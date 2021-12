Von Jens Schmitz

Stuttgart. Schock vor dem Jahreswechsel: Das Simon-Wiesenthal-Center in Los Angeles hat Deutschland auf Platz sieben der zehn schlimmsten Antisemiten gesetzt; ausgerechnet Baden-Württembergs Landesbeauftragter gegen Antisemitismus, Michael Blume, soll dabei eine prominente Rolle spielen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte die Vorwürfe gegen ihn am Mittwoch "absurd", Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) "nicht nachvollziehbar".

So hat Michael Blume sich die Weihnachtspause sicher nicht vorgestellt: Am vierten Advent hatte der 45-jährige Religionswissenschaftler online erklärt, er gehe nun bis 2022 ins "Twitterfasten". Am 28. veröffentlichte das Simon Wiesenthal Center seine jährliche Liste der zehn schlimmsten Antisemiten – und Blumes Auszeit war vorerst vorbei. "Michael Blume, Beauftragter gegen Antisemitismus für Baden-Württemberg, hat seit 2019 Social-Media-Aktivitäten betrieben, bei denen er einen Facebook-Post geliked hat, der Zionisten mit Nazis verglich", schreibt das Wiesenthal-Center. "Er hat seither fortgesetzt anti-jüdische, anti-israelische und verschwörungstheoretische Twitter-Accounts geliked und retweetet." Genauere Angaben zu den Nachrichten und Accounts machte das Zentrum in seiner Liste nicht.

Unserer Zeitung erklärte Blume, er könne sich "ungut erinnern, dass ich damals auf Facebook & Twitter mit Profilen und Posts konfrontiert wurde, die nachträglich bearbeitet wurden (sog. digital Fakes). Dies wurde dann vor allem über Nacht ,skandalisiert‘." Eine Gleichsetzung von Zionismus und Rechtsextremismus lehne er ab und habe eine solche auch nie vertreten.

Die Kritik geht aber noch weiter. Blume habe versäumt, Freiburg zur Beendigung der Städtepartnerschaft mit Isfahan anzuhalten, heißt es vom Wiesenthal-Center. Isfahans Verwaltung finanziere bei der jährlichen Al-Kuds-Tag-Demonstration Aufrufe zur Zerstörung Israels. Außerdem habe Blume die Landesbank Baden-Württemberg nicht gedrängt, das Konto des Palestine Committee Stuttgart zu schließen, das Deutschlands mächtigste anti-israelische Organisation für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) sei.

Die jüdischen Gemeinden im Land, die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden und die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg, nannten den Schritt des Wiesenthal-Centers "ungeheuerlich" und "vollkommen unverständlich". Dass das Wiesenthal-Center vor seiner Entscheidung keinen Kontakt zu den jüdischen Gemeinden vor Ort gesucht habe, sei ein Affront. Beide Organisationen kennen Blume seit fast zwei Jahrzehnten "als einen außergewöhnlich engagierten und ausgesprochen kompetenten Kämpfer gegen Antisemitismus jeder Form". Der Zentralrat der Juden in Deutschland twitterte: "Die Vorwürfe gegen den Antisemitismus-Beauftragten BW sind absurd!"

Blumes offizieller Account bedankte sich "für die Zurückweisung von bizarren Vorwürfen durch extreme, das Zusammenleben attackierende Akteure".

Unterstützer Blumes äußerten auf Twitter ebenfalls die Vermutung, das Wiesenthal-Center sei einer "Privatfehde" des in Deutschland und Israel für die Jerusalem Post tätigen Journalisten Benjamin Weinthal gefolgt. Weinthal hatte seit Jahren über verwandte Vorwürfe berichtet. Blumes Auftauchen auf der aktuellen Liste enthüllte er beim Internetsender "Arutz Sheva Israel National News", seither hat er regelmäßig dazu getwittert.

Das Wiesenthal-Center konkretisierte seine Vorwürfe am Mittwochabend auf Nachfrage. "Das Simon Wiesenthal-Center hat seit 2019 gegen Statements von Herrn Blume protestiert", schrieb Rabbi Abraham Cooper, Associate Dean und Director of Global Social Action, "darunter auch eines, indem er einen deutsch-jüdischen Aktivisten mit dem Architekten der Endlösung, Adolf Eichmann verglich. Mein Kollege, Efraim Zuroff, damals SWC Nazijäger, rief Blume zum Rücktritt auf. Im selben Jahr hat er einen Facebook-Post geliked, in dem Zionisten mit Nazis verglichen wurden, was ich öffentlich kritisierte." 2021 habe Blume auf Twitter den Account eines ehemaligen Hisbollah-Mitglieds promoted, das vom Wiener Think-Tank Mena-Wach des Antisemitismus bezichtigt werde. Auf die Frage nach seinen Quellen sandte Cooper zwei Links zu Artikeln von Weinthal.

Blume selbst sagte unserer Zeitung: "Herr Weinthal hat im Laufe der Jahre schwerwiegende persönliche Anschuldigungen gegen mich erhoben und mir unter anderem eine Affäre mit Jasmina Kuhnke (Autorin und Social-Media-Aktivistin, die Redaktion) unterstellt." Tatsächlich sei man sich aber real nie begegnet. "Auch deswegen habe ich zunehmend große Bauchschmerzen dabei, immer wieder auf dubiose Vorwürfe reagieren zu sollen."

Ministerpräsident Kretschmann nahm Blume in Schutz. "Es gibt keinen Grund, an der Integrität unseres Antisemitismusbeauftragten Michael Blume zu zweifeln", erklärte er. "Die Vorwürfe des Simon-Wiesenthal-Zentrums sind für mich nicht nachvollziehbar und höchst befremdlich."