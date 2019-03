Heidelberg/Stuttgart. (alb/sös) Der neue Landes-Präventionsbeauftragte kommt aus der Rhein-Neckar-Region: Günther Bubenitschek soll nach Informationen der RNZ künftig dieses Amt bekleiden. In einer gemeinsamen Pressekonferenz wollen das Landeskriminalamt, die Opferhilfsorganisation "Weißer Ring" und der Landesseniorenrat diese Wahl am Montag in Stuttgart offiziell vorstellen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein, Vorsitzender des Innenausschusses, bestätigte die Personalie. "Ich halte Günther Bubenitschek für eine sehr geeignete Persönlichkeit für diese Aufgabe", sagte Klein. Fachlich und mit Blick auf sein bisheriges Engagement, sei er genau der richtige Mann für die Position.

Der Sandhäuser Bubenitschek ist in der Region insbesondere als langjähriger Geschäftsführer des Vereins "Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar" bekannt. Ein Ehrenamt, von dem er sich erst 2017, nach über 20 Jahren, verabschiedete. Aktuell ist der Erste Kriminalhauptkommissar im bundesweiten Projekt "Zivile Helden" aktiv. Im Dezember 2018 bekam er das Bundesverdienstkreuz verliehen.