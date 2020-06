Die Laborkapazitäten für Corona-Tests ermöglichen in Baden-Württemberg laut Gesundheitsministerium derzeit mehr als 20.100 Testungen pro Tag – nur in Nordrhein-Westfalen und Bayern gibt es mehr Kapazitäten. Davon entfielen auf private fachärztliche Labore ca. 15.200 Tests pro Tag, auf Unikliniken und Krankenhäuser ca.

Die Laborkapazitäten für Corona-Tests ermöglichen in Baden-Württemberg laut Gesundheitsministerium derzeit mehr als 20.100 Testungen pro Tag – nur in Nordrhein-Westfalen und Bayern gibt es mehr Kapazitäten. Davon entfielen auf private fachärztliche Labore ca. 15.200 Tests pro Tag, auf Unikliniken und Krankenhäuser ca. 3200 Tests pro Tag, auf kommerzielle Labore ohne KV-Zulassung 1200 Tests pro Tag, auf das Landesgesundheitsamt in Kooperation mit dem Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart 500 Tests pro Tag. Dazu kämen Kapazitäten weiterer Krankenhauslabore. axh

