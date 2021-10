Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. An eine Vernehmung Mitte der 80er Jahre im Rastatter Amtsgericht erinnert sich Alexander Schwarz bis heute gut. Sie macht deutlich, was sich beim Thema Umgang mit Opfern von Verbrechen in der Justiz in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Damals saß dem jungen Richter Schwarz in seinem Dienstzimmer ein siebenjähriges Mädchen gegenüber, das Opfer eines Sexualverbrechens durch den Klavierlehrer wurde. Es herrschte eine nüchtern-förmliche Atmosphäre, dabei waren Jugendamtsvertreter, vielleicht die Eltern, so genau weiß er das nicht mehr. Ein Gedanke ist ihm heute noch präsent; "Wie bringt man ein siebenjähriges Kind dazu, nach diesem einschneidenden Erlebnis zu reden? Ich war nicht darauf vorbereitet", erzählt Schwarz. Das Opfer habe damals in der Justiz keine große Rolle gespielt: Es war eben ein Zeuge, ein "Tatbetroffener".

In den kommenden Jahrzehnten änderte sich diese formale Sicht stark. Diese Veränderung begleitete den beruflichen Werdegang des Juristen. Es kam beispielsweise das Opferentschädigungsgesetz, der Täter-Opfer-Ausgleich ("Das war für uns was ganz Neues"), Schulungen für Richter und Staatsanwälte, was den Umgang mit Opfern angeht, erste kindgerechte oder abgetrennte Vernehmungszimmer, Videoaussagen im Prozess oder die Aktivitäten vieler ehrenamtlicher Initiativen in Sachen Opferschutz.

Seit Juli 2021 ist Schwarz Opferbeauftragter der Landesregierung, der zweite, nachdem Juni 2020 dieses Amt eingeführt wurde. Der erste Amtsinhaber, Uwe Schlosser, einstiger Generalstaatsanwalt von Karlsruhe, schied auf eigenen Wunsch nach der Aufbauzeit aus. Der 66-jährige Schwarz folgte in dieser ehrenamtlichen Aufgabe, für die es eine Aufwandsentschädigung gibt.

Seit 1983 wirkt er in der Landesjustiz. Nach Stationen in Rastatt und Karlsruhe kamen Referententätigkeiten im Landtag und im Justizministerium. 1997 wurde er stellvertretender Leiter der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, 2000 Leitender Oberstaatsanwalt und Stellvertreter des Generalstaatsanwalts. Im April 2007 übernahm Schwarz die Leitung der Staatsanwaltschaft Heidelberg, im November 2014 die der Staatsanwaltschaft Mannheim. 2020 trat er in den Ruhestand.

Am Tag nach dem Angebot aus dem Justizministerium und nach Rücksprache mit seiner Familie sagte der Jurist zu: "Das ist doch eine reizvolle Aufgabe."

Die Vorbereitungen auf einen Terroranschlag oder einen Amoklauf ist ein zentraler Strang der Stellenbeschreibung für Schwarz – "wo es aber die Hoffnung gibt, dass er nie eintritt", wie er sagt. Für den Fall der Fälle braucht es aber ein Einsatzkonzept. Es existiert als vorläufige Version, das endgültige Konzept ist in Vorbereitung. Es geht darum, wann und wer wie schnell vor Ort ist, um die Opferarbeit zu koordinieren.

In der alltäglichen Arbeit sollen Schwarz und seine Mitstreiter die Vielzahl der Opferhilfen im Land koordinieren. Und gleichzeitig haben sie eine "Lotsenfunktion" für Menschen, die Opfer eines Verbrechens geworden sind. Etwa jüngst für zwei Augenzeugen der Messerattacke mit drei Todesopfern von Würzburg vom Juni 2021, die zwar nicht körperlich verletzt, aber offenbar traumatisiert waren und sich ratsuchend an den Opferbeauftragten wandten. "Wir haben sie vermittelt an Opferhilfeeinrichtungen an ihrem Wohnort".

Und die Dinge sind weiter im Fluss. Im Koalitionsvertrag steht etwa, dass an allen Landgerichten "Opferlotsen" eingerichtet werden sollen, erste Gespräche laufen. "Die Opferarbeit hört eben nie auf", blickt Schwarz auf die bevorstehende Arbeit.