Von Jens Schmitz undTheo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Corona, Maßregelvollzug, Wasserstoff, Vorschule: Mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten sind die Oppositions-Fraktionen des Landtags aus ihren Frühjahrsklausuren zurückgekehrt.

> SPD: In seiner Fraktion gebe es eine "sehr, sehr große Zustimmung" zu einer allgemeinen Impfpflicht, berichtete SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Allerdings werde diese weder schnell genug kommen, um die Omicron-Welle zu stoppen, noch Fragen von Ungeimpften beantworten. Die SPD fordert deshalb eine Landesinformationskampagne namens "#Infobooster" zum Impfen. Sie soll einerseits all jene erreichen, die sich nicht über traditionelle Medien informieren, andererseits Fake News Fakten entgegensetzen. "Man hat zu lange denen die Bühne überlassen, die mit Falschinformationen agieren", sagte Stoch. Stoch reklamierte einen zweistelligen Millionenbetrag für die Aktion. "Was für ,The Länd‘ möglich ist, sollte für den Kampf gegen die Pandemie erst recht möglich sein", spielen die Sozialdemokraten auf die 21-Millionen-Euro-Imagekampagne des Landes an. Gegen extremistische Corona-Leugner und sogenannte Spaziergänge aus Protest müsse der Rechtsstaat "klare Kante" zeigen.

In einem Fünf-Punkte-Plan für den Maßregelvollzug fordert die SPD ansonsten einen Ausbau der Plätze und mindestens einen weiteren Standort. Von der Ampel-Koalition im Bund erhoffen die Genossen sich Rückenwind für ihre Anliegen beim Wohnungsbau, in der Bildung und der Sozialpolitik.

> FDP: Klar gegen eine mögliche Impfpflicht hat sich die FDP-Landtagsfraktion positioniert – und das mit einem einstimmigen Beschluss, wie Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke informierte. Der wesentliche Grund: "Ich habe noch kein Modell gesehen, das auch nur im entferntesten durchführbar wäre". Als Mindestvoraussetzung nannte Rülke die Einführung eines Impfregisters. "Wem dafür aber schon der Mut wegen der datenschutzrechtlichen Hürden fehlt, der soll seine Finger auch von der Impfpflicht lassen." Gleichzeitig fordert die FDP-Fraktion Anhänger der Impfpflicht wie Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) und die anderen Ministerpräsidenten dazu auf, mit einem konkreten Gesetzesvorschlag eine Bundesratsinitiative zu starten.

Dass es in Baden-Württemberg keine FFP-2-Maskenpflicht im ÖPNV gebe, könne die FDP nicht nachvollziehen. Auch müsse der "Sonderweg" des Landes mit Sperrzeiten für die Gastronomie endlich beendet werden. Mit einem klaren Fokus auf dem Thema "technologieoffener Wasserstoffhochlauf" will die Fraktion einen inhaltlichen Schwerpunkt für die verbleibenden vier Jahre dieser Legislaturperiode setzen. Man werde das Klima nicht mit Windrädern und Photovoltaik in Baden-Württemberg retten, so Rülke.

> AfD: Mit zwei "Leuchtturmprojekten" ist die AfD-Fraktion laut ihrem Vorsitzenden Bernd Gögel aus der Klausur gekommen. Eines davon ist ein Gesetzesentwurf für eine verpflichtende Gebäudeversicherung für Baden-Württemberg. Dafür soll eine Gebäudeversicherungsanstalt mit Sitz in Karlsruhe errichtet werden. Gestiegene Beiträge bei gewinnorientierten kommerziellen Anbietern würden dazu führen, dass manche Hausbesitzer keine oder unzureichende Versicherungen abschlössen, sagte der Abgeordnete Emil Sänze. Dem müsse man mit einer solidarischen Pflichtversicherung begegnen.

Mit einem verbindlichen Vorschuljahr will die AfD außerdem Sprachdefizite bei angehenden Grundschülern beheben, aber auch Defizite in der Motorik und der generellen Schulreife.