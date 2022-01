Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. 13 Milliarden Euro umfasst der vom Landtag im Dezember verabschiedete Etat des Kultusministeriums für das Jahr 2022. Eine Summe von 48.000 Euro fällt da nicht besonders auf – allerdings verbirgt sich dahinter ein innovativer Ansatz, auf die mancher mit Blick auf ein bereits genutztes System Hoffnungen setzt. Die Rede ist von "quop", einer computergestützten Lernverlaufsdiagnostik vor allem für Grundschüler im Fach Deutsch und Mathematik. Die CDU-Fraktion hat diese Summe einstellen lassen. Damit soll eine bereits geplante Beschaffung einer Lernverlaufsdiagnostik zur Evaluation von "Lernen mit Rückenwind" an 60 Schulen zusätzlich rund 180 Grundschulklassen angeboten werden. Ob es das System "quop" letztlich wird, ist noch nicht entschieden. Denn laut einem Sprecher des Kultusministeriums muss die Vergabe noch ausgeschrieben werden. Und die Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit müssten überprüft werden.

"quop" findet aber schon an verschiedenen Schulen im Land statt, mit einem Schwerpunkt rund um Freiburg und an der Landesgrenze zu Hessen. Die Initiative ging dabei von Schulämtern oder Schulen aus, etwa der Grundschule Wald in der Gemeinde Wald im Landkreis Sigmaringen, wie Rektor Walter Beyer gegenüber unserer Zeitung berichtet. Beyer ist stellvertretender Landesvorsitzender des VBE, dem Verband wurde die Software vergangenes Jahr vorgestellt. "quop" wurde von dem Wissenschaftler Elmar Souvignier und seinem Team an der Wilhelmsuniversität Münster entwickelt, vermarktet wird es vom Softwareentwickler hfp in Kelkheim. Hessen nutzt die Software bereits im größeren Ausmaß, auch Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Tests orientieren sich an den Bildungsstandards, die am Ende der jeweiligen Klasse erreicht sein sollten.

Nach einer Lehrerfortbildung sitzen die Grundschüler der Waldschule in Wald nun alle drei bis vier Wochen an Tablets und machen einen kurzen browserbasierten Test, der Lehrer sieht die Ergebnisse sofort. Die Schüler füllen einen Lückentext aus, Grammatik und Textverständnis werden überprüft. Nach einem halben Jahr sieht Rektor Beyer viele Vorteile: "Wir ermitteln den Lernstand. Und wir bekommen Fördertipps".

Und die Nachteile? "Noch fehlt die Software für Rechtschreibetests", führt Beyer aus. Im Fach Deutsch gehe es bisher nur um den Bereich Lesen. Der Test dauere zudem etwas länger als angekündigt. Auch der Aufwand für die Lehrer müsse sich erst einspielen. Ein Vorteil ist für ihn zentral: Die Ergebnisse taugen sehr gut als Basis für Elterngespräche, etwa beim Übergang in weiterführende Schulen.

Diese Hoffnung hat auch Alexander Becker, schulpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Die Mitglieder des Arbeitskreises Bildung der Fraktion hatten sich 2021 mit "quop" auseinandergesetzt – und waren angetan. "Man kann erkennen, ob im Unterricht Verbesserungen stattfinden", so Becker. Er verweist auf die unkomplizierte Lernstandskontrolle, die sprichwörtlich im Hintergrund mitläuft. Ganz im Gegensatz zur landesweiten Lernstandserhebung "Vera", bei der Arbeiten auf Papier geschrieben werden und die Ergebnisse aufwendig übertragen werden müssen.

Im Fokus steht für die CDU die Debatte mit den Eltern – vor allem nach dem Wegfall der verbindlichen Grundschul-Empfehlung. "Es besteht die Hoffnung, dass man in einen besseren Austausch mit den Eltern kommt, vor allem da, wo es unterschiedliche Meinungen gibt." Es geht ihm aber nicht um eine Konkurrenz zu "Vera" als Teil des Bildungsmonitorings, sondern "um zusätzliche Erkenntnisse" an der Basis. Bei "quop" ist klar: Daten über Ergebnisse bleiben vor Ort bei Lehrern und Schülern beziehungsweise deren Eltern.

In Hessen wird "quop" seit dem Schuljahr 2017/18 genutzt. Derzeit nehmen laut hessischem Kultusministerium 18.102 Schülerinnen und Schüler und 1621 Lehrkräfte an 246 Grund- und weiterführenden Schulen teil. "Das Feedback der hessischen Lehrkräfte ist sehr positiv", sagt ein Ministeriumssprecher. Die Software unterstütze sie dabei, die Lernentwicklung im Blick zu behalten und "individuelle Förderbedarfe, aber auch besondere Begabungen einfach und ohne größeren Aufwand feststellen zu können".