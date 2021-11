Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Sollte man im hohen Alter noch hinter dem Steuer eines Pkw sitzen? Immer wieder mal wird diese Frage debattiert, oft verbunden mit Forderungen nach einem Fahreignungstest für Senioren. Das Landes-Verkehrsministerium wählt jetzt einen anderen Weg, um Rentner zum Abschied zum Auto zu bewegen: Wer freiwillig den Führerschein abgibt, soll mit einem kostenlosen Jahresticket für den Öffentlichen Nahverkehr belohnt werden.

Warum gibt es das Angebot? Laute Auskunft des baden-württembergischen Verkehrsministeriums sind über 65-Jährige besonders häufig an Verkehrsunfällen beteiligt. Über ein Drittel der Verkehrstoten stamme aus dieser Altersgruppe. Und wenn sie an einem Unfall beteiligt seien, tragen sie meist die Hauptschuld, nämlich bei 68,7 Prozent der Unfälle. Der freiwillige Verzicht auf den Führerschein würde es also auf den Straßen sicherer machen, so dass Kalkül – und umweltfreundlicher wär der Umstieg auf Bus und Bahn zudem.

Was bietet das Land im Gegenzug für den Führerschein? Ein kostenloses Jahresticket zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Geht das überall im Land? Der aktuellen Aktion haben sich bisher 15 von 21 Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg angeschlossen – darunter auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und der Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr (HNV).

Wer kann das Angebot annehmen? Es sollen gezielt Senioren im Rentenalter angesprochen werden – also alle über 65 bzw. Über-60-Jährige, die bereits eine Rente oder Pension beziehen. Außerdem muss man seinen Erstwohnsitz im Gebiet des Verkehrsverbunds haben, dessen Ticket man in Anspruch nehmen will.

Ist das Angebot zeitlich begrenzt? Das Ministerium verlangt die Abgabe des Führerscheins im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 2021 und dem 31. August 2022. Allerdings hatten einige Verkehrsverbünde auch zuvor schon entsprechende Angebote – nach dem Aktionszeitraum könnte es also vielleicht vergleichbare Optionen geben.

Wie weise ich nach, dass ich nicht mehr Auto fahren will? Der Führerschein muss offiziell an die Fahrerlaubnisbehörde zurückgegeben werden. Der entsprechende Nachweis ist dann bei Beantragung des ÖPNV-Tickets vorzulegen.

Wie viel Geld spare ich denn dadurch? Das hängt am jeweiligen Verkehrsverbund. Der VRN beispielsweise verlangt für die "Karte ab 60" pro Jahr rund 550 Euro. Diese Summe kann man einmalig sparen.

Bekommen die Verkehrsunternehmen das Geld vom Land erstattet? Nur zum Teil. Grundsätzlich sollen die Verkehrsverbünde das Angebot selbst finanzieren: Sie würden ja auch im zweiten Jahr finanziell profitieren, wenn dann regulär Tickets gekauft würden. Allerdings will das Land bis zu 3 Millionen Euro beisteuern. "Mindestens 50 Prozent" der Kosten bleiben aber bei den Verbünden.

Und was ist, wenn es ohne Auto doch nicht geht? "Es braucht keinen Führerschein, um mobil zu sein", sagt Verkehrsminister Hermann. "Wer kein Auto besitzt, spart auch Geld und fährt mit Jahresabo und gelegentlichen Taxifahrten noch günstiger." Dennoch kann sich in der "Probezeit" mit ÖPNV-Abo natürlich herausstellen, dass es ohne Pkw doch nicht geht. Dann, so die Auskunft des Ministeriums, könne man den Führerschein wieder beantragen. "Die Fahrerlaubnis wird dann in dem Umfang wieder erteilt, wie sie vorher bestanden hat", so die Zusage.

Funktioniert es wirklich so einfach, nach einem Jahr den Führerschein wiederzubekommen? Theoretisch ja, praktisch wird es dann aber teuer. Der Gebührenrahmen, so die Auskunft aus dem Landratsamt Rhein-Neckar, liegt für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis zwischen 34,50 Euro und 257,30 Euro. "Daneben würde dann ergänzend ein Sehtest, ein Nachweis über Erste Hilfe und ein aktuelles biometrisches Lichtbild benötigt." Ziel sei der Aktion sei ja auch der "dauerhafte Verzicht", so die Auskunft aus dem Ministerium.

