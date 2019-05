Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Koalition streitet erneut um den Umweltbereich: Wenige Tage nach der Einigung auf Eckpunkte zum Klimaschutzgesetz fühlt sich die CDU-Fraktion vom grünen Umweltminister Franz Untersteller ausgebootet.

Zum Klimaschutz müssen in dieser Legislaturperiode zwei Regelwerke überarbeitet werden: Das Klimaschutzgesetz (KSG) aus dem Jahr 2013 gibt die Ziele des Landes vor. Das "Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept" (IEKK) konkretisiert Maßnahmen. Zur Novelle des KSG hatten sich Untersteller und die CDU-Fraktion am Dienstag nach langem Ringen auf Eckpunkte geeinigt.

Am Freitag präsentierte der Minister der Presse einen Arbeitsentwurf für das IEKK: Über die gut 150 Vorschläge soll die Öffentlichkeit sechs Wochen lang diskutieren können, bevor es ans Gesetzgebungsverfahren geht. Untersteller eröffnete dazu ein Online-Portal und kündigte außerdem Bürgerkonferenzen, Verbändetische und Formen der Jugendbeteiligung an.

Eine Gruppe fühlt sich jetzt schon ausgegrenzt: "Wir haben keine Ahnung, was da drinsteht", sagte der stellvertretende umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Raimund Haser, unserer Zeitung. "Ich weiß nicht, was er vorstellen wird, und schon allein das empfinde ich als Affront. Wenn man will, dass eine Koalition funktioniert, muss man’s anders machen." Für Haser erklärt sich Unterstellers Vorgehen aus dem Wahlkampf: "Die wollten dem Bürger unbedingt noch zeigen: ,Hier sind unsere großen Ziele. Aber wie wir das alles bewältigen wollen, das erzählen wir euch lieber erst nach der Kommunalwahl.‘"

Der Minister hingegen sieht in seinem Klimaschutz-Zeitplan nichts Überstürztes: Das Verfahren werde ohnehin erst 2020 zum Abschluss kommen. Für das neue Konzept seien alle Ministerien eingebunden worden. Sprecher mehrerer unionsgeführter Ressorts bestätigten entsprechende Kontakte. Zum Ergebnis stellte das Wirtschaftsministerium aber klar: "Es handelt sich bei den Vorschlägen nicht um eine abgestimmte Position innerhalb der Landesregierung."

Info: Zum Portal mit den Vorschlägen kommen Sie hier