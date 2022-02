Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Alles ein Missverständnis: Das ist die Botschaft, mit der Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in die Regierungspressekonferenz zu den Corona-Entwicklungen startet. "Dass es keine Lockerungen gibt, habe ich nicht gesagt, nicht gemeint und auch gar nie beabsichtigt", korrigiert er Aussagen aus der vergangenen Woche. "Das war eine falsche Meldung." Tatsächlich kommen Lockerungen – und sie gelten schon ab diesem Mittwoch, 9. Februar.

Was ist die wichtigste Lockerung? Vermutlich die komplette Streichung von Zugangsbeschränkungen beim Einzelhandel in der derzeit geltenden "Alarmstufe I". Mit der neuen Corona-Verordnung, die bereits am Dienstag veröffentlicht wurde, wird auch der 3G-Nachweis für den Einzelhandel gestrichen. Shopping ist künftig also auch für Ungeimpfte wieder ohne Testnachweis möglich. Die Unternehmer müssen keine Kontrollen am Eingang mehr vornehmen.

Fällt damit für alle Lebensbereiche die 2G- bzw. 3G-Hürde? Nein, bei weitem nicht. Der Handel ist hier die große Ausnahme. Für Freizeit- und Kultureinrichtungen – also vom Freizeitpark bis zum Museum – gilt weiterhin die 2G-Auflage: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Auch in Sportstätten oder in Beherbergungsbetrieben bleiben Ungeimpfte außen vor.

Was ist mit dem ÖPNV? Auch hier bleibt es bei der 3G-Regelung, wonach nur Geimpfte, Genesene und Getestete mit Bus und Bahn fahren dürfen.

Was gilt für die Gastronomie? Hier ändert sich nichts. Zutritt ist weiterhin nur mit 2G-Nachweis erlaubt – woran es durchaus Kritik gibt, etwas durch den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne). "Der Handel braucht die Angebote der Gastronomie", forderte dieser. "Die Innenstädte können nur, wenn beides frei zugänglich ist, wieder wirtschaftlich funktionieren und ihrer Funktion nachkommen."

Welche Erleichterungen gibt es für öffentliche Großveranstaltungen? 2G, Maskenpflicht und eine Auslastungs-Grenze bei 50 Prozent bleiben in Kraft. Allerdings werden die Höchstzahlen bei den Besuchern angehoben. So sind in Innenräumen maximal 2000 Besucher, im Freien 5000 Besucher erlaubt. Entscheidet sich der Veranstalter, zusätzlich einen aktuellen Testnachweis zu verlangen (2G-plus), dann steigen die Obergrenzen auf 4000 (innen) bzw. 10.000 Besucher (außen). Das betrifft beispielsweise auch Fußballspiele.

Gibt es Änderungen bei der Maskenpflicht? Nein. In Innenräumen gilt in Baden-Württemberg weiterhin die FFP2-Pflicht. Gleiches gilt für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr.

Werden weiterhin bestimmte Veranstaltungen komplett untersagt? Ja. Diskotheken und Clubs müssen geschlossen bleiben. Auch Messen und messeähnliche Veranstaltungen bleiben komplett verboten.

Was ist mit Fastnachtsveranstaltungen? Umzüge bleiben weiterhin in den Alarmstufen verboten, da sie "nicht stationär" sind. Stadt- und Volksfeste wären aber theoretisch erlaubt – jedoch mit einer Kapazitätsbegrenzung, einer 2G-Regelung und FFP2-Maskenpflicht auch im Freien. Tatsächlich dürften entsprechende Feste daher vorerst wohl nicht stattfinden.

Wird die Kontaktdatenerfassung beendet? Ja, zumindest für die meisten Bereiche. In Gastronomie, Kultur, Sport beispielsweise müssen Daten nicht mehr erhoben werden. Eine entsprechende Vorgabe gibt es nur noch für "vulnerable Einrichtungen" wie Pflegeheime oder Krankenhäuser. Empfohlen wird aber, freiwillig die Corona-WarnApp zu nutzen.

Kommt die 3G-Regelung für Gottesdienste? Nein, vorerst nicht. Ursprüngliche sollte eine entsprechende Regelung ab dem 14. Februar greifen, jetzt bleibt es vorerst bei Abstand und FFP2-Maskenpflicht.

Ist das nicht doch eine "Exit-Strategie"? Nein, sagt Kretschmann. "Eine Exit-Strategie heißt, die Pandemie ist zu Ende", erläutert er sein Verständnis dieses Begriffes. Man brauche dann keine Masken mehr, keine Tests. "Das sehe ich nicht." Entsprechende Überlegungen lohnten sich auch, da bleibt er bei seinen vorherigen Aussagen, frühestens ab Ostern: Denn dann seien einerseits Ferien, andererseits komme der Frühling – und beides bringe weniger Kontakte in Innenräumen mit sich. Unwägbarkeiten blieben aber viele, so Kretschmann. Er verweist beispielsweise darauf, dass komplett unklar sei, ob nach der Omikron- wieder die Delta-Variante zurückkehre. Aktuell gebe es daher keinen "Exit", sondern lediglich der Infektionslage angepasste Lockerungen. Nach langen Gesprächen mit seinen beratenden Experten sei er überzeugt, dass diese "verantwortbar" seien – trotz der aktuellen Infektionskurven.

Update: Mittwoch, 9. Februar 2022, 09.44 Uhr

Stuttgart. (dpa-lsw) Das Land Baden-Württemberg schafft die 3G-Zugangsregeln für den Einzelhandel in der derzeit geltenden Corona-Alarmstufe ab. Bisher hatten nur Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem aktuellen Test Zutritt, die Regel fällt ab diesem Mittwoch weg. "Ich glaube, dass das pandemisch vertretbar ist", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart über die Lockerung. Jedoch bleibt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bestehen. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) erklärte, die in der Alarmstufe II vorgesehene 2G-Regel für den Einzelhandel bleibe erhalten.

Kretschmann wollte weitere "verantwortliche Öffnungsschritte", wenn die Belastung der Krankenhäuser diese zulasse, nicht ausschließen, möchte aber die Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar abwarten. Der Grüne forderte, dass der Expertenrat der Bundesregierung vor der Konferenz "belastbare Aussagen macht, wie wir nun die Lage mit dem Omikron-Virus einzuschätzen haben". Kretschmann ergänzte: "Sonst schwimmt man da immer zu sehr." Die Menschen dürften niemals das Gefühl bekommen, "dass wir aus dem Bauch heraus etwas entscheiden".

Es gebe erste Tendenzen, dass Omikron nicht so schwere Krankheiten auslöse. "Andererseits dürfen wir keine falschen Erwartungen wecken." Man bleibe durch die Pandemie herausgefordert. Es gebe wegen Quarantäne weniger Personal in den Krankenhäusern. Zudem sei die Impflücke im Südwesten noch immer größer als in anderen Ländern. Kretschmann bekräftigte, dass man über ein Ende der Corona-Maßnahmen, also einen Exit, erst nach Ostern reden könne. Dann seien Schulferien, der Frühling beginne und die Menschen seien wieder mehr im Freien.

Die Landesregierung passte am Dienstag zudem die Corona-Regeln für Großveranstaltungen, Gastronomie und Schulen an. Der grün-schwarze Ministerrat beschloss die neue Corona-Verordnung, mit der in Sport und Kultur wieder mehr Zuschauer zugelassen werden sollen. Die Anpassung sieht vor, dass im Freien mit der 2G-plus-Regel bis zu 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent zugelassen sind. Wenn ein Veranstalter nur die 2G-Regel anwenden will, sind 5000 Besucher zugelassen. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit der 2G-plus-Regel 4000 Menschen zugelassen, bei der 2G-Regel 2000. Jedoch erlaubt das Land auch hier eine Auslastung von höchstens 50 Prozent - und nicht nur 30 Prozent, wie es der Beschluss der Länder von vergangener Woche vorsieht.

Zudem wird der Verzicht auf die Luca-App in der neuen Verordnung verankert. Das heißt: Wer ins Restaurant oder Café geht, soll keine Kontaktdaten mehr hinterlegen müssen. Nur an bestimmten Orten, an denen ein größeres Ansteckungsrisiko bestehe, wie etwa Diskotheken, solle die Datenerhebung weitergehen.

Daneben will die Regierung die Teststrategie für Schulen und Kitas absegnen. Demnach sollen die regelmäßigen Corona-Tests in Schulen und Kindertagesstätten bis zu den Osterferien, also bis Mitte April, fortgesetzt werden. Kostenpunkt: Knapp 95 Millionen Euro.

Demnach müssen ungeimpfte Kinder und Jugendliche bis zum 13. April weiter dreimal die Woche einen Corona-Schnelltest machen. Bei PCR-Tests reichen zwei pro Woche. Auch Schülerinnen und Schüler, deren Zweitimpfung schon mehr als drei Monate her ist und die nicht geboostert sind, müssen sich weiter regelmäßig testen lassen. Wegen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz sollen auch alle Lehrkräfte und Schüler, die schon dreimal geimpft oder kürzlich genesen sind, ein freiwilliges Testangebot von zwei Tests pro Woche bekommen.

Weiter können ungeimpfte Jugendliche bis auf weiteres mit einem Schülerausweis in Cafés, Restaurants und ins Kino. Das Kultusministerium bestätigte am Dienstag in Stuttgart, dass es keine Pläne gebe, die Ausnahmeregel für Freizeit-, Sport- und Bildungsangebote zu ändern. Das heißt, der Schülerausweis gilt weiter überall dort als Testnachweis, wo etwa 3G oder 2G für den Zutritt verlangt wird.

Zwar gibt es für die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen seit Sommer eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission, aber das Land hatte die Frist für die Ausnahme immer wieder verlängert - zuletzt bis Februar. Für Kinder unter 12 Jahren gelten sowieso Ausnahmen, weil es für sie noch keine allgemeine Impfempfehlung gibt.

Die Entscheidung zu den 12- bis 17-Jährigen sei schon im Januar gefallen und auch via Twitter kommuniziert worden, sagte der Sprecher. Für die Faschingsferien müssten Schüler und Eltern wissen, dass der Schülerausweis zwar in der Woche des "schmotzigen Donnerstag" akzeptiert werde - jedoch nicht in der Ferienwoche, die mit dem Rosenmontag beginnt.