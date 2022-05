Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wolfgang Jaeger gehörte 43 Jahre zur Polizei, vor seinem Eintritt in den Ruhestand im Herbst 2021 war er eineinhalb Jahre Kripochef im Polizeipräsidium Offenburg. Von 1997 bis 2004 leitete er die Kriminalpolizei in Lörrach, seit 2004 war er Führungstrainer, Coach und Mediator für die Hochschule der Polizei in Baden-Württemberg – von 2018 bis 2020 als Leiter der Fachgruppe Führungswissenschaften. Er schulte zahlreiche Führungskräfte bis hinauf auf Präsidentenebene. Seit April 2022 berät der 62-Jährige aus Endingen/Kaiserstuhl die Bürgerbeauftragte des Landes, die gleichzeitig auch Polizeibeauftragte ist.

Herr Jaeger, die Polizei steht vielfach unter Druck – würden Sie das so unterschreiben?

Wolfgang Jaeger. Foto: Westermann ​

Das würde ich unterschreiben, aber auch differenzieren. Druck und starke Belastung nehmen überall zu, auch bei der Polizei. Es gibt zunehmend aggressive Bürger und eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber der Polizei. Ich sehe hier durchaus die Gefahr einer Verunsicherung bei den Beamten, weil ihr Handeln permanent unter Beobachtung steht. Aber es gilt auch: Die Polizei hat nichts zu verbergen.

Sie beschreiben die starke Beobachtung, unter der die Polizei steht, Entscheidungen müssen aber oft in Sekunden fallen. Hemmt dies die Polizisten, hält man sich dann eher zurück?

Die Rahmenbedingungen sprechen natürlich dafür, dass eine gewisse Hemmnis vorhanden sein könnte. Die Kollegen wissen aber worauf sie sich einlassen, sie sind gut trainiert und haben das Selbstbewusstsein, damit umzugehen. Aber man macht sich schon Gedanken, ob man nicht selbst schnell mal auf der Anklagebank sitzen könnte, weil ein polizeilicher Sachverhalt durch einen Schnappschuss in den sozialen Medien aus dem Gesamtzusammenhang gerissen wird. Wir stehen auf dem Podest, quasi gläsern und werden ständig bewertet. Das ist auch grundsätzlich richtig, denn wir haben das Gewaltmonopol mit nicht unerheblichen Eingriffsrechten gegenüber dem Bürger.

Im politischen Raum kursiert das Wort einer möglichen "Beißhemmung", damit ist gemeint, die Beamten trauten sich nicht mehr gegen Provokateure und Gewalttäter vorzugehen, befeuert noch durch das Klima eines vermeintlichen Generalverdachts gegen die Polizei. Was sagen Sie zur "Beißhemmung?"

Das Wort finde ich polarisierend. Es drückt eine extreme Zurückhaltung beim polizeilichen Handeln aus. Die sehe ich nicht. Dass man überlegt und abwägt, wie man in einer Einsatzsituation klug handelt, ist keine Frage. Je nach Situation bedeutet dies schließlich Eingriffe in die Rechte der Bürger – und dies unter Beobachtung der Bürger. Da gibt es auch Solidarisierungseffekte und Trittbrettfahrer. Was den Kollegen zu denken gibt, ist, ob das, was geschehen ist, Eins zu Eins wiedergegeben wird und ein Kontext hergestellt wird, oder ob ein Sachverhalt aus dem Zusammenhang gerissen wird.

Wie geht ein guter Vorgesetzter mit diesen Bedenken um?

Ein guter Vorgesetzter hat die Aufgabe, hinter der Mannschaft zu stehen, übrigens auf allen Hierarchieebenen. Er muss Verantwortung übernehmen, darf sich nicht wegducken oder ein Bauernopfer suchen. Damit meine ich nicht, dass eine Mauer des Schweigens hochgezogen werden soll. Wenn etwas schiefgegangen ist, müssen die Karten offen auf den Tisch gelegt werden. Wenn man etwas zu verbergen sucht, kommt man aus dieser Ecke nicht mehr raus. Die Polizei ist schließlich nach eigenem Bekunden eine "fehlerverzeihende Organisation". Auch die Gesellschaft, die Bürger und die Medien sind fehlerverzeihend, wenn man sich zu Fehlern bekennt. Fehler vertuschen wird nicht verziehen.

Eine "klare Kante" gegenüber Provokateuren, gleichzeitig der Blick auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel: Wie verhindert man, dass man vor lauter Fokus auf eine wertegeleitete Polizei die Beamten zum Spielball einer aggressiven Minderheit werden?

Was auf der Straße passiert, können wir nicht beeinflussen. Aber wie wir innerhalb der Polizei damit umgehen, sehr wohl, etwa durch vorbildhaftes Führungsverhalten. Vorfälle wie "Racial Profiling" oder rechtsextreme Chatgruppen innerhalb der Polizei zeigen doch, dass es wichtig ist, eine Wertediskussion zu führen. Unser Image ist nach wie vor sehr gut. Es kommen richtig gute junge Leute nach. Die haben es verdient in unserem System gut mitzukommen und werteorientiert geführt zu werden. Die Arbeit ist belastend genug, bis hin zum Einsatz des eigenen Lebens.

Sie sind ein Vertreter einer positiven Führungskultur. Sicher ein Thema für jede Organisation, für jedes Unternehmen. Warum ist dies gerade bei der Polizei so wichtig?

In den Präsidien und einzelnen Organisationseinheiten bestehen jeweils eigene, z. T. unterschiedliche Führungskulturen, die wesentlich von den dortigen Führungskräften geprägt sind. Das gilt für die Dienstgruppe aber auch für die "Teppichetage". Wir brauchen vorbildliche Führungsleistung. Unser Nachwuchs nimmt einen autoritären Führungsstil nicht mehr hin. Eine gute Führung erkennt, was der Einzelne braucht, um in schwierigen Lagen zurecht zu kommen.