei "nicht Projektpartner", aber im Außenverhältnis benötige die Ingenieurkammer die förmliche Unterstützung des Landes in Form der Benennung als Generalkommissar. Am 8. Februar 2019 versichert Sander in einer Mail an Hinz, das wirtschaftliche Risiko liege "ausschließlich" bei den Projektpartnern, nicht beim Land. Am gleichen Tag bestätigt Hinz gegenüber Dubai erneut die Ernennung von Sander als Generalkommissar. Der direkt der Hausspitze zuarbeitende Leiter der Zentralstelle des Ministeriums ist stets im Verteiler.

Sander will sich mit Blick auf den anstehenden Ausschuss nicht äußern. Hinz sagt, die Bestellung von Sander als Generalkommissar sei "in enger Abstimmung mit der Leitungsebene" des Wirtschaftsministeriums erfolgt. Nachdem Sander den Teilnahmevertrag an der Expo an das Ministerium übermittelt habe, habe sie um eine Klarstellung hinsichtlich der Rechte und Pflichten gebeten. Daraufhin habe dieser bestätigt, dass das Land keinerlei wirtschaftliches Risiko treffe.

Anfang Juli 2019 erhält das Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann von Seiten der Projektpartner einen Kostenvoranschlag. 24 Millionen Euro soll das Projekt plötzlich kosten. Die Projektgesellschaft beeilt sich, von einer Deluxe-Variante zu sprechen. Wenige Tage später reicht sie einen korrigierten Kostenvoranschlag mit 13 Millionen Euro nach.

Ein weiteres Problem ist die Sponsorensuche. Die Projekt-GmbH wendet sich ans Land, auf Drängen der CDU stimmt die Koalition im September 2019 einer "Fehlbetragsförderung" von drei Millionen Euro zu. Am 15. November 2019 steigt die Summe auf neun Millionen Euro. Im Mai 2020 legt die Kanzlei die Einschätzung vor, dass das Land voll hafte und ein Ausstieg mindestens fünf Millionen Euro koste. Im September beschließt das Kabinett eine Vorlage von Hoffmeister-Kraut. Das Projekt wird nun auf 15 Millionen Euro taxiert. Der Beginn der Expo wird wegen Corona um ein Jahr auf Oktober 2021 verschoben.