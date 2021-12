Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als er den Landeshaushalt für 2022 vorbereite habe, habe er dies aus der Perspektive eines "Risikomanagers" getan, sagt Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Mittwoch bei der dritten und abschließenden Lesung des Etats für das kommende Jahr. Rund 57,5 Milliarden Euro gibt das Land 2022 gemäß den Zahlen aus und tilgt 958 Millionen Euro an Krediten. Die Rücklagen für Haushaltsrisiken stockt die grün-schwarze Koalition zugleich um 1,5 Milliarden Euro auf.

Er gehe Stand jetzt davon aus, dass die Rücklagen ausreichen werden, sagte Bayaz, um sogleich eine Einschränkung hinterherzuschicken: Leider wisse man noch zu wenig über Omikron. "Diese Unsicherheit, dieses Risiko wird uns noch weiter begleiten, auch das gehört zur Wahrheit dazu." Vielleicht stelle sich in einem Jahr heraus, dass die Risikovorsorge zu hoch gewesen sei. "Vielleicht werden wir aber auch nachsteuern müssen. Die Entwicklungen in Südafrika, in Dänemark, in Großbritannien und in anderen Ländern, die verheißen leider wenig Gutes."

Als die grün-schwarze Koalition am Mittwoch mit ihren Stimmen den Haushalt für 2022 verabschiedet, tut sie das mitten in der Pandemie – und mit dem Wissen, dass das Zahlenwerk möglicherweise schon in Kürze wegen der Corona-Folgen durch einen Nachtrag ergänzt werden muss. Im Moment aber steht Baden-Württemberg besser da als der Bund und das Gros der Länder, die schon beschlossen haben, auch 2022 neue Schulden aufzunehmen. Möglich macht dies nicht zuletzt ein sattes Plus bei den Steuereinnahmen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro und ein Überschuss in Höhe von 2,8 Milliarden Euro aus dem Jahr 2020. Investiert werde unter anderem in den Klimaschutz, wie der Grünen-Finanzexperte Markus Rösler betont. Oder in 1300 neue Polizeianwärter, wie der CDU-Finanzexperte Tobias Wald herausstreicht.

Die Opposition sieht dagegen viel Verbesserungsbedarf. "Mehr Investitionen in Bildung und in neuen Wohnraum", hätte sich etwa der SPD-Finanzexperte Nicolas Fink gewünscht. Statt Milliarden zurückzuhalten, müssten die vorhandenen Mittel jetzt investiert werden. "Baden-Württemberg befindet sich mitten in der Pandemie." Hilfen würden daher jetzt benötigt, so Fink.

Die FDP hatte in den Beratungen erfolglos eine Senkung der Grunderwerbsteuer, eine Tilgung der Schulden um weitere 500 Millionen Euro und zusätzliche Lehrerstellen gefordert.