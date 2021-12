Stuttgart/Pforzheim. (tw) Im Alter von 71 Jahren ist der AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer in seiner Heimatstadt Pforzheim an den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben. Dies bestätigte seine Ehefrau. Grimmer gehörte seit 2016 dem Landtag an, damals errang er in Pforzheim ein Direktmandat. 2021 zog er über das Zweitmandat in den Landtag ein. Zudem war er in der Pforzheimer Kommunalpolitik verwurzelt.

Grimmer, eine Zeit lang auch Sprecher des AfD-Landesverbandes, gehörte zu den scharfen Kritikern von Corona-Schutzmaßnahmen. Ein Sprecher des Kreisverbandes sagte, dass Grimmer nicht gegen Corona geimpft gewesen sei.