Stuttgart. (dpa/lsw) Am letzten Wochenende der Sommerferien sind die erwarteten Staus im Südwesten größtenteils ausgeblieben. Das Verkehrsaufkommen halte sich für einen Sonntag im Rahmen, sagte ein Sprecher des Verkehrswarndienstes am Sonntagmittag. Nur auf der Autobahn 7 zwischen Würzburg und Ulm habe es wegen eines Unfalls mehrere Kilometer Stau gegeben. Am Samstag hatte der Verkehr nur auf einzelnen Abschnitten der Fernstraßen gestockt.

Nach Angaben der Straßenverkehrszentrale mussten sich Reisende auf der Autobahn 7 auf Verzögerungen von bis zu einer Stunde einstellen. Auf der Autobahn 8 zwischen Ulm und Stuttgart waren es etwa 30 Minuten. Gleiches galt auch auf der A6 von Heilbronn nach Mannheim. Verzögerungen von etwa 15 Minuten gab es etwa auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe und Basel.