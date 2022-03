Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) feiert den Freistaat öffentlichkeitswirksam als "Stabilitätsanker in Deutschland". Schließlich sei sein Land auch 2021 wieder das größte Zahlerland gewesen und habe mit neun Milliarden Euro mehr als die Hälfte der Gesamtsumme in den Finanzausgleich der Länder einbezahlt. Auch pro Kopf sei man mit einer Abschlagsleistung von 687 Euro pro Einwohner am stärksten engagiert. Damit trage Bayern massiv zum Wohlstand in ganz Deutschland bei.

Gut 17 Milliarden Euro mussten im Vorjahr laut vorläufigen Zahlen des Bundesfinanzministeriums zwischen den Bundesländern umverteilt werden, um gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herzustellen – so viel noch nie. Baden-Württemberg hat dabei mit 4,0 Milliarden Euro die zweitgrößte Summe in den Verteilungstopf überwiesen, pro Kopf ist der Südwesten mit 361 Euro pro Einwohner dabei, das ist der drittstärkste Wert. Anders als die Regierung in München hat die grün-schwarze Koalition in Stuttgart aber auf eine offensive Vermarktung der Zahlen verzichtet.

Neben den beiden Südländern steuerte auch Hessen mit 3,5 Milliarden Euro im Vorjahr einen hohen Betrag zur Umverteilung bei, pro Kopf liegt Hessen mit 566 Euro pro Einwohner sogar noch vor Baden-Württemberg. Zudem zahlte Rheinland-Pfalz 287 Millionen Euro und Hamburg 230 Millionen Euro ein. Dank des steuerlichen Boosters durch das erfolgreiche Mainzer Unternehmer Biontech ist Rheinland-Pfalz dabei vom Nehmer- zum Geberland aufgerückt. Insgesamt gleichen damit fünf Länder die finanziellen Schieflagen in den elf anderen Ländern aus. Von der Umverteilung profitierten das Land Berlin in Summe (3,6 Milliarden Euro) und der Stadtstaat Bremen pro Kopf (1233 Euro) am stärksten.

Die Zahlen des Länderfinanzausgleichs zeigen nach Ansicht des SPD-Finanzexperten Nicolas Fink, dass Baden-Württemberg finanziell "sehr sehr gut aufgestellt" sei. Den Eindruck sieht er auch durch eine noch unveröffentlichte Antwort des Stuttgarter Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion unterfüttert. Danach ergibt das kassenmäßige Jahresergebnis für 2021 einen Mehrbetrag von 5,2 Milliarden Euro. Diesen Überschuss in Rekordhöhe kann das Land auf das aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Laut dem vom Danyal Bayaz (Grüne) geführten Finanzministerium wird die Summe durch Nachmeldungen der Ressorts noch sinken, zugleich verweist ein Sprecher darauf, dass im anstehenden Doppelhaushalt 2023/24 zwischen angenommenen Einnahmen und fortgeschriebenen Ausgaben noch eine erhebliche Lücke von rund fünf Milliarden Euro klaffe. Sprich: Jeder Euro Überschuss ist willkommen

Doch noch eine Zahl aus der Antwort des Finanzministeriums lässt die SPD aufhorchen: Das Volumen der derzeit nicht benötigten, aufgeschobenen Kreditermächtigungen im Landeshaushalt hat mit 20,7 Milliarden Euro ebenfalls einen Rekordwert erreicht. Nach Darstellung des Finanzministeriums ist das vor allem ein finanztechnisches Problem. So müsse etwa die Deckung von Lehrerstellen, die im Haushalt stehen, aber wegen Personalmangels nicht besetzt werden können, aufs Folgejahr verschoben werden.

Finks Kritik ist dagegen grundsätzlicher Natur: "Die Landesregierung versucht immer so zu tun, als ob es dem Land finanziell furchtbar schlecht ginge. Dabei zeigen die Zahlen, dass im Haushalt noch viel Luft ist." Mit ihrer Taktik versuche die grün-schwarze Koalition, ihre Verhandlungsposition etwa gegenüber den Kommunen zu verbessern und zugleich das eigene Handeln angesichts der behaupteten schwierigen Rahmenbedingungen zu überhöhen. Tatsächlich aber sei die Landesregierung "offensichtlich immer weniger in der Lage, die Mittel, die der Landtag als Haushaltsgesetzgeber für das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung stellt, auch in dem Zeitraum umzusetzen". Das sei nicht akzeptabel.